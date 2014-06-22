به گزارش خبرنگار مهر، هر کسی در بوشهر تردد داشته باشد متوجه هوای دوفصله این شهر شده است؛ بوشهر دارای هوایی زمستانی و تابستانی است که قطعا در این فصل‌ها برای رفت و آمد از وسیله نقلیه عمومی استفاده می شود.

از آنجا که بوشهر پذیرای دانشجویان بسیاری از شهرهای اطراف بوده و جوانان بسیاری را در خود دارد، لذا رفت و آمد این افراد قطعا با تاکسی های مختلف و بیشتر با ماشین های شخصی صورت می گیرد.

نرخ گذاری های متفاوت، امنیت و... باعث شده که که دیگر کمتر کسی به تاکسی های شخصی اعتماد کرده اما گرمای هوا در این فصل مانع از آن می شود که هر فرد حتی به مدت 5 دقیقه زیر آفتاب معطل تاکسی غیر شخصی بماند.

اگر به شهرهای دیگر مخصوصا همجوار نگاه کنیم طرح بندی ترافیک، تعدد تاکسی های سبز رنگ، زرد رنگ و تاکسی های موقت، اتوبوس های واحد و ... باعث تردد راحت مردم شده و کمتر تاکسی شخصی می توان در این قسمت ها مشاهده کرد.

این کار از ترافیک وسایل دیگر کاسته و باعث امنیت بیشتر مردم و به خصوص جوانان شده است.

متاسفانه در شهر بوشهر کم بودن تاکسی های فعال مجوز دار باعث سردرگمی، امنیت نداشتن، ترویج شایعات بسیار شده که این مهم برای بوشهر اصلا نشان خوبی نخواهد بود.

پس از بالا رفتن نرخ سوخت بدون هماهنگی سازمان های مربوطه برخی تاکسی های شخصی اقدام به بالا بردن نرخ تاکسی هایشان کرده که این موضوع با اعتراض برخی شهروندان همراه شد.

شهر بوشهر به گونه ای شده که رانندگان مختلف شخصی از شهرهای اطراف به این شهر برای مسافرکشی عزیمت کرده که این مهم می تواند بسیار خطر آفرین باشد.

به تاکسی های مجوز دار تسهیلات می دهیم

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: همیشه از طریق رسانه ملی و بنرهای تبلیغاتی مردم را تشویق کرده تا از وسایل نقلیه ای که مجوز تاکسیرانی دارند استفاده کنند.

عبدالخالق برزگر زاده با بیان اینکه خیلی از رانندگان تاکسی های شخصی اقدام به گرفتن مجوز نمی کنند تصریح کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی که سر چهار راه‌ها ایستاده‌اند باید با این موارد برخورد کرده تا این موضوع کمتر شود.

وی اظهار داشت: تقاضا می کنیم که رانندگان وسایل نقلیه شخصی به واحدهای مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه خیلی از رانندگان تاکسی های شخصی اقدام به گرفتن مجوز نمی کنند، تصریح کرد: ماموران راهنمایی رانندگی که سر چهارراه‌ها ایستاده اند باید با این موارد برخورد کرده تا این موضوع کمتر شود.

وی اظهار داشت: تقاضا می کنیم که رانندگان وسایل شخصی به واحدهای مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

برزگر زاده با بیان اینکه با انجام اینکار تسهیلاتی در اختیار این راندگان قرار خواهیم دادافزود: علاوه بر این سالانه برنامه ای برای قدردانی از رانندگان مجوز دار برگزارمی کنیم تسهیلاتی چون بیمه ، کمک در خرید وسایل مورد نیاز ماشین و تعمیرات نیز در اختیار این عزیزان قرار خواهیم داد.

35 درصد هزینه بیمه شخص ثالث تاکسی های مجوز دار را بر عهده خواهیم گرفت

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای رفاه حال مردم سه کار اساسی را انجام داده ایم اظهار داشت: اولین کاراقدام به نوسازی ناوگان تاکسیرانی کرده و از 3 سال گذشته اعلام کردیم ناوگان فرسوده سریعا برای نوسازی اقدام و ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: علی رغم تسهیلات موجود، بعضی از اینها توان مالی بالایی نداشته و بعضی با نداشته ضامن مواجه بوده و توانایی پرداخت نیز نداشتند.

رمضانی تصریح کرد: توسعه ناوگان در دستور کار قرار داده و 800 دستگاه سهمیه در یک مرحله(سمند، 405 ) و 200 دستگاه خودرو روآ توسعه دادیم که متاسفانه با اقبال و درخواستی روبرو نشدیم.

وی ادامه داد: با کمک کمیته امداد، اداره کار و رفاه اجتماعی تسهیلات برای اشتغال فراهم کرده اما متاسفانه استقبال چندانی از این موضوع نشده است.

متوقف کردن تاکسی های شخصی امنیت را بیشتر خواهد کرد

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی از ساماندهی مسافربرهای شخصی به عنوان کار سوم نام برده و افزود: بدلیل عدم امنیت کافی این موضوع در دست بررسی قرار گرفته و در جلسات مختلف در شورای شهر، شهرداری، فرمانداری، کمیسیون جرائم خشن مصوب شده که طی مدتی معایب استفاده از تاکسی و مسافربرهای شخصی برای عموم مردم توسط تاکسیرانی اطلاع رسانی شود.

وی گفت: داشتن گواهینامه مجاز، ساکن شهر بوشهر بودن یا نهایتا عالیشهر یا چغادک، تاهل راننده، داشتن کفالت در صورت مجرد بودن، شرایطی بود که طبق مصوبه جرائم خشن برای تحت پوشش قرار دادن مسافربرهای شخصی انجام دادیم.

رمضانی تصریح کرد: با کمک نیروی راهور، رانندگان شخصی که دارای مجوز نبودند را پس از توقف علاوه بر جریمه، به پرداخت موارد خلافی محکوم کرده و به مدت 72 ساعت خودرو را متوقف کردیم.

وی ادامه داد: در جلسه بعد مصوب شد خودرو تا اعلام مراجع قضایی در پارکینگ متوقف شود.

رمضانی با بیان اینکه بعد از این مصوبات بلوک بندی مشخص کردیم خاطر نشان کرد: هماهنگی ها را لحاظ کرده تا 9 خط شناسایی شده را نهایی و راه اندازی کرده و با مشخص کردن مبدا و مقصد خودروهای غیرفعال را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه 60 خودرو شخصی ساماندهی شده تا امنیت شهروندان را تامین کنیم ادامه داد: نزدیک به 100 کارت سوخت دستگاه غیرفعال را باطل کرده و خودروها را به افراد متقاضی تحویل داده ایم.

مقصر 90 درصد تخلفات افزایش نرخ ها آژانس ها هستند

رمضانی تصریح کرد: 90 درصد تخلفات متوجه آژانس ها بوده که نرخ تاکسی ها را خودمختار بالا برده که صراحتا به فرمانداری اعلام کرده ایم خودروهای آژانس را به زیر نظر شهرداری انتقال دهد.

رمضانی ادامه داد: هرساله برنامه ای برگزار شده و از رانندگان نمونه تقدیر به عمل می آوریم.

رئیس تاکسیرانی با بیان اینکه فقط امنیت لازم نیست تصریح کرد: باید به رانندگان غیر شخصی هویت داده و تسهیلات لازم را اختصاص داده تا انگیزه ای برای مجوز گرفتن داشته باشند.

وی در پایان خبر داد: در جلسه شورای ترافیک صحبت هایی برای بیمه شخص ثالث شده که به دنبال آن هستیم تا خودروهای تاکسی تقریبا 35 درصد از پرداخت بیمه شخص ثالث آن بر عهده ما باشد.

توقف بیش از 6500 تاکسی شخصی بدون مجوز در سال 92

معاون راهنمایی رانندگی استان بوشهر در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته شش‌هزار و 525 دستگاه خودرو متخلف متوقف شده و سعی داریم با مصوباتی که انجام شده از تردد تاکسی های شخصی جلوگیری کنیم.

سروان آبادی با بیان اینکه راننده های تاکسی باید در انجام این کار همت کنند اظهار داشت: بحث امنیت شغلی رانندگان مجوز دار در خطر بوده و باید با همت و تلاش خودشان این موضوع به سرانجامی برسد.

وی با بیان اینکه رانندگان تاکسی های مجوز دار باید فشار وارده را تحمل کنند تصریح کرد: باید با منضبط بودن، به وقت بودن و رعایت کردن قوانین و تحمل کردن فشارها و پوشش دادن جای خالی همکاران خود حضور تاکسی های شخصی و مجوز دار را کمتر کنند.

وی با بیان اینکه باید به سمت حمل و نقل هوشمند پیش برویم افزود: مدیریت عاملی بازدارنده برای فعالیت ماشین های غیرمجاز بوده باید به گونه شود که خودروهای تک سرنشین هزینه پرداخت کنند.

معاون راهنمایی رانندگی استان بوشهر با بیان اینکه طبق مصوبه 1389 همه فعالیت های مربوط به حمل و نقل، کالا و مسافر به عهده ی شهرداری است ادامه داد: در جدول جرائم رانندگی برای حمل مسافر با پلاک شخصی جریمه ای به مبلغ سه هزار تومان پیش بینی شده است.

مسافران تاکسی‌های شخصی مشمول جریمه خواهند شد

وی ادامه داد: برای امنیت عبور و مرور و جلوگیری از تخلفات افرادی که مانند مسافرند مشمول جریمه خواهند شد.

آبادی اظهار داشت: در دو ماهه امسال 743 مورد جریمه شده و 201 مورد نیز تا 16 خرداد توسط پلیس اعمال قانون شده که از هر 30 تا 11 تای آن مربوط به شخصی بوده اند.

وی تصریح کرد: فعالیت مستمر تمامی رانندگان تاکسی های مجوز دار، ساماندهی در ساعت های خلوت، آگاه سازی مردم جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کوتاه کردن زمان حرکت مبدا به مقصد وسایل نقلیه عمومی از پیشنهاداتی است که ما می توانیم ارائه دهیم.

معاون راهنمایی رانندگی استان بوشهر ادامه داد: طرح تشویق شهروندان برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی به هر طریق ممکن ارائه داده و به تاکسی هایی که فعال هستند تسهیلات و امتیازاتی خواهیم داد.

گزارش: فریبا کرمی