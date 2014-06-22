مجتبی علوی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخص شدن ترکیب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد، گفت: طیف مخاطبان دانشگاه آزاد با توجه به تغییر هرم جمعیتی، دچار تغییراتی شده است، یعنی پذیرش دانشجو در کل دانشگاههای کشور رو یه گذشته دهه های 70 و 80 را ندارد. بنابراین با توجه به شرایط موجود، ماموریت دانشگاهها به ازای تقاضای داوطلبان، تغییر می کند.

وی ادامه داد: شاید تا 20 سال گذشته در کشورمان تقاضایی برای تحصیل در دوره های دکتری پژوهش محور نبود در حالیکه این تقاضا امروز در کشور دیده می شود. بر همین اساس دانشگاه آزاد به زودی جزئیات فراخوان پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور را اعلام می کند.

رئیس مرکز آزمون با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در میان مخاطبان دانشگاه باید سنجیده و بررسی شود، اضافه کرد: در حوزه پذیرش دانشجو لازم است رصد بالادستی و تصمیم سازی صورت گیرد.

وی درباره پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد، گفت: سیاست پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد و قانون دانشگاهها را مکلف کرده که در یک بازه زمانی ظرفیت بدون آزمون را افزایش دهند اما در دوره های دکتری حرفه ای، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی پذیرش بدون آزمون به علت محدودیت در ظرفیتها وجود ندارد.