بنیاد تعاون بسیج کشور برای سرمایه گذاری در کرمان اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر شنبه در جلسه سرمایه گذاری با رئیس بنیاد تعاون بسیج کشور با اشاره به اینکه پیگیری به موضوعات اقتصادی استان کرمان یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان مجلس است، اظهار داشت: بنیاد تعاون بسیج کشور ماموریت بزرگ اقتصادی در حوزه های خودروسازی، کشاورزی، صنعت و معدن را دارد.

وی افزود: بنیاد تعاون بسیج یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور است و استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران شناخته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه کشور ما در حوزه خدمات درمانی و توریسم درمانی در آستانه یک جهش قرار دارد، ابراز داشت: سالیانه حدود 100هزار نفر پذیرش از دیگر کشورها گرفته ایم و متوسط هزینه درمان هر نفر بیش از 10 هزار دلار است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه استان کرمان یکی از قطب های خودرو سازی در کشور است، بیان داشت: مدیران بنیاد تعاون بسیج کشور برای سرمایه گذاری مشترک در زمینه های کشاورزی، خودروسازی و عمرانی در استان کرمان در اولویت کار خود قرار دادند و اعلام آمادگی کردند.

پورابراهیمی تصریح کرد: سرمایه گذاری در راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای یکی از موارد توافق شده است در ایران هزینه درمان یک سوم هزینه در کشورهای عربی همسایه است و ایران در این زمینه می تواند یکی از قطب های بزرگ باشد.

وی با اشاره به اینکه بنیاد تعاون بسیج کشور حدود 22 میلیارد منابع برای طرح های اشتغال زایی مستمر و مداوم اختصاص داده است، عنوان کرد: امیدواریم شاهد این باشیم که در بخش اشتغالزایی های کوچک شاهد کارهای بزرگی باشیم.

این مسئول گفت: بنیاد تعاون بسیج کشور برای سرمایه گذاری در ایجاد صنایع آهن، مس و... اعلام آمادگی کردند تا ظرفیت های معدنی و صنایع پایین دستی را بتوانیم ایجاد کنیم.

پور ابراهیمی اظهار داشت: فضای بسیار خوبی در استان کرمان برای همکاری و همدلی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه استاندار کرمان تنها استانداری است از بخش خصوصی آمده است، تصریح کرد: خوشبختانه استاندار کرمان به عنوان یک مدیر اقتصادی در بخش خصوصی کار کرده است.

وی افزود: استان کرمان را مثل یک کارگاه بزرگ میبینیم که در گوشه گوشه اش کارهای بزرگی در حال انجام است.

این مسئول در پایان بیان داشت: پروژه های مهم سرمایه گذاری در مدت یک ماه مشخص می شود و گزارش تخصصی بعد از ماه مبارک رمضان ارائه شده و موافقتنامه پروژه های نهایی امضا می شود.