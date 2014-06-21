همدان 885 کلاس و 74 مدرسه نیاز دارد/ 283 قطعه زمین برای احداث مراکز آموزشی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بداغی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه برای تکمیل خدمات روبنایی استان باید تلاش کرد، اظهار داشت: درخصوص وضعیت مسکن مهر در استان همدان 39 هزار 589 مورد عقد قرار داده شده که 30 هزار و 755 مورد در شهرهای بالای 25 هزار جمعیت و هشت هزار و 36 هزار در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت است.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه در همدان 13 هزار و 646 واحد ساخته شده است، افزود: احداث این مجتمع ها نظم فضای آموزشی و تغییرات جمعیتی پیش بینی شده را بهم زده است.

وی با بیان اینکه شهرستان های همدان نیاز به کلاس های درسی دارند، عنوان داشت: اسدآباد به 49، بهار 28، تویسرکان 48، رزن 28، قروه 18، فامنین 40، ملایر 60، نهاوند 60، ناحیه یک همدان 24 و ناحیه دو به 126 کلاس درسی نیاز دارند.

بداغی اضافه کرد: از دیگر مشکلاتی که در این راستا وجود دارد فرسودگی مدارس و خارج شدن آنها از گردونه تحصیلی است.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه سه پروژه مشترک در همدان، تویسرکان و نهاوند شروع شده است، بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه ها از سال 91 شروع شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در استان همدان به 283 قطعه زمین برای احداث مراکز آموزشی نیاز است، ابراز داشت: استان همدانبه 885 کلاس و 74 مدرسه نیاز دارد.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان اذعان داشت: در شش شهرستان همدان از جمله بهار، اسدآباد، همدان، تویسرکان، نهاوند و ملایر تراکم دانش آموزی بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه سرانه در هر کلاس 41 نفر است، اظهار داشت: شهرستان اسدآباد با داشتن 100 هزار نفر جمعیت 140 کلاس کم دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز با بیان اینکه در مساکن مهر 13 فضا برای احداث مراکز آموزشی پیش بینی شده است، گفت: باید در توزیع فضاهای آموزشی تجدید نظر شود.

وی افزود: در لالجین و بهار باید خیرین در زمینه ساخت مراکز آموزشی فعال شوند و آموزش و پرورش نیز باید در این راستا وارد شود.

الهی تبار با اشاره به اینکه وضعیت اسدآباد مناسب نیست، بیان داشت: اسدآباد برای تامین فضا به زمین نیاز دارد و می توان از فضای اداره های موجود در این شهرستان استفاده کرد و همچنین باید شواری آموزش و پرورش را بیشتر در شهرستان های اسدآباد و بهار فعال کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه از اعتبارات موجود باید به نحو مطلوب استفاده کرد، افزود: در بحث مقاوم سازی و نوسازی مدارس باید اقداماتی صورت گیرد.