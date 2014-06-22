تمامیت علم و دین را در آیت الله مصطفوی می توان مشاهده کرد/ جایگاه علمی استاد در فقه، اصول و تفسیر را نمی توان نادیده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی شب گذشته 31 خرداد به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

دکتر احمد پاکتچی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این مراسم طی سخنانی گفت: استاد را بیشتر به جنبه استادی اش در فلسفه اسلامی می شناسند، گفت: شاید بد نباشد از دیدگاه روش تحقیق نگاهی به کارهای ایشان داشته باشیم. در حوزه علم شاید یکی از مهمترین مسائل تمامیت آن باشد. علم شقه کردنی نیست که ما بر اساس تمایلات خودمان آنرا به قطعه هایی تقسیم کنیم و از کسی بخواهیم در بخشی فعالیت کند و در بخش دیگری فعالیت نکند. ما در استاد می توانیم تمامیت علم و دین را یکجا ببینیم، کسی که توانسته است این دو را در کنار هم داشته باشد که ما شاهد تعامل زایی و ثمربخشی آن هستیم.

پاکتچی افزود: علم یک اندام است که تمام این اندام در کنار هم کار می کند و معنا پیدا کند. در شخصیت استاد هم اینها با هم وجود دارند. جایگاه علمی ایشان را در فقه و اصول و همچنین در تفسیر و ... نمی توان نادیده گرفت. به هیچ وجه فلسفه ایشان از اخلاق و فقه و اصول جدا نیست. کسی که همه اینها را در کنار هم دارد باید این تمامیت و چنین توانایی را داشته باشد که اینها را به عنوان یک اندام در کنار هم داشته باشد.

عضو دائرة المعارف بزرگ اسلامی در بیان اینکه ویژگی دوم مسئله انسجام ایشان است، گفت: پدیده انسجام در کنار تمامیت یک مجموعه و یک اندام را تشکیل می دهند. بیشترین دلبستگی ایشان از مکتب سینایی انسجام آن است.

پاکتچی در پایان سخناش به انضباط تفکری آیت الله مصطفوی اشاره کرد و گفت: نکته سوم مسئله انضباط است یکی از آفتهایی که ما با آن روبرو هستیم نبود انضباط در کار محققان و اساتید است. یکی از ویژگیهای ایشان انضباط تفکری او و همچنین پایبندی به اصول تفکر است. در ایشان انضباط عجیبی درباره روش وجود دارد. نکته چهارم وسعت مشرب است ایشان به حوزه های مختلفی مرتبط هستند و افراد زیادی هستند که از حضور ایشان بهره می برند.