به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: با 5 درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته؛ در هفته گذشته به طور متوسط یک ميليمتر بارش در كشور رخ داده است.

بر این اساس، حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون به 213 میلیمتر رسیده است. این میزان بارش درمقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط درازمدت 8 درصد کاهش یافته است.

همچنین حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 5 درصد كاهش نشان می دهد. بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 225 ميليمتر و دوره درازمدت 43 ساله 231 میلیمتر ثبت شده بود.

در پایان هفته گذشته، بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه ایلام و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه مزینان در خراسان رضوی با 72 درصد اختصاص داشته است.