تنش آبی گریبانگیر 81 درصد جمعیت همدان/ سه طرح درازمدت براي تامين آب شرب استان

به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن استان همدان در حالت توپوگرافي خاص كه موجب شده منابع آبي روسطحي از استان خارج شود و به داخل حوزه آبي نريزد و همچنين روند بي منطق استفاده از منابع آبهاي زيرسطحي، همدان را با تنش آبي مواجه كرده، امري كه علاوه بر تهديدات انساني مي تواند به تهديد يكي از قطب هاي كشاورزي كشور تبديل شود.

آنچه مسلم است خشكسالی به عنوان بی سروصدا ترین بلای طبیعی در مقابل سیلاب به عنوان یكی از پر صدا ترین بلایای قرار گرفته است و این درحالی است كه خطر و خسارت های ناشی از خشكسالی به مراتب بیشتر از سایر بلایای طبیعی مانند سیل ، طوفان ، آتش فشان و حتی زلزله است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان در این خصوص با اشاربه اینکه تاکنون 31 میلیون متر مکعب آب در سد اکباتان ذخیره شده است، اذعان داشت: مصرف آب از سد اکباتان در ماه های تابستان معین شده است.

مرتضی عزالدین اذعان داشت: با فرستادن پیوست‌های هواشناسی به مرکز می‌توان استان همدان را به عنوان یکی از استان‌هایی که خشکسالی در آن وجود دارد معرفی و اعتبارات دریافتی کرد.

وی با اشاره به اینکه مجوز استفاده از 350 لیتر آب از 14 چاه آب در اطراف شهر صادرشده است، افزود: کانالی که باید از دره مرادبیگ به خاکو برسد می‌توان در طول یک تا دوسال انجام داد تا مسکنی برای حل مشکل کمبود آب باشد.

چاه‌های آب کشاورزی که بیش از پروانه برداشت کنند مشمول پرداخت جریمه می‌شوند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه چاه‌های آب کشاورزی که بیش از پروانه برداشت کنند مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، اذعان داشت: برای جلوگیری از این امر با استفاده کنندگان مکاتبه می‌کنیم ولی آنها را جریمه نمی‌کنیم.

عزالدین افزود: مقرر شده تسهیلاتی به کشاورزان داده شود تا بتوانند کنتورهای هوشمند بخرند.

وی عنوان کرد: همدان دارای سه طرح دراز مدت تامین آب و هفت سد در حال احداث است که می‌تواند 140 میلیون متر مکعب را ذخیره کند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب همدان نیز با اشاره به اینکه یک میلیون و 77 هزار نفر تحت پوشش خدمات این شرکت هستند، افزود: سرانه تولید آب 228 لیتر برای هر همدانی است.

سید هادی حسینی بیدار ادامه داد: منابع آب زیر زمینی در غرب و منابع رو زمینی در شرق همدان قرار دارد.

عمده منابع آبی همدان کمتر از پنج لیتر در ثانیه آب دهی دارد

وی با اشاره به اینکه از 94 چاه مورد استفاده برای تامین آب مردم همدان از 850 تا 750 لیتر در ثانیه آب پمپاژمی شود، اذعان داشت: از این میزان 86 چاه قابل استفاده و عمده منابع ما کمتر از پنج لیتر در ثانیه آب دهی دارد و تنها دو حلقه چاه 15 لیتر در ثانیه داریم.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب همدان که برداشت آب شرب از چاه‌های آب آشامیدنی را همزمان با برداشت کشاورزان در زمان معرفی می کرد، اذعان داشت: اکنون در بخش منابع رو سطحی تنها از آب سد اکباتان استفاده می‌شود.

حسینی بیدار اذعان داشت: 24 میلیون متر مکعب آب سد اکباتان و چاه‌های اجاره ای و رودخانه‌ها میزان تولید آب را به 51 میلیون متر مکعب در سال می‌رساند.

وی با اشاره به اینکه به نسبت سال گذشته 50 درصد کمتر توانستیم برداشت آب از چاهها داشته باشیم، افزود: با برخی چالش‌ها در تامین آب دیگر مناطق استان مواجه هستیم .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان اذعان داشت: در شهر اسدآباد شاهد حرکت لایه‌های زمین در عمق زمین هستیم و 81 درصد جمعیت همدان با تنش آبی مواجه است.

حسینی بیدار با اشاره به اینکه در ملایر و در سال جاری چهار حلقه چاه کنده شده است، افزود: در تویسرکان بازسازی تاسیسات روی داده موجب افزایش 20 درصدی بازدهی شده است.

وی افزود: درشهر بهار نیز یک حلقه چاه حفر شده و کم آب‌ترین چاهها نیز وارد مدار شده‌اند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب همدان با اشاره به اینکه حفر چاه همچنان در دستور کار قرار دارد، اذعان داشت: در شهر همدان با بحران جدی آب مواجه‌ایم.

هفت شهرستان استان همدان دچار تنش آبی هستند

حسینی بیدار اذعان داشت: وضعیت آبی همدان به گونه ای است که همیشه دعا گوی بارانیم چراکه همواره در حال تنش آبی هستیم و اکنون هفت شهرستان استان دچار تنش آبی است.

وی با اشاره به اینکه ملایر و همدان در جمع 11 شهر تنش آبی ایران قرار گرفته است، گفت: شهر بهار بحرانی‌ترین وضع را دارد و کشاورزی آن در حال خشک شدن است.

حسینی بیدار افزود: در شهر کبودرآهنگ نیز با مشکل مواجه هستیم و در تویسرکان نیز این مشکل وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در نیمه شب‌ها فشار آب در همدان کاهش می یابد، افزود: سیستم مرکزی به طور خودکار فشار آب را به کمترین میزان مورد نیاز می‌رساند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان اذعان داشت: در ملایر و تویسرکان نیز این دستگاه‌ها به زودی نصب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب روستایی همدان نیز با اشاره به اینکه اعتبارات این مجموعه در سال جاری با کاهش به چهار میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است، عنوان کرد: از بخش ماده 180 نیز پنج میلیارد تومان به این نهاد داده می‌شود.

حبیب مومیوند اذعان داشت: 327 روستا استان همدان متاثر از بحث خشکسالی هستند و اکنون 140 روستا نیاز به حفر چاه دارند و 36 روستا نیز نیازمند لایروبی قنات هایشان هستند.

وی با اشاره به اینکه برای حل مشکل کم آبی لایروبی و تجهیز تاسیسات مدنظر قرار گرفته است، افزود: به 52 روستای استان آبرسانی سیار صورت می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب روستایی همدان با اشاره به اینکه با چند برابر شدن تعرفه برق روستاییان علاقه به استفاده از آب چاهها بالا رفته است، افزود: تعامل بین برخی روستاها وجود ندارد تا مشکل روستاهای مجاور که آب ندارند را حل کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز با اشاره به طرح انتقال آب‌های سطحی در شهر همدان اذعان داشت: باید از ردیف‌های خشکسالی برای این امر به شهرداریکمک شود.

مطالعه استفاده از قنوات در دستور کار قرار دارد

غلامرضا محتجب اذعان داشت: مطالعه استفاده از قنوات در دستور کار قرار دارد اما اعتبار سنجی و امکان سنجی باید انجام شود تا بتوان از آب‌های سطحی برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد.

وی افزود: براساس مطالعات در شهر همدان 160 رشته قنات وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان نیز با اشاره به اینکه نگرانی آبی همیشه وجود داشته است، افزود: هنوز هم شاهد خشکسالی هستیم چرا که در اقلیم خشک زمین قرار داریم و در همدان بیشتر بارش‌ها در فصل سرما است.

همتی افزود: در کشت‌های آبی این امر تاثیرگذار نیست و بیش‌ترین حجم بارش‌ها تعریق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش مراتع به علت بارش‌های جاری مشکلی نداریم، اذعان داشت: 27 میلیارد تومان برای حفظ این وضع نیاز داریم.

آنچه مسلم است بحران کم آبی در این استان چند سالی است که گریبان آن را گرفته و تا زمانی که مصرف آب بدرستی مدیریت نشود این مشکل رفع شدنی نخواهد بود که این امر نیز نیازمند همراهی مردم با مسئولان برای حل این معضل است.