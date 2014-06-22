به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا شاهوزهی روز شنبه در سومین جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: تعداد 5 سالن ورزشی روستایی در روستاهای کرباسک از توابع سیستان، روستای پارود در منطقه سرباز، روستای تیس در چابهار و همچنین کنارک و نیز یک باب استخر در شهرستان زابل تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: در حال حاضر سالن ورزشی روستای کرباسک در بخش شیب آباد و از توابع شهرستان زابل دارای 73 درصد پیشرفت فیزیکی است که برای تکمیل آن نیاز به 110 میلیون تومان اعتبار است.

وی ادامه داد: سالن ورزشی پارود در شهرستان سرباز نیز تا کنون 76 درصد پیشرفت داشته است که با تامین اعتبار به میزان 100 میلیون تومان تا پایان سال راه اندازی می شود.

شاهوزهی سالن ورزشی روستای تیس از توابع شهرستان چابهار را نیز دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی عنوان کرد و گفت: سالن ورزشی شهرستان کنارک نیز 100 در صد پیشرفت داشته است و آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به اینکه استخر سرپوشیده شهرستان زابل نیز دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است ادامه داد: این تعداد پروژه یاد شده نیز تا پایان امسال تکمیل و با بهره برداری از آن جمع کثیری از جوانان منطقه از مزایای آن بهره مند خواهند شد.