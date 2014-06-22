به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی گفت: خصوصی‌ سازی یکی از موضوعات مهم کشورهای در حال توسعه است و هیچ کشوری توسعه پیدا نمی کند مگر با خصوصی‌ سازی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جهت‌ گیری صحیح مقام معظم رهبری در زمینه‌ سازی اصل 44 اظهارداشت: متاسفم که اعلام کنم خصوصی‌ سازی در کشور ما فرایند موفقی نداشته است.

ربیعی تاکید کرد: خصوصی‌ سازی‌ های بدون مطالعه منجر به اضافه شدن بیکاری و مسائل دیگری شد و به نظر می‌ رسد که بنیان درست برای خصوصی‌ سازی مهم تر از خود آن است.

وی با بیان اینکه مسیر خصوصی‌ سازی را باید ادامه دهیم و در این امر باید زیرساخت ها آماده باشد افزود: در غیر اینصورت خصوصی‌ سازی به یک معضل تبدیل می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت و رئیس جمهور به امر آموزش‌ های فنی و حرفه‌ ای بیان داشت: رئیس‌ جمهور در چند جلسه، مداوم در مورد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای و آموزشگاه‌ های فنی و حرفه‌ ای سخن گفت.

ربیعی تصریح کرد: مسئله بنیادی برای ما این است که بتوانیم برای بیکاری راه‌ حل پیدا کنیم. وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اقتصادی دولت از آمادگی بانک‌ ها برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردش بدون ایجاد تورم خبر داد و من معتقدم اگر بخواهیم بر بیکاری غلبه کنیم باید به طور جدی به مسئله مهارت بپردازیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراوانی آموزشگاه‌ های آزاد و برخورداری از چالاکی را از نقاط قوت این بخش برشمرد و گفت: باید از فعالیت موسساتی که مجوز لازم را ندارند جلوگیری کنیم و نظام‌ نامه‌ای برای آموزشگاه‌ های فنی و حرفه‌ ای در نظر بگیریم تا هر آموزشگاهی وارد این بخش نشود.

وی با تشکر از تصمیم مجلس برای تسری معافیت مالیاتی به آموزشگاه‌ های آزاد فنی و حرفه ای اظهارداشت: رشد و توسعه در دوران اخیر بر دو پایه استوار است که اول الزام به تحقیق و توسعه و دوم نیروی انسانی ماهر است.

ربیعی ادامه داد: بر پایه نیروی انسانی ماهر می‌ توانیم بهره‌ وری را افزایش داده و کیفیت را بالا ببریم. وی با اشاره به ورود 4.5 میلیون نفر به بازار کار در آینده نزدیک تصریح کرد: این افراد که فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی هستند توقعات خاص خود را دارند ولی مهارت ندارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: هرچه که به افزایش سیستم‌ های علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ ای تأکید کردیم منجر به مدرک‌ گرایی شد؛ بنابراین ناگزیر هستیم به سمت الزام به اخذ صلاحیت حرفه‌ ای در کنار مدرک برویم. کشورهایی مانند آلمان، کره‌ جنوبی و ژاپن با نیروی انسانی ماهر توانستند به توسعه دست پیدا کنند.