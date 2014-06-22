محور کنارک-جاسک نیازمند تزریق بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب کرد در سومین جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری که شامگاه شنبه با حضور معاون برنامه ریزی استاندار برگزار شد اظهار داشت: احداث محور چابهار ـ كنارك ـ جاسك يكي از محورهاي استراتژيك و مهم است كه احداث و تکمیل آن بر توسعه اقتصادي و مراودات استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کرد با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران در حال حاضر به بیش از 90 میلیارد تومان رسیده است افزود: به منظور تکمیل این پروژه بیش از 170 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: احداث این محور علاوه بر تسهیل در تردد و امکان ارتباطی این استان با ساير بنادر جنوب كشور و ارتقای جاده های ساحلي كشور موجب تقويت قطب كشاورزي زرآباد و رفع مشكلات مردم جنوب استان در هنگام بروز سيلاب‎هاي فصلي و جلوگیری انسداد محور های جنوبی می شود.

وی افزود:در این راستا به دلیل طغیان رودخانه های محلی و دارای تلاقی با این محور کار احداث 7 پل بزرگ به عنوان اولویت در احداث این محور در دستور کار این دستگاه قرار گرفت.

کرد اضافه کرد: به همین منظور تاکنون عملیات احداث 5 پل تاکنون به پایان رسیده است و در حال حاضر عملیات اجداث دو پل دیگر با عنوان زرآباد و کارون در دست اقدام است.

وی اظهار داشت: احداث اين محور در قالب 4 قطعه در دستور کار قرار گرفته است كه قطعه يك به طول 53 كيلومتر با پیشرفت فیزیکی 35 درصد، قطعه دو به طول 22 كيلومتر با پیشرفت فیزیکی 22 درصد، قطعه سه به طول 30 كيلومتر هنوز به پیمانکار تحویل داده نشده است و قطعه چهارم نیز به طول 40 كيلومتر دارای 25 درصد پیشرفت فیزیکی است.