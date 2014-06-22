تبلور حیات معنوی هدف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، در جهانی که بحران‌های فرهنگی و مجریان ناتوی فرهنگی، اخلاق و معنویت و ارزش‌های والای جامعه اسلامی را نشانه رفته‌اند، ضرورت مراکز فرهنگی و متولیان تبلیغ دینی با محوریت ولایت فقیه، نمودی مضاعف یافته است.

یکی از این مراکز، سازمان تبلیغات اسلامی است که برخاسته از انقلاب اسلامی و وابسته به رهبری معظم انقلاب است که تبلیغ همه جانبه دین و تبیین‌ اندیشه تابناک اسلام ناب محمدی(ص) را وجهه همت خود کرده است.

این نهاد دینی و انقلابی، تعالی فرهنگ دینی جامعه مبتنی بر معارف قرآن و اهل بیت(ع) و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی را رسالت خود می‌داند و در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در سال 1392 با وجود همه تنگناهایی که وجود داشت، تمام توان و فعالیت‌های مجدانه خود را برای تعمیق معارف دینی و اسلامی با رویکرد موضوعاتی همچون‌ترویج فرهنگ نماز، رشد و ارتقای فرهنگ خانواده، توانمندسازی هیئات مذهبی و ائمه جماعات و... به کار گرفت تا در مسیر تحقق آرمان‌های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) با استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود، بیشترین تلاش را در ایفای مسئولیت خطیر خود به عمل آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم که این روزها سخت پیگیر اجرایی کردن طرح‌های متناسب با نامگذاری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است به مناسبت فرارسیدن اول تیرماه سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی که به روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی نام گرفته است، به سؤالات خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد این اداره کل در سال 92 و برنامه‌های سال 93 پاسخ می‌دهد.

مهر: وجه تمایز فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي در قم با ساير استان‌هاي كشور حائز چه توصيفي است؟

به لحاظ ویژگی‌هایی که در شهر مقدس قم نسبت به دیگر شهرهای کشور وجود دارد طبیعتا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در این شهر و استان با دیگر شهرها و استان‌هاي كشور متفاوت است. وجود حوزه عظیم علمیه و علما و مراجع عظام تقلید و مراکز و مؤسسات علمی و تحقیقاتی حوزه دین و از سوی دیگر فضای معنوی حاکم بر این شهر به لحاظ وجود مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها و نیروی عظیم فکری و فرهنگی و تبلیغی در اين شهر، امتیازاتی است که تلاش و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در اين استان را نسبت به ساير استان‌هاي كشور متمایز می‌سازد.

با توجه به اين ويژگي‌ها، اولويت برنامه‌هاي اداره كل تبليغات اسلامي استان قم در سال 92 در چه زمينه‌هايي بوده است، آيا از اين ظرفيت‌هايي كه نام برده‌ايد در مسير اجراي طرح‌هاي فرهنگي و تبليغي استفاده شده است؟

اگرچه در استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي عظيم موجود در قم تا جايي كه مقدور است و امكانات و ماموريت‌ها اجازه مي دهد استفاده شده ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله فراواني داريم. گنجينه‌هاي علمي و معنوي عظيمي در قم وجود دارند كه مي‌توان از اين ظرفيت پربركت براي تغذيه فكري تمامي استان‌هاي كشور بهره برد.

در حيطه فعاليت‌هاي اداره كل تبليغات اسلامي استان قم وجود اساتيد مبرز و مجرب در اين شهر مقدس موجب شده (به عنوان مثال در انجام فعالیت‌های آموزشی) بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اين اداره كل را به آموزش و‌ تربیت نیروهای انسانی در حوزه فرهنگی و تبلیغ سوق دهیم.

در سال 92 اولویت فعالیت‌هاي اداره كل تبليغات اسلامي استان قم را به برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاهی برای اقشار و گروه‌های مختلف جامعه اسلامی قرار دادیم. برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان و مربیان آموزش و پرورش به منظور مجهزشدن به آگاهی‌های لازم در پاسخگویی به سؤالات و شبهات جوانان و نوجوانان که امروزه به جد مورد هجمه رسانه‌های بیگانه هستند در دستور کار بود.

دوره‌های آموزشی سلبی و ایجابی برای بیش از 27 هزار نفر از معلمان، مشاوران، مدیران و کادر آموزش و پرورش استان قم در موضوعات آشنايي و نقد عرفان‌هاي كاذب، مهارت‌هاي ارتباطي، جنگ نرم، كاربرد مكانيزم‌هاي مذهبي در مشاوره و روان درماني و... از جمله اين كارگاه‌ها بوده كه تأثیرات شگرفی برای ارتقاي آگاهي و توانمندي اين افراد داشته است.

همچنین برگزاري دوره‌های آموزشی برای مبلغان و مبلغات به منظور آشنانمودن آنها با نحله‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب و آشنایی با شیوه‌های تبلیغ و ارتقای سطح آگاهی‌های آنها در مسائل روز، برگزاری دوره‌های آموزشی برای طلاب جامعه الزهرا(س) و همکاری نسبت به برگزاری فرصت‌های مطالعاتی از کتاب‌های شهید مطهری و دیگر بزرگان برای مبلغات تحت پوشش جامعه الزهرا(س) در سراسر کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی برای اصناف و بازاریان به منظور آشنایی هر چه بيشتر آنان با احکام و دستورات الهی در حوزه کار و کسب و توجه دادن آنها به کسب‌های حلال و رعایت شئونات اسلامی در برخورد با مشتریان و رعایت ارزش‌های اسلامی در کار و کسب، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و تشویق و‌ترغیب قشرهای مختلف مردم به مسئله تذکر لسانی، برگزاری دو دوره‌تربیت مربی ـ مبلغ با جذب و گزینش طلاب با استعداد و خوش ذوق با تحصیلات سطح سه حوزوی به منظور آمادگی برای حضور در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی با عنوان طرح راهبر و... از ديگر فعاليت‌هاي آموزشي اين اداره كل بوده است.

با توجه به اینکه گستردگي برنامه‌هاي تبليغات اسلامي برای بسیاری شناخته شده نیست چه برنامه های دیگری در اولویت‌ کاری اداره کل تبلیغات اسلامی قم قرار دارد؟

با توجه به وجود نخبگان فراوان در بین بانوان و تحصیلکرده‌های حوزه‌هاي علمیه خواهران، ایجاد تشکل مردمی بانوان فرهیخته و تشکیل سه کارگروه خانواده، عفاف و حجاب و آموزش و پرورش در دستور كار قرار گرفته تا در استفاده از ظرفیت و استعداد بانوان در صیانت و تحکیم بنیان خانواده و‌ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و پاسخگویی به نیازهای جوانان و نوجوانان در عرصه آموزش و پرورش قدم‌هايي برداشته شود. در اين مسير جلسات مختلفي در طول سال 92 با حضور بانوان فرهيخته تشكيل شده و طرح‌های فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی و تبلیغی ارائه و با مشارکت آنها اجرا شده است.

تلاش در راستای ارتقای سطح فکری و معنوی مسئولان هیئات مذهبی و مداحان و شاعران آئینی با تشویق و‌ترغیب و حمایت در جهت ارتقای سطح تحصیلی، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاهی و تلاش در راستای زدودن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های عزاداری‌های مذهبی، استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی برای‌ترویج آموزه‌های قرآنی، شناسایی و جذب جوانان در هیئات مذهبی و برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور‌تربیت مربی برای هر هیئت مذهبی از ديگر فعاليت‌هاي مهم اداره كل تبليغات اسلامي قم در سال گذشته بوده است.

همچنين در زمينه اعزام مبلغان تخصصی مهدویت در هیئات مذهبی به منظور مقابله با جریانات انحرافی در این حوزه و برگزاری جلسات قرائت، حفظ، مفاهیم و تفسیر قرآن در هیئات شاخص استان، استفاده از توانمندي هیئات مذهبی در برنامه‌های طرح اوقات فراغت به منظور صیانت از فرزندان اعضای هیئات مذهبی و ایجاد کارگاه‌های‌تربیتی و فکری فرهنگی برای آنها فعاليت‌هاي خوبي انجام شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای ائمه جماعات و اردوهای زیارتی و سیاحتی برای آنها و خانواده‌هایشان با همکاری ستاد انسجام مساجد، تامین محتوا و بسته‌های فرهنگی و توزیع آن در بین ائمه جماعات، تشکیل کمیته حل اختلاف در راستای رفع اختلافات بین گروه‌ها و تشکل‌های موجود در مساجد با همکاری ستاد انسجام مساجد از فعاليت‌هایي است كه در امور مساجد مورد تاكيد بوده است.

همچنين استقرار روحانیون در روستاهای پرجمعیت و برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی و تامین محتوا و نیازهای علمی و محتوایی روحانیون مستقر، سرکشی و نظارت بر فعالیت‌های روحانیون و ارائه برنامه‌های متناسب با مناسبت‌ها و حوادث روز به آنها، ساخت و تجهیز خانه‌های عالم در روستاها که در اختیار روحانیون قرار گرفته است، اعزام مبلغ در مناسبت‌های مختلف در طول سال به مراکز مختلف و مساجد و روستاها و... از ديگر فعاليت‌هاي اين اداره كل بوده است.

رویکرد اداره كل تبليغات اسلامي قم در فعالیت‌های قرآنی به چه سمتی در حركت است؟

رویکرد فعالیت‌های قرآنی دارالقرآن الكريم اداره كل عمدتا به سمت آشناکردن مردم با معارف و دستورات و احکام قرآنی با تاکید بر محوریت عمل به قرآن کریم و تلاش در راستای واردکردن قرآن در خانه‌ها و مراکز علمی ـ آموزشی و محیط زندگی مردم بوده است.

در اين مسير دوره‌هاي مختلف آموزش قرآن(206 دوره آموزشی) از آموزش روخوانی و روان خواني گرفته تا دوره‌هاي صوت و لحن و تجوید و حفظ و مفاهیم و‌ ترجمه و تفسیر قرآن تا‌تربیت مربی و معلم قرآن كريم و نيز ایجاد خانه‌های قرآنی در روستاها با همکاری استانداری به منظور نشر معارف کتاب آسمانی قرآن کریم صورت گرفته است.

مراجع عظام تقليد و بزرگان حوزه همواره از بروز انحراف‌ها و آسيب‌هاي عزاداري به ويژه در ماه محرم نگران بودند و چه بسا انتقادهايي هم داشته‌اند، اما سال گذشته نه تنها حجم گلايه‌هاي بزرگان و شخصيت‌ها كاهش يافته، بلكه بسياري از اين افراد نسبت به كاهش آسيب‌هاي عزاداري ابراز خرسندي كردند. اين موفقيت چگونه به دست آمد؟

بله همان طور كه اشاره كرديد مشاهده بعضي از آسيب‌ها و انحرافات در عرصه عمومي جامعه واقعا با روح عزاداري خالصانه براي اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام مغاير بود و بعضا آسيب‌هايي ولو از روي ناآگاهي مشاهده مي‌شد كه مقام معظم رهبري، مراجع عظام تقليد و بزرگان حوزه كه مرزبانان فرهنگ و‌ انديشه الهي و ديني هستند را آزرده خاطر مي كرد.

ما هم به عنوان كساني كه متولي ساماندهي هيئات مذهبي و تشكل‌هاي ديني هستيم از وضعي كه در گذشته وجود داشته نگران بوديم. بنابراين كارگروهي در اداره كل تبليغات اسلامي براي بررسي، رصد و تلاش براي از بين بردن اين آسيب‌ها تشكيل داديم. در قدم اول اكيپ‌هاي نظارتی و تصویربرداری از هيئاتي كه دچار اين آسیب‌ها بودند تشكيل شد و با در نظر گرفتن اين مهم كه بخش قابل توجهي از اين آسيب‌ها بر اثر ناآگاهي عاملان آنها رخ مي‌دهد مسئولان هيئات دارای آسیب را دعوت كرده و اين مسائل را به آنها گوشزد كرديم.

در مرحله بعدي کارگاه‌هاي آموزش توجیهی به منظور کاهش آسیب‌هاي عزاداري توسط خود هیئات مذهبی تشكيل شده و در روزهاي منتهي به ماه محرم نيز همايش بزرگي با حضور مسئولان هيئات مذهبي و شاعران و مداحان آئيني تشكيل داديم كه در اين همايش از مسئولان امنيتي، قضايي و شخصيت‌هاي حوزوي دعوت كرديم تا دست‌اندركاران محافل عزاداري در استان را نسبت به پيامدهاي خسارت‌بار دامن زدن به آسيب‌هاي عزاداري آگاه كنيم و خوشبختانه اين برنامه‌ها نتيجه بخش بوده و در سال 92 شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های عزاداری در هیئات مذهبی قم بودیم، گرچه تا رسيدن به نقطه مطلوب كه همان عزاداري پرشور خالصانه است فاصله داريم.

در زمینه امر به معروف و نهی از منکر چه برنامه‌هایی داشتید؟

فعاليت‌هاي مختلفي در زمينه‌هاي برگزاری آموزشي ویژه امر به معروف و نهی از منکر انجام شده است که بهتر است بگویم اداره کل تبلیغات اسلامی در راستای آگاه سازی اقشار مختلف برای‌ترویج فرهنگ تذکر لسانی فراتر از برنامه‌های پیش بینی شده کار کرده است. در سال گذشته تبليغات محيطي خوبی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر با بهره‌گیری از روایات ائمه معصوم علیهم السلام و علما و شخصیت‌های پرنفوذ انجام شده اما آن چيزي كه در نزد بزرگان و دلسوزان دين مورد توجه بوده، راه‌اندازی اکیپ‌های تبلیغی در مناسبت‌های مهم سال مثل نیمه شعبان و ایام نوروز است كه تعداد قابل توجهي از مبلغان و مبلغات براي پاسخگویی به سؤالات و شبهات زائران و مجاوران کریمه اهل بیت سلام‌الله علیها بسيج مي‌شوند و در كنار اين فعاليت فرهنگي، ضمن توزیع بسته‌های فرهنگی بین زائران و مجاوران، در صورت مشاهده ناهنجاري‌ها و منكرات با شیوه‌ای معقول و منطقي به اين افراد تذکر می‌دهند. این نوع برخورد مبلغان و مبلغات مورد پذیرش افراد قرار گرفته و حتی در برخی موارد برای تکریم از فرهنگ عفاف و حجاب به دختران خوش حجاب جوایزی اهدا شد.

شرایط امروز جامعه به مراتب متفاوت از گذشته است. این وضع الزام‌هایی را در تغییر روش‌ها و رویکردهای فرهنگی ایجاد می‌کند. شما این مختصات تازه را چگونه تعریف می‌کنید و چه اقداماتی در زمینه فضای مجازی انجام داده اید؟

با توجه به تحولاتی که در جامعه بشری و ایران اسلامی شاهد آن هستیم مخصوصا با ورود رسانه‌های نوین و پرسرعت و پرقدرت شرایط اقتضا می‌کرد که سازمان تبلیغات اسلامی از این مهم غافل نماند و نهایت تلاش خود را در راستای بهره‌گیری از این امکانات و به منظور مقابله با هجمه‌های دشمن در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت محتوایی، مذهبی و انقلابی تبیان قم را داشته باشد. خوشبختانه این سایت هم اکنون بالغ بر 20 هزار مقاله در موضوعات مختلف دینی و مذهبی در حال خدمت رسانی به مخاطبان است.

این سایت با توجه به نیازهای جدید کاربران و مخاطبان خود طراحی و پیاده سازی شده و در این نسخه سعی شده علاوه بر تنوع در محتوا و توسعه موضوعی مطالب به بیش از 140 موضوع و رویکرد تحلیلی در مطالب سایت، از ویژگی‌ها و امکانات فنی مختلف برای سهولت دسترسی مخاطبان به مطالب مورد نیاز، تعامل با سایت از طریق استفاده از وبلاگ‌ها و انجمن‌ها، ارائه خدمات الکترونیک مختلف از جمله ثبت و تمدید مجوز هیئات مذهبی، مؤسسات قرآنی و... و همچنین راه‌اندازی زیرساخت‌های تخصصی دارالقرآن الکریم، صدرا، هیئات مذهبی، اوقات فراغت، ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای تابعه و... بهره‌برداری شود.

راه‌اندازی شبکه اینترانت مساجد و ایجاد سایت برای مساجد و مشارکت دادن جوانان و نوجوانان مسجدی در فضای مجازی و کمک گرفتن از ذوق و سلیقه آنان در نشر معارف اسلامی و مقابله با هجمه‌های فرهنگی یکی از طرح‌های مهم اداره کل تبلیغات اسلامی است که تاکنون بیش از 60 مسجد تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند.

این شبکه به منظور ایجاد زمینه برای استفاده صحیح جوانان از فضای مجازی، فضای مطمئنی را برای جوانان به منظور انجام فعالیت‌های مجازی پدید آورده است. در این طرح یک اتاق سرور در خصوص پشتیبانی فنی از این شبکه در اداره کل تبلیغات اسلامی قم راه‌اندازی شده و مساجد با نصب گیرنده‌هایی می‌توانند از مطالبی که در این شبکه بارگذاری می‌شود استفاده کنند.

اقدام دیگری که برای اولین بار انجام شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته، برگزاری دو دوره جشنواره وبلاگ نویسان حوزه دین بود. نخستین جشنواره شهریور ماه 92 با تجلیل از 48 وبلاگ نویس برتر برگزار شد که در این جشنواره 1050 وبلاگ‌نویس مشارکت کردند و استقبالی که از این جشنواره شد و جریانی که برای درج محتواهای دینی شکل گرفت به خوبی نشان داد که این جشنواره در رسیدن به اهدافش موفق بوده است.

دومین جشنواره تبیان قم نیز بهمن ماه 92 به صورت گسترده‌تر و با موضوعات نماز، سبک زندگی، انقلاب اسلامی و حجاب و عفاف در رشته‌های وبلاگ‌نویسی، عکس، پوستر و مقاله‌نویسی برگزار شده و در این جشنواره 1100 شرکت کننده از 30 استان کشور تعداد 1600 اثر را به دبیرخانه ارسال کردند.

این جشنواره اهدافی مانند تشویق و حمایت از تولید محتوا و تجمیع اطلاعات و مفاهیم اسلامی، جریان سازی اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و خنثی‌سازی جریان‌های غلط و انحرافی، ارتقای محتوای دینی فرهنگی با بهره‌گیری از تکنولوژی و هنر روز، حمایت از ایده‌ها و استعدادهای خلاق را دنبال می‌کند.

از دیگر اهداف این جشنواره می‌توان به گسترش فرهنگ در زمینه‌های مختلف دینی و فرهنگی،‌ترغیب به تولید محتوای غنی و منحصر به فرد در مقابل نشر بی‌هدف محتوا، تقویت پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های قشر جوان و فرهیخته، اطلاع‌رسانی فعالیت‌های علمی، هنری و رسانه‌ای در حوزه دین و فرهنگ، تقویت اخلاق و باورهای دینی با استفاده از فن بیان و هنر در رسانه اشاره کرد.

در بررسي عملكرد سال 92 برخی از شاخص‌های کاری روند کاهشی را از نظر کمی نشان می‌دهد. دلیل این مسئله چیست؟

گرچه به دلیل محدودیت‌های مالی و اعتباری در سال 92 بعضی از شاخص‌های عملکردی از جمله استقرار روحانی مستقر در روستاها با کاهش مواجه بوده است لکن با تلاش و کوشش و استفاده بهینه از نیروهای انسانی به ویژه تشکل‌های مردمی تلاش کردیم شاخص‌های کیفی را افزایش بدهیم، از این رو در سال گذشته دستاوردهای خوبی در اجرای طرح‌های فرهنگی و تبلیغی داشته‌ایم.

مقام معظم رهبری امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام نهادند و در فرازی از فرمایشاتشان به صراحت اعلام کردند فرهنگ مهم‌تر از اقتصاد است، شما چه برنامه‌هایی برای اجرایی‌شدن منویات معظم‌له دارید؟

در سال 93 که با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، بلاشک بخش قابل توجهی از تحقق این شعار متوجه دستگاه عظیم فرهنگی دینی حوزه دین به نام سازمان تبلیغات اسلامی است، از این رو در همان اولین روزهای سال جدید، اتاق فکر و جلسات متعددی به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های مناسب با این شعار تشکیل شد و خوشبختانه به برنامه‌های قابل توجهی دست یافتیم که با اجرای آن امید است که بخشی از انتظارات رهبر معظم انقلاب را جامه عمل بپوشانیم.

طرح‌هایی همچون طرح خانه به خانه، محله به محله، روستا به روستا، مسجد به مسجد از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در این اتاق فکر بر شیوه اجرای آن بحث و تبادل نظر شد و منظور از اجرای این طرح‌ها در حقیقت پیاده کردن همان جمله نورانی امیرالمومنین(ع) در وصف پیامبر(ص) است که پیامبر «طبيب دوّار بطبّه» بوده است. یعنی به جای اینکه مردم به سراغ مبلغان دینی بیایند این مبلغان دینی هستند که باید به سراغ مردم بروند و در بین آنها از عقاید، احکام و اخلاق اسلامی صحبت کنند. البته در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها هم عزم ملی و هم مدیریت جهادی مشهود خواهد بود.

خوشبختانه با نگاه مثبتی که ریاست محترم سازمان به اداره کل تبلیغات اسلامی قم دارند، دبیرخانه مرکزی مدیریت جهادی در این اداره کل ایجاد شده و دستاوردهای این دبیرخانه به اذعان شخص حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی و بسیاری از مدیران کل تبلیغات اسلامی حائز اهمیت است.

این دبیرخانه از آنجا نشأت گرفته که در اولین جلسه شورای معاونان مرکز، بنده پیشنهاد دادم سازمان تبلیغات اسلامی یک حرکت جدی‌تری در مورد تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشد که ریاست محترم سازمان ماموریت برگزاری سلسله همایش‌های معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور و همچنین ایجاد دبیرخانه مرکزی مدیریت جهادی را به اداره کل تبلیغات اسلامی قم محول کردند. بنابراین اولین همایش معاونان فرهنگی در اردیبهشت ماه 93 با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی برگزار شد.

پیش از برگزاری این همایش از معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور خواسته شد طرح‌های پیشنهادی متناسب با نامگذاری امسال را به اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ارسال کنند. به دنبال این فراخوان، تعداد قابل توجهی طرح‌های فرهنگی ارسال شد و با بررسی‌های دقیق 37 طرح از میان آنها انتخاب و به تصویب رسید و برای اجرا به ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور ارسال شد.

این طرح‌ها بر اساس چه شاخص‌هایی انتخاب و تصویب شد؟

بسیاری از مشکلات و موانع اجرایی نشدن طرح‌های فرهنگی و تبلیغی، بحث اعتبارات است. ما در این دبیرخانه معتقدیم که نباید برای اجرای برنامه‌های فرهنگی حوزه دین معطل اعتبارات دولتي باشيم و اگر مسائل فرهنگي را با مردم گره بزنيم موثر واقع می‌شود.

علاوه بر این، در مديريت جهادي نبايد معطل بروكراسي اداري، نامه نگاري و ابلاغ بخشنامه بود. البته معناي این جمله، غیرقانونی و بي‌حساب و كتاب كاركردن نیست بلكه نبايد معطل بخشنامه و ابلاغيه بود.

بنابراین ضمن تاکید به مطالب گفته شده، میزان کیفیت و ماندگاری طرح‌ها، امکان درگیرشدن مردم و تشکل‌های دینی در اجرای طرح، دوربودن طرح‌ها از جنبه‌های شعاری و ظاهری، توجه به تأثیر‌تربیتی به خصوص در بین نسل جوان، توجه به فرهنگ عمومی و اصول معاشرتی و در نظرگرفتن اموری همچون خانواده، فرهنگ ایثار و شهادت، انقلاب اسلامی، نماز و امر به معروف و نهی از منکر از جمله شاخص‌های انتخاب طرح‌های ارسال شده است.

برنامه‌های دبیرخانه مدیریت جهادی به چه صورتی اجرا می‌شود؟

با هماهنگی‌های انجام شده، دومین جلسه معاونان فرهنگی ادارات تبلیغات اسلامی استان‌های کشور خرداد ماه با موضوع دوره آموزشی رسانه برگزار شد. بنا به تاکید ریاست محترم سازمان قرار است در کنار پیگیری طرح‌های فرهنگی با رویکرد مدیریت جهادی، دوره‌های مختلف آموزشی برای معاونان فرهنگی برگزار شود. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی معاونان فرهنگی را به مثابه افسران جبهه فرهنگی می‌دانند، بنابراین طبیعی است این افسران برای ایفای نقش مهمی که بر عهده دارند نیازمند آموزش‌های ویژه و کاربردی هستند.

خوشبختانه دوره آموزش رسانه که در آن از استادان مبرز حوزه رسانه برای بررسی ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و تأثیر رسانه در تبلیغ دین دعوت شده، مورد استقبال واقع شده و امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد برگزاری دوره‌های آموزشی بهتری باشیم.

از آنجا که معاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی طرح‌های فرهنگی را به ادارات کل استان‌ها ابلاغ می‌کند آیا فعالیت دبیرخانه مدیریت جهادی با طرح‌های معاونت فرهنگی سازمان تداخل ایجاد نمی‌کند.

ما پس از تشکیل دبیرخانه مدیریت جهادی و برگزاری اولین همایش بررسی طرح‌های فرهنگی با رویکرد مدیریت جهادی، به معاونت محترم فرهنگی و تبلیغ سازمان پیشنهاد دادیم که مدیریت این دبیرخانه و ماموریتی که ریاست محترم سازمان بر عهده قم گذاشته را پیش ببرد ولی ایشان مصلحت بر این دیدند که این ماموریت توسط اداره کل قم استمرار یابد و در واقع این طرح‌های جهادی نوعی هم پوشانی با طرح‌های ابلاغی مرکز بوده و هیچ گونه تعارضی نداشته بلکه در طول طرح‌های ابلاغی پیگیری می‌شود.