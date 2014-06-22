بازنگری رشته های روانشناسی در کارشناسی ارشد کلید خورد/ اجرای بخشی از بازنگری ها در کنکور 94

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی کارگروه روانشناسی درباره تحول در علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در این همایش تمرکز اصلی برروی بازنگری رشته های روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بود.

وی ادامه داد: برهمین اساس تعدادی از کمیته های تخصصی در گرایش مختلف روانشناسی تشکیل شد تا کمیته‌های مذکور برنامه های مربوط به آن رشته را براساس شاخص های تحول یعنی روزآمدی، غنی سازی، بومی سازی و اسلامی سازی تدوین کنند.

رئیس کارگروه روانشناسی اعلام کرد: سپس برنامه های جدید تدوین شده برای تصویب و عملیاتی شدن به شورای تحول علوم انسانی ارجاع می شود.

وی ادامه داد: البته شاخص‌های تحول در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از قبل تدوین شده بود و درهم اندیشی که برگزار شد شاخص های مذکور برای مدیران گروه‌ها و روسای دانشکده‌های روانشناسی دانشگاه های سراسری تبیین شد.

فتحی آشتیانی افزود: پیش بینی ما این است تا یکسال آینده تعداد زیادی از این برنامه ها اصلاح شود و بتوانیم از سال بعد در کنکور 94 بخشی از برنامه جدید را اجرا کنیم.