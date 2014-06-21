جشنواره تئاتر مقاومت خرمشهر از تئاتر فجر هم پیشی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر جمعه شب در مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت فتح خرمشهر که با حضور حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی ایران، مهدی شفیعی معاون مالی مرکز هنرهای نمایشی ایران، پیام دهکردی دبیر جشنواره کودک و نوجوان همدان و جمعی از مسئولان و هنرمندان استانی در تالار خلیج فارس خرمشهر برگزار شد، عنوان کرد: جشنواره تئاتر مقاومت فتح خرمشهر را می توان از جامع ترین جشنواره های تئاتر کشور دانست زیرا تنها جشنواره ای است که همزمان در سه بخش صحنه ای خیابانی و نمایشنامه نویسی برگزار می شود.



وی با اشاره به همزمانی جشنواره با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال افزود: خوشبختانه هفدهمین جشنواره مقاومت همچون سال های گذشته با استقبال بی نظیر علاقه مندان به هنر تئاتر روبرو شد و برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال سبب کاهش حضور مردم برای استقبال از این جشنواره نشد.



مدیرکل ارشاد اسلامی خوزستان اظهار کرد: هنر تئاتر و نمایش جایگاه و تاثیر خاصی بر زندگی مردم در سرتاسر جهان دارد و لذا باید بیش از گذشته به افزایش سهم این هنر در سبد فرهنگی و هنری کشور پرداخت به همین دلیل انتظار می رود مسئولان و متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه بیشتری به این عرصه از هنر کشور داشته باشند زیرا عنایت بیشتر به این هنر شادابی و نشاط را در جامعه و بین مردم به دنبال خواهد داشت.



حجت الاسلام سپهر به نقش هنر در انتقال مفاهیم مقاومت و فرهنگ اسلامی به نسل های آینده کشور اشاره کرد و گفت: به جرات می توان گفت جشنواره تئاتر فتح خرمشهر از جشنواره تئاتر فجر هم پیشی گرفته و این نشان از جایگاه این جشنواره در بین هنرمندان تئاتر کشور دارد زیرا این جشنواره با تجربیات فراوانی که در طی سال های اجرایی خود به خصوص سال های اخیر کسب کرده توانسته به یک بلوغ تکنیکی برسد.



وی با بیا اینکه جشنواره امسال توانمندتر، فنی تر و کارآمدتر از سال های گذشته بود، تصریح کرد: امسال و در بخش صحنه ای 123 اثر از 24 استان، در بخش خیابانی 93 اثر از 17 استان و در بخش نمایشنامه نویسی 55 اثر از 18 استان به دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت ارسال شد که این آمار حاکی از پیشرفت 30 درصدی آثار ارسالی نسبت به سال های گذشته بوده است.



مدیرکل ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: از میان آثار ارسالی به دبیرخانه، پس از انجام مراحل داوری و بازبینی 13 اثر صحنه ای از 9 استان، 12 اثر خیابانی از شش استان و پنج اثر نمایشنامه نویسی به جشنواره راه پیدا کردند.



حجت الاسلام سپهر در پایان اظهار امیدواری کرد که جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر سال آینده با ارتقا در بخش بین المللی آن برگزار شود که این نیازمند حمایت مالی از سوی وزارت و مرکز هنرهای نمایشی است.







