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۱ تیر ۱۳۹۳، ۸:۴۲

بارش‌ها در 19 استان منفی شد/ افت 90 درصدی بارندگی در قزوین

بارش‌ها در 19 استان منفی شد/ افت 90 درصدی بارندگی در قزوین

مشاور وزیر نیرو با اعلام کاهش بارش ها در 19 استان کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون (سال آبی جاری) گفت: این وضعیت به گونه ای است که در برخی استان ها مانند قزوین، کاهش بارش به میزان 90 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها با اعلام کاهش بارش ها در 19 استان کشور گفت: از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تا پايان هفته گذشته، حجم بارش های استان های آذربايجان شرقي، آذربایجان غربی، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته كاهش یافته است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: در این مدت، بیشترین میزان كاهش بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته با 90 درصد به استان قزوین و کمترین میزان کاهش بارش ها با یک درصد به استان های لرستان و اردبیل اختصاص داشت.

به گفته وی، از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش های استان های آذربايجان شرقي، آذربایجان غربی، اردبيل، اصفهان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتيب 255، 279، 241، 156، 233 و 578 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 12، 27، یک، 6، 13 و 9 درصد کاهش يافته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصريح كرد: همچنين از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و فارس به ترتيب 97، 141، 202، 77 و 244 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 14، 22، 15، 29 و 12 درصد کاهش يافته است.

حاج رسولی ها ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش های استان های قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد به ترتيب 278، 134، 380، 567، 386، 497، 508 و 82 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 90، 9، 7، 12، 30، یک، 2 و 39 درصد کاهش يافته است.

کد مطلب 2316404

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