حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز عراق علاوه بر اختلافات داخلی از عاملی دیگر یعنی نفوذ نامحرمانی همچون عناصر حزب بعث در مهمترین جایگاه های این کشور نظیر ارتش نیز رنج می برد و شرایط مذکور سبب شده جایی که سلاح مستقر است کمبود مهمات بی داد کند و جایی که مهمات مهیاست خبری از تسلیحات جنگی نباشد.

پدیده داعش از مصوبات بیانیه کنفرانس "هرتزلیا" است

وی با اشاره به برخی بیانیه های آخرین کنفرانس صهیونیستی هرتزلیا یادآور شد: سیاست های جمهوری اسلامی در دو جنبه داخلی و خارجی قابل بحث و بررسی است و در این بین ایران اسلامی همواره به رژیم صهیونیستی به عنوان غده ای سرطانی می نگرد.

این مسئول تصریح کرد: صهیونیست ها برای دور کردن ذهن مردم منطقه از وجود منحوس خود اسباب درگیری داخلی میان مسلمانان را فراهم ساخته اند و بی شک پدیده داعش از مصوبات بیانیه کنفرانس "هرتزلیا" قلمداد می شود.

علاءالدینی ادامه داد: این کنفرانس با حضور صهیونیستها در اسفند ماه سال 90 هجری شمسی برگزار و توطئه های مد نظرشان برای آینده طی بیانیه هایی ترسیم شد که از جمله مهمترین این تصمیمات به عنوان گام نخست می توان به ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و در گام بعدی اختلاف افکنی میان گروه های درونی هر یک از این مذاهب اشاره کرد.

سر دهندگان شعار "نه غزه نه لبنان" باید در رفتار خود شک کنند

رئیس ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان دماوند اضافه کرد: حمایت از مقاومت، پشتیبانی از سوریه و غزه و تأکید بر لزوم حفظ وحدت میان مسلمانان همگی اصولی هستند که جمهوری اسلامی همواره بر آنها تأکید داشته و دارد و امروز حقانیت همه آن اقدامات در حال اثبات است.

وی با بیان اینکه سر دهندگان شعار "نه غزه نه لبنان" باید در رفتار خود شک کنند، گفت: جمهوری اسلامی باید همچنان از لبنان و غزه حمایت کند تا خدای ناکرده عقبه های نظام دچار خدشه و آسیب نشود.

این مسئول با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب که فرمودند: "باید پشت صحنه را بیشتر مورد توجه قرار داد"، خاطرنشان کرد: در حال حاضر داعش، دیگر گروه های تکفیری و حامیان این تروریست های جنایتکار بیش از یک عنصر نظامی، گروه هایی تبلیغاتی هستند.

علاءالدینی تصریح کرد: در بیانی ساده قدرت این گروه های تروریستی در فضای مجازی بیش از توان آنها بر روی زمین و دنیای واقعی است، نشانه این حقیقت بارز ناتوانی آنها در حفظ اراضی اشغالی و از دست دادن آنها پس از مدت زمانی کوتاه است.

رئیس ستاد اقامه نمازجمعه دماوند ادامه داد: با توجه به این شرایط نباید داعش و دیگر گروه های تروریستی را بیش از آنچه که هستند بزرگ و قوی جلوه داد؛ گروه های تکفیری در عین جمعیت اندک دارای سر و صدایی بسیار هستند و می توان آنها را به حباب بی ارزش روی آب به هنگام خروش رودخانه تشبیه کرد که تنها پس از مدت زمانی کوتاه و خودنمایی چند لحظه ای، نیست و نابود می شوند.

بروز اختلاف و باز شدن منافذی برای دشمنان اسلام

علاءالدینی اضافه کرد: آنچه در جریان انتخابات گذشته ایران حائز اهمیت بود رفتارهای پس از اعلام نتیجه رأی شماری صندوق هاست، امروز عراق نیز نتایج خوبی در خصوص انتخابات پارلمانی کسب می کند اما واکنش ها و بروز اختلاف میان گروه های سیاسی اسباب باز شدن منافذی را فراهم می سازد که دشمنان اسلام که دنبال استحکام جای پای خود هستند از آن استفاده کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی دماوند افزود: امروز گروه های تکفیری از همین خلل ایجاد شده استفاده می کنند و با اقدامات شنیع و غیر انسانی حتی برخی از استان های کشور عراق را به اشغال خود در آورده اند.

وی بیان داشت: وجود همفکری میان گروه ها و طیف های سیاسی مختلف در ایران که طی روزهای گذشته از سوی رئیس جمهوری انجام شد علاوه بر اینکه نا امیدی دشمنان را سبب می شود موجبات باز شدن روزنه امید برای دیگر گروه های سیاسی و مذهبی سایر کشورهای منطقه را فراهم می سازد تا با الگو برداری از ساحل امن ایران اسلامی مسیر رو به تعالی انقلاب های خود را ترسیم کنند.

تلألو بیش از پیش نور ولایت فقیه با رونمایی از چهره شنیع تکفیر

به گفته این مسئول، همه کشورهای منطقه برای رسیدن به ساحل امنی همچون شرایط سیاسی ایران اسلامی باید به نسخه های شفابخش مندرج در منویات رهبر معظم انقلاب بازگردند؛ در حال حاضر ایشان به عنوان بزرگترین فردی است که عَلَم وحدت امت اسلامی را طی بیست و دو سال گذشته بر دوش خویش حمل می کنند.

علاءالدینی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب بارها در بیانات گران سنگ خود فرموده اند که "اسلام بر دو بنا ساخته شده، نخست توحید و دیگری وحدت کلمه در جامعه"؛ امروز این روزنه امید بخشِ ساطره از انوار قدسی رهبری ولایت فقیه در ایران اسلامی با رویدادهای منطقه استحکام بیشتری یافته، استحکامی که شاید اگر قرار بود به دست خود ما محقق شود به چنین توفیقی نمی انجامید اما روی سیاه و زشت گروه های تکفیری و تروریستی تلألو روی نازنین آن چراغ روشنگر و نورانی را به سوی مردمان منطقه گشوده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند تصریح کرد: در شرایط کنونی همه مردمان منطقه به این نتیجه مهم و حیاتی دست یافته اند که تنها نسخه شفابخش برای مسائل پیش روی آنها توجه و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی امر مسلمین جهان است.

وی ادامه داد: مقام عظمای ولایت در بیانات گران سنگ خود بارها به مبحث "اصلی و فرعی" اشاراتی داشته و دارند و توصیه ایشان در این زمینه پرداختن به مسائل اصلی و اولویت دادن به چنین اموری است؛ طبق فرمایشات معظم له باید به هر موضوعی به اندازه خود اهمیت داد و در جای خود بدان پرداخت.

جنایات داعش گواهی محکم بر حقانیت اقدامات نظام جمهوری اسلامی

وی با اشاره به حدیثی پر معنی از حضرت زین العابدین(ع) بیان داشت: حضرت سجاد(ع) می فرمایند که "یکی از نشانه پیروزی این است که دشمنان تو خطوط قرمز را در نوردند"؛ شاید اگر قرار بود خود ما آن چهره زشت و خشونت بی حد و حصر گروه های تکفیری را به جهان معرفی کنیم هزینه های بسیاری صرف می شد اما تروریست ها با انجام جنایات و ایجاد رعب و وحشت در دل همه انسان ها شرایطی را فراهم ساخته اند که حتی مؤسسان این تشکیلات نیز حاضر به انتصاب جنایات انجام شده به خود نیستند.

علاءالدینی اضافه کرد: امروز داعش و دیگر گروه های تکفیری به سان همان مارهایی هستند که در آستین استکبار، آمریکا و افرادی نظیر جرج بوش پدر پرورش یافته و حال نه تنها منطقه بلکه نیش زهرآگین این خزندگان خود مؤسسان گروه های تروریستی را نیز در معرض خطر قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند، حوادث در حال وقوع در منطقه را گواهی محکم بر حقانیت اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و گفت: وقایع منطقه باید بار دیگر قوت قلبی بر دل مؤمنان، انقلابیون و همه عاشقان ولایت فقیه باشد، این روزها فرصتی است که مردم ایران اسلامی بار دیگر به درستی آنچه طی 35 سال گذشته در قالب سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اجرایی شده، باور بیشتری داشته باشند.