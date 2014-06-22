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۱ تیر ۱۳۹۳، ۸:۴۸

رستمیان:

15 میلیارد ریال برای احداث مجتمع های فرهنگی دامغان اختصاص یافت

15 میلیارد ریال برای احداث مجتمع های فرهنگی دامغان اختصاص یافت

دامغان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار برای احداث مجتمع های فرهنگی این شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم این مجتمع های فرهنگی و هنری سر و سامان بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح یک شنبه در سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان طی سالجاری اظهار داشت: امسال 125 میلیارد ریال اعتبار مصوب مجلس شورای اسلامی به شهرستان دامغان برای توسعه و پیشرفت طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی اختصاص پیدا کرد.

وی خاطرنشان ساخت: از این میزان اعتبار 15 میلیارد ریال اعتبار به احداث مجتمع فرهنگی در شهرهای دیباج، کلاته رودبار و امیریه اختصاص پیدا کرد.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوای اسلامی به نقش و جایگاه فرهنگ در جامعه دینی و اسلامی پرداخت و افزود: بخش فرهنگ بسیار مهم و اثر گذار است به همین دلیل تمام ارگان ها و نهادها باید عملکرد و ایده های فرهنگی خود را گزارش کنند.

رستمیان گفت: اعتبار توسعه متوازن در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و  امیدواریم با این اعتبارات مجتمع های فرهنگی و هنری سر و سامان بگیرد.

در سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان در زمینه شاخص های انتخاب فعالان و نخبگان فرهنگی، تألیفات و آثار فرهنگی و هنری، کارآفرینی و ایجاد اشتغال، سوابق آموزشی و تدریس، ایثارگری و مسئولیت های حوزه فرهنگ بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 2316540

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