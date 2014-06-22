مهاجرت ورزشکاران ایلام به دیگر نقاط کشور/ بیشتر پروژه های ورزشی استان تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش از گذشته تاکنون جایگاه بسیار بالایی نزد مردم استان ایلام داشته است، ولی همیشه این محدودیتها و کمبود امکانات باعث پنهان شدن بسیاری از استعدادهای ورزشی استان شده است.

استان محروم ایلام در بخش ورزشی نیز در محرومیت کامل به سر می برد به طوری که هم اکنون هیچ تیمی در این استان در هیچ رشته ورزشی در سطح اول ورزش کشور حضوری فعال و مستمر ندارد.

تعدادی از ورزشکاران استان بر اساس استعدادهای خوب خود توانسته اند در تعدادی از رشته های ورزشی انفرادی به سطح اول ورزش کشور برسند ولی این استان در بخش ورزشی به طور کلی استانی فقیر از امکانات است.

نبود امکانات ورزشی در تمام نقاط استان ایلام باعث شده بیشتر ورزشکاران و استعدادهای ورزشی استان به دیگر نقاط کشور برای ورزش مهاجرت کنند و با تیمهای دیگر استانها در سطح مسابقات کشوری حضور پیدا کنند.

این استان دارای استعدادهای بسیار خوبی در رشته های مختلف ورزشی است که نبود سرمایه گذاری و اسپانسر باعث شده ورزش استان راهی نادرست را طی کند و هم اکنون باید گفت ورزش ایلام به ناکجاآباد می رود.

در این بین طی سالهای اخیر پروژه های مختلف ورزشی در استان ایلام آغاز شده که بسیاری از این پروژه ها تعطیل و نیمه کاره رها شده اند.

اوج بی تدبیری در پروژه های ورزشی استان ایلام زمان افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام حدود یک سال پیش بود که توسط مسئولان و رئیس جمهور وقت به بهره برداری رسید ولی بعد از آن مشخص شد که این پروژه ناقص افتتاح شده و در حال حاضر نیمه کار به حال خود رها شده است.

ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام یک سال بعد از افتتاح هنوز بدون سرانجامی مشخص به سر می برد و نه تکمیل می شود و نه اینکه از آن استفاده ای می شود.

متاسفانه علاوه بر این ورزشگاه، ورزشگاه بانوان استان نیز هنوز بعد سالها اجرایی نشده است.

هم اکنون در استان پروژه های ورزشی استان به طور کلی تعطیل و نیمه کاره هستند و هیچ تدبیری برای این پروژه ها در نظر نگرفته شده است.

ورزش ایلام در مسیر درستی حرکت نمی کند

یک کارشناس مسائل ورزشی در استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه هم اکنون شاهد آن هستیم که اکثر ورزشکاران استان ایلام به دلیل نبود امکانات و حمایتهای لازم به دیگر نقاط کشور مهاجرت می کنند.

اکبری رضایی بیان داشت: تیمهای ورزشی ایلام از نبود اسپانسر مالی رنج می برند و بسیاری از استعدادهای استان سوخت شده اند.

وی گفت: در بحث امکانات ورزشی شاهد آن هستیم که بیشتر سالنهای ورزشی استان با کمبود امکانات مواجه هستند.

این کارشناس افزود: بسیاری از پروژه های در حال ساخت استان نیز تعطیل و نیمه کاره هستند و مسئولان به ورزش توجهی ندارند.

رضایی عنوان کرد: هم اکنون استان ایلام در بسیاری رشته های ورزشی از سالن اختصاصی محروم است و سطح امکانات ضعیف استان باعث شده این استان در سال توانایی میزبانی چند مسابقه مهم ورزشی را داشته باشد.

وی تصریح کرد: با این اوصاف آینده ای تاریک در انتظار ورزش استان ایلام است مگر اینکه مشکلات ورزش استان ریشه ای حل شود.

این کارشناس بیان داشت: هم اکنون 33 درصد جمعیت استان ایلام را جوانان تشکیل می دهد، در حالی هیچ برنامه ریزی برای کشف استعدادهای ورزشی در بین جوانان استان اجرا نمی شود.

وی افزود: بیشتر ورزشکاران مستعد به دلیل عدم حمایت و برخورد بد از ورزش کردن منصرف می شوند.

تلاش برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان ایلام

فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و امور جوانان استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری تلاش خواهیم کرد پروژه های نیمه تمام استان را تکمیل کنیم.

وی بیان داشت: بیش از 20 میلیارد تومان از سوی دولت برای ورزش استان در نظر گرفته شده که در طول تاریخ ورزش استان بی سابقه است.

این مسئول بیان داشت: در سال جاری پروژه های نیمه تمام استان با اعتبار لازم شتاب بیشتری می گیرند.

وی افزود: ورزشگاه 15 هزار نفری شهر ایلام تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: مصوب شد پروژه های بالای 75 درصد تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی عملیاتی شوند و در این راستا استخر سرپوشیده آبدانان، سالن بین المللی تیراندازی ایلام، سالن وزنه برداری شهر ایوان، ساخت مجتمع ورزشی بانوان با 180 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری شتاب می گیرند.