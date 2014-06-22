تبلیغات دینی- مردمی مهمترين شاخصه سازمان تبليغات اسلامي است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی اولی شامگاه شنبه شنبه در آستانه سالروز تاسيس سازمان تبليغات اسلامي در ديدار با كاركنان اداره تبليغات اسلامي اين شهرستان با بيان آنكه فعالیت های فرهنگی سازمان تبليغات اسلامي یکی از شاخصه های بارز و قابل اتکاء نظام مقدس جمهوري اسلامي است گفت: يكي از ويژگي هاي سازمان تبليغات اسلامي آن است كه زير نظر نهاد مقام معظم رهبري است و به اصل و ستون محور ولايت فقيه متصل و از اين حيث مايه مباهات است و عملكرد اين سازمان به عنوان مجموعه حاكيميتي نوشته مي شود و بايد به همه علقه هاي آن توجه شود.

محمدعلي قمي اويلي كارسازمان تبليغات اسلامي را يك كار ستادي و تعمیق دهنده و گسترش بخش فرهنگ و معارف اسلامی در جامعه دانست و تصريح كرد: راهبردهاي فرهنگي و سياستگذاري وانجام مطالعات راهبردی و بررسی‌های کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و طراحی برنامه‌ها و شیوه‌های تبلیغی نوین باعث شده تا نقش سازمان تبليغات اسلامي در شرايط كنوني جامعه يك نقش بي بديل باشد.

وي مهمترين شاخصه سازمان تبليغات اسلامي را در تبلیغات دینی- مردمی عنوان كرد و گفت: با برنامه ريزي درست تلاش شود تا اعتلای فرهنگ پربار اسلام راستين و تبلور حيات معنوی و تعيين و ترويج شاخصای اعتقادی با بهره گيري از ابزار هنر ديني بيش از گذشته در جامعه ترويج گردد.

فرماندار نوشهر، استفاده از تمامي ظرفيت هاي اعتباري براي تقويت فعاليت هاي فرهنگي و هنري يكي از نيازهاي اصلي دانست و تشريح كرد: تقويت اعتباري برنامه هاي فرهنگي باعث مي شود تا در برابر تهاجم فرهنگي غرب ايستادگي شود

قمي اويلي با اشاره به اقدامات عمراني سازمان تبليغات اسلامي در شهرستان گفت: احداث و راه اندازي خانه عالم در سطح روستاهاي شهرستان اقدام موثر و ميموني بوده كه براي تداوم اين امر در خصوص اقدامات عمراني سازمان تبليغات اسلامي بايد نسبت به تقويت فرهنگ مشاركت مردم در اين امر تلاش شود.

وي با اشاره به حوزه فعاليت هیئات مذهبی در سازمان تبلیغات اسلامی و در پيش بودن ايام مبارك رمضان گفت: هیئات مذهبی به‌عنوان یکی از تشکلهای مردمی با پشتوانه دینی و تاریخی، مرکز پرورش فکری و اعتقادی اقشار مختلف مردم می‌باشند كه سازمان تبليغات اسلامي در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی مي تواند از فعالیتهای هیئات مذهبی در راستاي اشاعه فرهنگ ديني بهره مند گردد.