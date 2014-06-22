طرح ضیافت الهی در 24 امامزاده و بقعه کرمانشاه برگزار می شود

حجت الاسلام محمدباقر حسینی اراکی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوان به علت نیاز طبیعی و ذاتی که دارد، نیازمند برخی از امکانات همانند گذران اوقات فراغت است، لذا باید در این مسیر همراه و همسو با این قشر باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: یکی از برنامه های مهم ما برای ایام، برگزار طرح نشاط معنوی در سطح استان کرمانشاه است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از هشتم با بیستم مردادماه سالجاری در استان برگزار می شود، افزود: این طرح در بیش از 9 بقعه مبارکه استان کرمانشاه به اجرا گذاشته می شود.

حسینی اراکی با اشاره به اینکه در این طرح 15 مبلغ حضور فعال در بقاع خواهند داشت، گفت: در این طرح، برنامه هایی همانند برگزاری کلاسهای ورزشی و آموزشی، اطعام روزه داران و... برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت: طرح نشاط معنوی در برخی از نقاط استان کرمانشاه به صورت یکروزه برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح از برخی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه نیز استفاده خواهد شد، تاکید کرد: یکی دیگر از طرحهای ما، اجرای طرح " ضیافت الهی" در 24 امامزاده استان کرمانشاه است.

حسینی اراکی بیان داشت: این طرح با همراهی و همکاری بیش از 100 مبلغ اعزامی از استان قم برگزار می شود.

وی زمان این طرح را از هشتم تیر تا هفتم مردادماه عنوان کرد و گفت: قرائت خطبه پیامبر (ص) در روزهای پایانی ماه شعبان، آماده‌سازی امامزادگان و بقاع برای ارائه خدمات لازم به زائران، جمع‌آوری کتاب‌های فرسوده در امکان مذهبی و ... از برنامه‌های ما برای استقبال از ماه مبارک رمضان خواهد بود.