15 میلیارد ریال برای احداث مجتمع های فرهنگی دامغان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح یک شنبه در سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان طی سالجاری اظهار داشت: امسال 125 میلیارد ریال اعتبار مصوب مجلس شورای اسلامی به شهرستان دامغان برای توسعه و پیشرفت طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی اختصاص پیدا کرد.

وی خاطرنشان ساخت: از این میزان اعتبار 15 میلیارد ریال اعتبار به احداث مجتمع فرهنگی در شهرهای دیباج، کلاته رودبار و امیریه اختصاص پیدا کرد.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوای اسلامی به نقش و جایگاه فرهنگ در جامعه دینی و اسلامی پرداخت و افزود: بخش فرهنگ بسیار مهم و اثر گذار است به همین دلیل تمام ارگان ها و نهادها باید عملکرد و ایده های فرهنگی خود را گزارش کنند.

رستمیان گفت: اعتبار توسعه متوازن در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و امیدواریم با این اعتبارات مجتمع های فرهنگی و هنری سر و سامان بگیرد.

در سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان در زمینه شاخص های انتخاب فعالان و نخبگان فرهنگی، تألیفات و آثار فرهنگی و هنری، کارآفرینی و ایجاد اشتغال، سوابق آموزشی و تدریس، ایثارگری و مسئولیت های حوزه فرهنگ بحث و تبادل نظر شد.