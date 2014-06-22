شماره 101 «نگاه نو» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از «نگاه نو» با یادداشتهای سردبیر و نامه‌های خوانندگان آغاز می‌شود. یکی از یادداشت‌های سردبیر این است که در سال 1393 معادل هشت میلیون تومان (با هزینه‌های پست) نگاه نو رایگان توزیع می‌شود و سردبیر خواسته است گروهی از کسانی که نگاه نو را به رایگان دریافت می‌کنند، برای مشارکت در ادامه حیات نگاه نو خودشان انصراف بدهند و نگاه نو را مشترک شوند یا به صورت تک شماره از روزنامه فروشان بخرند.

بخش ویژه این شماره به «آموزش عالی ایران تنگناها، راه حل‌ها» اختصاص داده شده است. با مقاله‌هایی از رضا منیعی، شهیندخت خوارزمی، مقصود فراستخواه، محمد مالجو و محمد موسوی.

بخش مقاله‌های این شماره با مقاله‌ای می‌خوانیم با عنوان نخستین رمان‌های آندره مالرو آغاز می‌شود به ترجمه عزت‌الله فولادوند و سپس مقاله‌ای می‌خوانیم با عنوان «نظام تدبیر و مدیریت ترجمه‌ای آینده نگر» از بایزید مردوخی نوشته‌ای از محمدعلی موحد زیر عنوان «حقوق شهروندی» ترجمه‌ای به قلم محمود حمیدی با عنوان «ادبیات و تاریخ در امریکای لاتین در دوره معاصر» مقاله سفرهای «دن کیشوت وار سعدی» از محمد دهقانی، مقاله «عشق و جاودانگی در غزلواره‌های ویلیام شکسپیر» از نرگس انتخابی، و مقاله‌ای تاریخی با عنوان «خلیل ملکی و امتیاز نفت شمال» نوشته آرمان تجهیزی بخش مقاله‌ها را تشکیل می‌دهند.

به بخش گفتگوها می‌رسیم، گفتگوی علی میرزایی با حسین محلوجی، از همان گونه گفتگوهایی که مدتی است در نگاه نو منتشر می‌شود. البته این بار کمی مفصل‌تر و موشکافانه‌تر و گفتگویی با پائولو کوئیلو به ترجمه سیداحسان موسوی خلخالی مطالب این بخش را تشکیل می‌دهند.

داستانی از محمد رحیم اخوت به نام «رویای شهریار» شعری از محمود درویش به ترجمه تراب حق شناس، مقاله‌ای درباره بهومیل هرابال به مناسبت یکصدمین سال تولد او از پرویز دوایی و داستان «مادام کاملیا» از هرابال با ترجمه پرویز دوایی تشکیل دهنده بخش داستان و شعر این شماره نگاه نو است.

می‌رسیم به رویدادها و گزارش‌هاکه در حدود 30 صفحه نگاه نو شماره 101 به آن تخصیص داده شده است. گزارش جشن انتشار صدمین شماره نگاره نو و اهدای جایزه مهتاب میرزایی (هفتمین دوره) را به قلم مهشید جعفری در این بخش می‌خوانید میرعلیرضا تقی یادنامه ای با عنوان «عطا و لقای لطفی» به مناسبت درگذشت محمدرضا لطفی نوشته است و بعد شعر «راهی و آهی» که امیر هوشنگ ابتهاج (سایه) سالها پیش برای محمد لطفی سروده است عکس روی جلد این شماره نگاه نو هم عکسی است از محمدرضا لطفی، کار مهدی حسنی.

گزارش نکوداشت محمدعلی موحد در دانشگاه تبریز، گزارشی از سیزدهمین دوره جایزه، هوشنگ گلیشری، مقاله‌ای به یاد شادوران محمد ابراهیم باستان پاریزی، و نوشته‌هایی به یاد گابریل گارسیا مارکز، هوشنگ سیحون، عطاءالله خرم، ریچارد فرای و گزارشی زیر عنوان «سینمای ایران در 1392» بخش رویدادها و گزارش‌ها را کامل می‌کنند.

نگاه نو شماره 101 با کاریکتاتوری از حسن کریم‌زاده و بخش انتقاد کتاب (با نوشته هایی از عبدالحسین، علی امینی نجفی، امیر حسین توکلی، محمد حسین خسروپناه و آبتین گلکار) به پایان می‌رسد.

نگاه نو شماره 101 در 268 صفحه، به بهای 10 هزار تومان در روز 5 شنبه 29 خرداد 1393 منتشر شده و روی دکه رفته است.