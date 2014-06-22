حوزه تهران پررونق ترین حوزه شیعی محسوب می شد/ حوزه تهران را احیاء کنیم

به گزارش خبرنگار مهر مراسم بزرگداشت آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی شب گذشته 31 خرداد به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای سخنانش به حوزه تهران اشاره کرد و گفت: حوزه تهران حوزه کهنی است که البته دسیسه های پهلوی این حوزه را فرسود و برنامه هایی که آنها تهیه دیده بودند آنرا تا حد نابودی پیش برد اما به هر حال حوزه ای است که زمانی پررونق ترین حوزه شیعی محسوب می شد تا جایی که از قم پیشی گرفت و با نجف همتراز بود.

وی افزود: از حوزه تهران به شهر هزار حکیم اسم برده می شد و در آن همزمان حکیمانی بودند که هم حکیم بودند و هم فقیه. این شهر امروز به جایی رسیده است که در حوزه آن ما فاقد حکیم است.

رشاد گفت: باید کاری کنیم که حوزه تهران به عهد قجر برگردد. حوزه تهران در آن دوران حوزه حکمت و معرفت و فقه بود. من جایی دیگر گفته ام که صدای پای اخباری گری در حوزه دیده می شود.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: به هر حال حوزه تهران حوزه حکمت و فقاهت بوده است. قم که اکنون کانون حکمت است شاگرد مکتب تهران بوده است، به جز علامه طباطبایی باقی پیروان صدرا و سازندگان مکتب آن همگی شاگردان مکتب تهران قلمداد می شوند و حکمت از تهران به قم کوچیده است. امروز در مدارس تهران فاقد مدرسانی هستیم که هم به حکمت و هم فقه مسلط باشند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: حضور آیت الله مصطفوی برکتی است که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد. نکته قابل گفتن در شخصیت آقای مصطفوی این است که ایشان از دست پروردگان همین مکتب است در حقیقت ایشان در تهران شروع کردند و به سطوح عالی رسیدند به هر حال شاخصه مکتب ما حکمت و تعقل است. ما باید چاره ای به حال حوزه تهران بکنیم و از حضور آیت الله مصطفوی و امثال ایشان بهره ببریم.