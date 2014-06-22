فوتبال «ایران - استرالیا» در 10 اپیزود/ این نمایش 8 دقیقه وقت اضافه دارد

سجاد افشاریان نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حال تمرین و آماده‌سازی نمایش «ایران - استرالیا» هستم که قرار است از 10 مرداد تا 15 شهریور ماه در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه برود. این نمایش حاصل برگزاری کارگاه آموزشی چهارماهه با عنوان «از ایده تا اجرا» است که مدتی قبل در دانشگاه هنر برگزار کردم.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی از ایده‌پردازی آغاز شده و تا اجرای یک اثر نمایشی ادامه پیدا کرده است. در این کارگاه بچه‌ها به چهار گروه کارگردانی، طراحی، بازیگری و نمایشنامه نویسی تقسیم شدند تا ایده شکل گیری و اجرای نمایش «ایران – استرالیا» را به سرانجام برسانند. پایه اصلی روایت در این نمایش بازی ایران و استرالیا است که در حاشیه آن شادی های عمومی مردم ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

این کارگردان تئاتر افزود: در واقع در این نمایش در خلال بازی ایران و استرالیا که منجر به صعود ایران به جام جهانی 98 فرانسه شد، شاهد 10 اپیزود با داستانها و موقعیتهای مختلف هستیم که در آنها شادی های اجتماعی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرند. در اجرای این نمایش به اصول و قواعدی که معمولا در اجرای یک تئاتر مورد توجه قرار می گیرد، پایبند نبوده ام.

بازیگر فیلم «نان، عشق، موتور 1000» یادآور شد: این نمایش شبیه هیچ کدام از نمایش‌هایی نیست که قبلا اجرا کرده ام و سبک و سیاق متفاوتی دارد. همچنین همه بازیگران این نمایش نیز برای اولین‌بار است که بازی در تئاتر را تجربه می کنند. در کنار این بازیگران نیز یک گروه 10 نفره از نمایشنامه‌نویسان جوان حضور دارند که متن نمایشنامه را به سرپرستی خود من نوشته اند. مدت زمان این اثر نمایشی نیز دقیقا به اندازه زمان بازی ایران - استرالیا است و حتی همان 8 دقیقه وقت اضافه نیز در نمایش لحاظ شده است.

افشاریان درباره دیگر فعالیتهایش متذکر شد: همچنین نویسندگی برنامه «خندوانه» را نیز بر عهده دارم که با اجرای رامبد جوان هر شب ساعت 23 از شبکه نسیم پخش می شود. معمولا در تلویزیون و جامعه ما فضایی برای شاد بودن وجود ندارد اما در این برنامه ما روشهای شاد بودن و تاثیرات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

کارگردان «ننه دلاور بیرون پشت در» در پایان صحبتهایش عنوان کرد: در این برنامه افراد شناخته شده و به اصطلاح سلبریتی غیر هنرپیشه مثل علی کفاشیان، فواد بابان، یک شکاربان و ... مهمان برنامه می شوند و درباره خنده و فرهنگ خنداندن صحبت می کنند. این برنامه 70 قسمت است و فکر می کنم در نوع خودش برنامه ای تازه و ویژه باشد. چون «خندوانه» حتی شبیه برنامه های استندآپ کمدی که در کشورهای دیگر اجرا می شود نیز نیست. نگارش پلاتوهای نمایشی، گفتگوها، تنظیم سوالاتی که از مهمانان پرسیده می شود و هر چیزی را که مجری برنامه بیان می کند، من می‌نویسم.

افشاریان کارگردانی نمایشهایی چون «ننه دلاور بیرون پشت در»، «گروتسکی بر تبارشناسی دروغ و تنهایی» و... را بر عهده داشته است.