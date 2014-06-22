ثبت رکوردی جدید در لاینینگ مترو تهران

به گزارش خبرگزاري مهر،هابیل درویش، با بيان اين مطلب گفت: پروژه 17 کیلومتری بخش شمالی خط سه مترو تهران به عنوان یک طرح اولویت دار مدیریت شهری و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)در سال جاری، مسئولان شرکت مترو را بر آن داشته تا برای رسیدن به برنامه زمانبندی طرح و بهره برداری آن در موعد زمان، فعالیت کارگاه های این بخش را سه شیفته و شبانه روزی کنند.

وی افزود: در همین راستا نمودار بتون ریزی اصلی دیواره تونل حفر شده (لاینینگ) بخش شمالی در خرداد ماه جاری به تفکیک هفته بیانگر این است که در هفته اول 117 متر،هفته دوم 167 متر،هفته سوم 234 متر و هفته چهارم به 302 متر طول رسیده است که این میزان فعالیت در ساخت متروکشور به عنوان یک رکورد بی نظیر به شمار می رود.

درویشی مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) در این باره با اعلام اینکه بالاترین میزان لاینینگ تونل از زمان شروع ساخت خطوط مترو در تهران تاکنون در بخش جنوبی خط سه و به مقدار 120 متر در طول یک هفته به ثبت رسیده است پیش بینی کرد که با توجه به فعالیت شبانه روزی در کارگاه‌های بخش شمالی خط سه، این میزان لاینینگ در طول یک هفته به فراتر از 400 متر نیز برسد.

وی افزود: حجم وسیع کار و فعالیت در خطوط در دست ساخت مترو به خصوص در بخش شمالی خط سه، مصداق بارز مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی است به طوری که با بومی سازی شیوه حفاری مترو (اتریشی اصلاح شده) و به اتکای دانش بومی موفق شدیم تا 3 برابر معادل کارکرد یک دستگاه TBM (ماشین حفار) که وارداتی و گران قیمت است،در بخش شمالی خط سه تونل حفاری کرده و آن را لاینینگ کنیم.