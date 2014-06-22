"عطش" هم به محرومیت های چهارمحال و بختیاری اضافه شد/ گل بود به سبزه نیزآراسته شد!

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان چهارمحال و بختیاری سرما های طاقت فرسا زمستان در پی بارش های شدید برف را تحمل می کنند به امید اینکه در تابستان بتوانند از آب حاصل از آب شدن برفها استفاده کنند اما این مهم در حال حاضر برای بسیاری مردم روستاهای این استان امکان پذیر نیست و کم آبی و نبود آب نیز به دغدغه جدید مردم تبدیل شده است.

استان چهار محال و بختیاری دارای منابع غنی آبهای سطحی(در حدود10 درصد آب کشور) است، بیش از 95 درصد آب شهری و روستایی در استان چهارمحال و بختیاری از منابع آب زیر زمینی تامین می شود.

استان چهارمحال و بختیاری به واسطه بارشهای قابل توجه از استانهای آبخیز کشور به شمار می رود که هم اکنون آب شرب و صنعت بسیاری از استانهای کشور از جمله اصفهان، خوزستان و یزد را تامین می کند.

بسیاری از آب این استان به صورت جاری از طریق رودخانه ها از استان خارج می شود و در استانهای همسایه صرف آب شرب و کشاورزی می شود.

بسیاری از روستاهای چهارمحال و بختیاری اگرچه در محرومیت ها قرار داشته اند و مردم این روستاها با کمترین امکانات زندگی را سپری می کرده اند اما هیچگاه کمبود آب و مشکلات آب شرب سالم را نداشته اند.

در حال حاضر به واسطه خشکسالی، کم شدن بارشها، برداشت های بی رویه آب و... در سالهای اخیر کمبود آب و تشنگی نیز به مشکلات جدید مردم روستاهای این استان اضافه شده است.

کم شدن آب چشمه ها و قناتها و خشک شدن آنها در استان چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای مردم روستاهای این استان شده است، در آستانه فصل گرما روستاهای بسیاری در استان چهارمحال و بختیاری با کمبود آب و خشکسالی مواجه شده اند و هم اکنون برای بسیاری از روستاهای این استان آب را با تانکر انتقال می دهند.

آبرسانی با تانکر 132 روستای شهرستان لردگان

فرماندار لردگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خشکسالی و کم شدن آب چشمه ها و قناتها و خشک شدن بسیاری از آنها مشکلات بسیار زیادی برای اهالی روستاهای لردگان ایجاد کرده است.

ابوالقاسم کریمی عنوان کرد: مردم بسیاری از روستاهای این منطقه آب برای شرب ندارند چه برسد برای کشاورزی و امور دیگر.

وی بیان داشت: شهرستان لردگان دارای 354 روستا است که همه آنها دارای مشکلات کمبود آب هستند.

فرماندار لردگان افزود: در حال حاضر 132 روستای این شهرستان به واسطه خشک شدن منابع تامین آب با تانکر آبرسانی می شوند ومشکلات بسیاری در حوزه آب دارند.

وی اذعان داشت: باید با مطالعه و برسی ساز و کارها برای تامین آب این روستاها منابع جدید شناسایی شود و آب این روستاها تامین شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پایین آمدن سطح آبهای زیر زمینی و کم شدن آب چاه ها و خشک شدن بسیاری از چاه های آب مشکلات بسیاری را برای کشاورزان این منطقه به وجود آورده است، عنوان کرد: بسیاری از زمین های کشاورزی منطقه بایر شده است و به واسطه نبود اب دیگر کشت نمی شود.

مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری نیز در رابطه با خشکسالی در این استان عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری نیز در سالجاری با کمبود بارشها مواجه است و هنوز بارشهای سال گذشته جبران کم آبی های چندین سال گذشته نبوده است.

حسین صمدی بیان کرد: صرفه جویی باید بیش از پیش در دستور کار مردم شهرها و روستاهای این استان قرار گیرد و با افزایش مطالعه نسبت به آگاهی در چگونگی صرف جویی اقدام کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از420 قنات استان چهارمحال و بختیاری خشک شده است وچشمه های بسیاری نیز خشک شده اند و مردم بسیاری از روستاها دچار مشکل شده اند.

وی بیان کرد: هم اکنون 16 درصد کاهش آب داریم و باید با صرفه جویی با کمبود آب شرب مقابله کنیم.

مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در خصوص صرف جویی آب در منازل کتابی چاپ شده است که می تواند آگاهی های بسیاری در خصوص کاهش مصرف آب در زندگی را به مردم بدهد.

تلاش برای گرفتن اندک آب چهارمحال و بختیاری

در حالی که مردم روستاهای این استان آب برای خوردن ندارند مسئولان حوزه آب کشور تحت فشار استانهای مجاور برای موافقت با پروژه های انتقال آب برای جبران کمبودها در حوزه آب و توسعه استان خود هستند و این حالی است که باید ابتدا مردم خود استان چهارمحال و بختیاری به واسطه تحمل سختیهای سرما های زمستان سیراب شوند و در صورت وجود آب مازاد، آب انتقال داده شود.

مسئولان آب کشور در خصوص رفع مشکلات آب روستاهای این استان باید گامهای اساسی بر دارند و برای تشنگی مردم استانی که فداکاریهای زیادی در سالهای گذشته در خصوص تامین آب بسیاری از شهرها استانهای دیگر انجام داده است تلاش و کوشش کنند.