به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی در جلسه ستاد پیگیری و نظارت بر مصوبات سفر مقام معظم رهبری که شامگاه شنبه با حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های صاحب طرح‌های اجرایی در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، در سخنانی به تعداد مصوبات اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم در سفر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر 10 طرح در حوزه کمک به محرومان به تصویب رسید.

وی ادامه داد: خرید 700 واحد مسکن ویژه محرومان، تهیه دو هزار و 100 کمک جهیزیه، تعمیر و بازسازی 350 واحد خانه ویژه مددجویان، گازکشی هزار و 50 منزل محرومان شهری و روستایی، پرداخت کمک هزینه دانشجویی به بیش از هزار دانشجو و احداث مجتمع فرهنگی از جمله طرح های مصوب در سفر رهبری به قم بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با بیان اینکه طرح های نامبرده 100 درصد تکمیل شده است و تنها اجرای دو پروژه باقی مانده است، عنوان کرد: احداث 110 واحد ساختمانی حمایتی با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی و کانون پیروان ولایت در حوزه محرومان که در مرحله قرارداد با پیمانکار قرار دارد، دو طرحی است که تا پایان سال جاری به انجام خواهد رسید.

جلالی با اشاره به اینکه تمام تعهدات کمیته امداد امام خمینی(ره) در سفر مقام معظم رهبری از سوی دفتر ایشان انجام شده است، گفت: برای دریافت 950 میلیون تومان از حوزه وزارت رفاه در حال پیگیری هستیم.

اجرای 11 پروژه عمرانی، مددجویی و خدماتی توسط بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان قم نیز در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: در سفر رهبر انقلاب به استان قم، این اداره کل، اجرای 11 پروژه عمرانی، مددجویی و خدماتی را به تصویب رساند.

رضا سلیقه با بیان اینکه هشت طرح از تعداد کل طرح های مصوب، به طور 100 درصدی اجرا شده است، گفت: سه طرح باقی مانده نیز در مرحله پیشرفت فیزیکی 70 درصدی است.

به گفته وی، ساخت 300 واحد مسکونی ویژه مددجویان است که دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار میخواهد، تهیه لوازم توانبخشی ویژه مددجویان با 200 میلیون تومان اعتبار و ساخت اردوگاه فرهنگی تربیتی مدجویان در مجموع به 6 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اگر اعتبارات تامین شود تا سال 94 این طرح ها به مرحله بهره برداری می رسد.



