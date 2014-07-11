برتری محمدی مقابل رشیدی و یوسفی

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقه نخست این رقابت ها، سید احمد محمدی که به دلیل مصدومیت نتوانسته بود در رقابت های انتخابی تیم ملی در قزوین به میدان برود، با نتیجه 6 بر صفر از سد حامد رشیدی گذشت. در مبارزه دوم نیز در یک مسابقه دیدنی محمدی موفق شد با نتیجه 12 بر 5 از سد محمد یوسفی بگذرد.



به این ترتیب طبق تصمیم شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، سید احمد محمدی، همراه با میثم نصیری دهه دوم مرداد ماه راهی جام زیلکوفسکی لهستان می شوند تا در نهایت نماینده ایران در رقابت های جهانی ازبکستان، 15 روز مانده به این مسابقات مشخص شود.



