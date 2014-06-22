به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها با اعلام کاهش بارش ها در 19 استان کشور گفت: از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تا پايان هفته گذشته، حجم بارش های استان های آذربايجان شرقي، آذربایجان غربی، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته كاهش یافته است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: در این مدت، بیشترین میزان كاهش بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته با 90 درصد به استان قزوین و کمترین میزان کاهش بارش ها با یک درصد به استان های لرستان و اردبیل اختصاص داشت.

به گفته وی، از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش های استان های آذربايجان شرقي، آذربایجان غربی، اردبيل، اصفهان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتيب 255، 279، 241، 156، 233 و 578 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 12، 27، یک، 6، 13 و 9 درصد کاهش يافته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصريح كرد: همچنين از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و فارس به ترتيب 97، 141، 202، 77 و 244 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 14، 22، 15، 29 و 12 درصد کاهش يافته است.

حاج رسولی ها ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش های استان های قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد به ترتيب 278، 134، 380، 567، 386، 497، 508 و 82 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 90، 9، 7، 12، 30، یک، 2 و 39 درصد کاهش يافته است.