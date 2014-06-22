هلاکت 52 تروریست در تکریت و بابل/ آموزش تکفیریها زیر نظر آمریکا در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر داعش تحرکاتی را در مناطقی از شمال و شمال غرب عراق آغاز کرده و به مدد تسلیحات رسیده از برخی کشورهای منطقه مناطقی از عراق را به اشغال خود در آورده است. متعاقب تحرکات داعش، ارتش عراق مناطقی را از این گروه بازپس گرفته است. جدیدترین اخبار سیاسی و امنیتی عراق به همراه اخبار روزهای قبل و از زمان آغار تحولات در این خبر قابل دسترس است.

یکشنبه 1/4/93

17:48 مشاور استاندار صلاح الدین کشته شد/هلاکت 52 تروریست در تکریت و بابل

یک منبع وابسته به پلیس استان صلاح الدین اعلام کرد: درگیری های شدیدی امروز میان عشایر و پلیس از یکسو با تروریستهای وابسته به داعش در ورودی منطقه العلم در شرق تکریت رخ داد که بر اثر آن امیه الجباره مشاور استاندار صلاح الدین در امور زنان هنگام مشارکت در جنگ ضد داعش کشته شد.

۱۵:۳۵ آموزش تروریستهای تکفیری از سوی آمریکا/ خنثی شدن 7 حمله داعش به پالایشگاه بیجی

آموزش تروریستهای تکفیری داعش زیر نظر نظامیان آمریکایی در یک پایگاه سری در اردن و خنثی شدن هفت حمله تروریستهای داعش به پالایشگاه بیجی از جمله خبرهای مربوط به عراق است.

۱۳:۰۴ فرمانده بعثی و طراح حمله به موصل به هلاکت رسید

منابع امنیتی عراق از هلاکت یک فرمانده بعثی و طراح حمله به موصل خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراق امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق "انس الحمدانی" فرمانده بعثی گروه موسوم به "گردان های نینوا" را به هلاکت رساندند.

۱۲:۵۶ تشکیل گروه "آزادگان حمرین" در بعقوبه

یک منبع محلی از بسیج مردمی و تشکیل گروه آزادگان حمرین در منطقه حمرین واقع در استان دیالی برای مقابله با داعش در این منطقه خبر داد.

یک منبع آگاه در قبایل محلی ساکن در بعقوبه از تشکیل یک گروه مردمی تحت عنوان " آزادگان حمرین" برای مقابله با گروههای تروریستی در منطقه حمرین (واقع در 50 کیلومتری شمال شرق بعقوبه) خبر داد.

12:56:تشکیل گروه "آزادگان حمرین" در بعقوبه

یک منبع آگاه در قبایل محلی ساکن در بعقوبه از تشکیل یک گروه مردمی تحت عنوان " آزادگان حمرین" برای مقابله با گروههای تروریستی در منطقه حمرین (واقع در 50 کیلومتری شمال شرق بعقوبه) خبر داد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: این گروه از نیروهای مردمی و داوطلب از عشایر محلی ساکن در منطقه حمرین با نظارت و حمایت سازمان اطلاعات عراق در این منطقه تشکیل شده است.

12:54:دیدار بارزانی و سفیر آمریکا در عراق

"مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق امروز (یکشنبه) با " رابرت بی کرافت" سفیر آمریکا در عراق دیدار کرد.

وی با اشاره به بحران اخیر عراق گفت: هر راهکاری برای حل بحران موجود در عراق باید با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و به طور واقع بینانه اتخاذ شود.

11:51:حمله هوایی ارتش به تجمع تروریست ها در تکریت/ هلاکت 40 عضو داعش

یک منبع امنیتی در استان کرکوک امروز اعلام کرد: تروریست های داعش و نقشبندیه (طرفداران عزت الدوری معاون دیکتاتور معدم صدام) در جنوب غرب استان کرکوک با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 17 نفر از عناصر داعش و نقشبندیه به هلاکت رسیدند.

الفرات نیر گزارش داد: پلیس بصره در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای پلیس 15 نفر از متهمان جرایم جنایی در سرتاسر استان بصره را بازداشت کردند. یک نفر از این افراد تروریست است که در جریان اشغال شهر موصل توسط گروه داعش از زندان "بادوش" فرار کرد.

11:26: 500 تبعه انگلیس به گروه تروریستی داعش پیوسته اند

دستگاه اطلاعات انگلیس "ام آی 6" در گزارشی اعلام کرد که حدود 500 نفر از اتباع این کشور به گروه تروریستی داعش پیوسته اند.

در این گزارش آمده است: دولت انگلیس عملیات جلوگیری از تشویق شهروندان انگلیسی برای انجام ماموریت های انسانی در سوریه را آغاز کرده است و این اقدام با هدف پیوستن اتباع انگلیسی به جنگ در سوریه انجام می شود.

9:58:انفجار در شهرک صدر/حملات داعش علیه شهروندان مسیحی نینوا

یک منبع امنیتی عراق امروز اعلام کرد: یک بمب در بازار شهرک صدر در شرق بغداد منفجر شد. تاکنون به تلفات این انفجار اشاره ای نشده است.

پایگاه خبری الغد نیز به نقل از لوئیس کارلو یکی از نمایندگان مسیحی عراق گزارش داد: گروه تروریستی داعش یکی از کلیساهای شهر نینوا را منفجر کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: در پی نفوذ تروریست های داعش به شهر نینوا تمامی شهروندان مسیحی نینوا از این شهر خارج شده اند.

8:47:اطراف بیجی گورستان داعش شده است/نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل صلاح الدین آماده می شوند

صباح الفتلاوی به المسله گفت نیروهای امنیتی برای حمله گسترده و فراگیر به تروریستها با هدف بازگرداندن امنیت به استان صلاح الدین و پاکسازی کامل آن آماده می شوند.

وی افزود پالایشگاه بیجی هم اکنون در کنترل کامل نیروهای عراقی است و اطراف پالایشگاه گورستان اجساد تروریستهایی شده است که قصد ورود به آن را داشتند.

الفتلاوی گفت اوضاع استان صلاح الدین آن طور که برخی رسانه ها تصور می کنند، نگران کننده نیست

شنبه 31/3/93

18:37:رژه نظامی طرفداران جریان صدر در بابل/تعداد داوطلبان از مرز دو میلیون و500 هزار نفر فراتر رفت

ابومجاهد الرکابی عضو کمیته مردمی در عراق اعلام کرد: تعداد داوطلبان تاکنون از از مرز دو میلیون 500 هزار نفر فراتر رفته است. وی بیان کرد: همچنان بر تعداد داوطلبان افزوده می شود و اینکه سلاح فقط در دست دولت باشد اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر علی شویلیه نماینده وابسته به جریان الاحرار وابسته به جریان صدر اعلام کرد: هزاران نفر از طرفداران جریان صدر به رهبری مقتدی صدر رژه نظامی با سلاح های سبک، متوسط و سنگین در بابل برگزار کردند. این رژه به درخواست مقتدی صدر برگزار شد اگر مقتدی صدر از ما بخواهد که به نیروهای امنیتی ملحق شویم این دعوت را لبیک می گوییم این رژه طایفه گری یا شبه نظامی گری نیست.

17:46:موافقت مالکی با تشکیل تیپ بنی زید در ذیقار/انتقاد از مداخله جویی های آمریکا

یک منبع وابسته به پلیس عراق از تسلط داعش بر مناطق راوه در 220 کیلومتری غرب الرمادی و عانه در210 کیلومتری غرب الرمادی پس از عقب نشینی ارتش و پلیس از این منطقه خبر داد.

این منبع بیان کرد: تروریستها بر مراکز پلیس در این دو منطقه مسلط شده اند و مقاومت خاصی در برابر آنها نشد. از سوی دیگر صادق الزیدی رئیس پلیس استان ذیقار اعلام کرد: نوری المالکی فرمانده کل نیروهای مسلح با تشکیل تیپ بنی زید متشکل از داوطلبان در ذیقار موافقت کرده است.این تیپ تحت لوای فرماندهی عملیات دجله به رهبری سر لشگر عبد الامیر الزیدی در استان دیالی عمل خواهد کرد.

16:14:هلاکت 30 تروریست در تلعفر/حمله به داعش در بیجی

قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق گفت: نیروهای امنیتی دستاوردهای مهمی در تلعفر به دست آورده اند و همکاری گسترده ای میان نیروهای امنیتی و عشایر در این منطقه وجود دارد و نیز هماهنگی قوی با نیروی هوایی وجود دارد.

وی افزود: نیروهای امنیتی موفق به هلاکت بیش از 30 تروریست که در میان آنها تعدادی از عوامل انتحاری وجود دارد و انهدام ادوات متعلق به این گروه شدند.

16:08:تظاهرات در حمایت از عملیات مبارزه با تروریسم در بصره/ادامه تخریب آثار تاریخی از سوی داعش

منابع آگاه در بصره اعلام کردند: تظاهراتی گسترده در حمایت از ارتش عراق در بصره برگزار شد که تظاهرات کنندگان خواستار تشکیل ارتش مردمی برای مبارزه با تروریسم شدند.

تظاهرات کنندگان از ریاست جمهوری عراق خواستند که با احکام اعدام در حق تروریستها موافقت کند تا کشور از شر آنها رها شود.آنها همچنین خواستار برگزاری جلسه پارلمان و تشکیل سریع دولت شدند.

15:49:بازداشت یکی از نزدیکان صدام/درگیری میان تروریستهای بعثی و داعشی در کرکوک

یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش در بیجی بازداشت شد. وی یکی از نزدیکان صدام دیکتاتور سابق عراق است. این پالایشگاه هم اکنون در کنترل کامل ارتش عراق است.

المیادین نیز گزارش داد که پالایشگاه نفت بیجی توسط 300 نیروی امنیتی ویژه عراق حفاظت می شود و نیروی هوایی ارتش عراق نیز 24 ساعته از این افراد پشتیبانی می کند.

۱۵:۱۳ نخستین گروه از نظامیان آمریکایی امروز وارد عراق می شوند

نخستین گروه از نیروهای ویژه آمریکایی که قرار است برای مشاوره با دولت عراق درخصوص مبارزه با داعش به این کشور اعزام شوند، امروز شنبه وارد بغداد می شوند.

بر اساس اعلام کاخ سفید و پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) قرار است 300 نیروی ویژه ارتش آمریکا به عراق اعزام شوند و در همین راستا اولین گروه از این مجموعه امروز شنبه 31 خرداد وارد بغداد می شوند.

۱۳:۰۹ کشف سلاح های اسرائیلی در دیالی/هلاکت تک تیرانداز داعش در فلوجه

یک منبع پلیس استان دیالی اعلام کرد: دستگاه های امنیتی عراق در مناطق مختلف استان دیالی سلاح هایی را از تروریست های داعش کشف و ضبط کرده اند که ساخت اسرائیل است.

نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری شدید با تروریست های داعش و فرار داعشی ها، کنترل کامل مناطق المقدادیه و العظیم در استان دیالی را به دست گرفته اند و در حال حاضر بر اغلب مناطق فلوجه سیطره دارند.

۱۲:۵۹ روابط پشت پرده یک گروه تروریستی؛ آیا داعشی‌ها فقط برای خوردن کباب ترکی به ترکیه می‌روند!

انتشار یک اظهارنظر از یکی از مقامات ارشد دولت رجب طیب اردوغان درباره احتمال حمله داعش به ترکیه، بحث و جدل رسانه ای درباره روابط پشت پرده این گروه تروریستی را افزایش داده است.

از سوی دیگر"عبداللطیف شنر" معاون سابق نخست وزیر ترکیه در گفتگو با روزنامه "طرف" ترکیه تاکید کرد: عناصر گروه تروریستی داعش پس از عملیاتهای تروریستی خود در سوریه و عراق برای خوردن کباب ترکی به داخل ترکیه می آیند!

شنر که یکی از موسسان حزب عدالت و توسعه محسوب می شود، تاکید کرد: اردوغان تاکنون گروه داعش را تروریستی خطاب نکرده است!

اظهارات این مقام سابق دولت اردوغان با این مسئله که دولت ترکیه تاکنون گروه تروریستی داعش را در فهرست گروههای تروریستی قرار نداده، تطابق دارد.

۱۲:۵۲ رزمایش نظامی جریان صدر برای حمایت از مقدسات/ 35 داعشی در بابل به هلاکت رسیدند

رزمایش نظامی جریان صدر برای اعلام حمایت از مقدسات و هلاکت 35 تروریست داعش در بابل از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

یک منبع امنیتی در استان بابل امروز اظهار داشت: 35 تروریست داعش در حمله نیروهای ارتش عراق در مناطق "السعیدات" و "الرویعیه" در شمال استان بابل به هلاکت رسیدند که در میان این افراد 9 سرکرده وجود داشتند که تبعه عربستان سعودی، پاکستان و سوریه بودند.

۱۲:۱۷ شمار داوطلبان مقابله با داعش به دو میلیون نفر رسید

علی الفیاض عضو ائتلاف دولت قانون امروز اعلام کرد که شمار افراد داوطلب خدمت در ارتش برای مقابله با گروه تروریستی داعش به دو میلیون نفر رسیده است

۱۰:۴۴ هلاکت یک فرمانده سعودی داعش/تصویب طرح پاکسازی موصل از تروریستها

ارتش عراق اعلام کرد که "وحید القحطانی" معروف به ابومصعب القحطانی فرمانده میدانی تروریستهای داعش در استان دیالی به هلاکت رسید. وی که یک سعودی است در جریان درگیری با نیروهای ارتش عراق کشته شد.

خبر دیگر اینکه ارتش عراق منطقه "البلور" در المقدادیه در استان دیاله را از لوث افراد مسلح داعش پاکسازی کرد.

المیادین نیز به نقل از یک منبع در کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گزارش داد که فرماندهی عالی نظامی عراق طرح پاکسازی موصل از تروریستهای داعش را تصویب کرد.

۰۹:۴۵اعدام 2 نیروی پیشمرگ توسط داعش/تروریستها 20 شهروند طایفه شبک را ربودند

اعدام 2 نیروی پیشمرگ توسط داعش و تعیین مبلغ جزیه برای شهروندان مسیحی موصل توسط تروریستهای داعش از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

تروریستهای داعش برای شهروندان مسیحی ساکن موصل جزیه تعیین کردند. مبلغ این جزیه حداقل 250 دلار است و برای ثروتمندان و تجار بیش از این است.

خبر دیگر اینکه تروریستهای داعش 20 همچنین شهروند طایفه شبک(قومیت کردی که اغلب آنها را شیعیان تشکیل می دهند) را در نزدیکی موصل ربودند. تروریست ها همچنین یکی از این افراد ربوده شده را کشتند.

از سوی دیگر، تروریستهای داعش 2 نفر از نیروهای پیشمرگ را در استان دیاله اعدام کردند

جمعه 30/3/93

۲۳:۱۲ هلاکت دهها تروریست در بیجی/پوتین خطاب به مالکی: روسیه به طور کامل از عراق حمایت می کند

بیانیه رئیس ائتلاف متحدون از مهمترین تشکلهای سیاسی اقلیت اهل سنت عراق درباره داعش، هلاکت دهها تروریست تکفیری در نزدیکی پالایشگاه بیجی و تاکید رئیس جمهوری روسیه بر حمایت کامل کشورش از نبرد عراق با تروریسم از جمله خبرهای مربوط به عراق است.

اسامه النجیفی رئیس ائتلاف متحدون گفت ما تروریسم داعش و القاعده را رد می کنیم.وی افزود خواستار یکپارچه شدن تلاشها برای بیرون راندن تروریستهای داعش هستیم.

اداره اوقاف اهل سنت در بصره هم از درخواستهای فراوان اهل سنت جنوب عراق برای پیوستن به نیروهای امنیتی در جنگ با تروریستهای تکفیری خبر داد.

وزارت حقوق بشر عراق هم اعلام کرد پرونده جنایات وحشیانه گروه تروریستی تکفیری داعش را به کنفرانس ژنو ارائه می کند.

از سوی دیگر شاهدان در موصل اعلام کردند تروریستهای داعش به باجگیری از مردم مسیحی موصل تحت عنوان جزیه می پردازند.

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق هم در تماس تلفنی با جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کردها همانند گذشته مخالف گروههای تروریستی هستند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق بر حمایت کامل کشورش از دولت و ملت عراق در نبرد با تروریستهای داعش و پاکسازی کشور از وجود آنها تاکیدکرد.

یگان مبارزه با تروریسم هم از هلاکت دهها تروریست در نزدیکی پالایشگاه بیجی خبر داد.

۱۹:۱۳ تماس تلفنی پوتین با مالکی/سرکرده داعش در صلاح الدین به هلاکت رسید

منابع روسی از تماس تلفنی رئیس جمهوری روسیه با نوری المالکی برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عراق خبر دادند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز جمعه با نوری المالکی نخست وزیر عراق تماس تلفنی برقرار کرد و درباره آخرین تحولات امنیتی عراق و منطقه با وی به گفتگو پرداخت.

از سوی دیگر شبکه ماهواره ای الفرات گزارش داد خالد الهلالی از سرکردگان گروه تروریستی داعش در صلاح الدین به هلاکت رسید.

۱۸:۰۵ هلاکت سرکرده داعش در منطقه الجزیره/حمایت پترائوس از عملیات علیه داعش

یک منبع امنیتی در موصل اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به هلاکت فردی به نام ابوخدیجه معاون سرکرده داعش در الجزیره در الانبار شدند.



۱۷:۳۳ درخواست از ساکنان موصل برای قیام علیه داعش/ السعدان هم آزاد شد

درخواست رئیس شوراهای بیداری عراق از اهالی موصل برای قیام علیه داعش و آزاد سازی منطقه السعدان در الانبار و ادامه پیشروی نیروهای امنیتی در تلعفر از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

وسام الحردان رئیس شوراهای بیداری عراق از ساکنان شهر موصل خواست که علیه داعش قیام کنند.

وی افزود: ساکنان مناطقی که از سوی داعش اشغال شده است ناامید و سرخورده شده اند زیرا آنها تصور می کردند که این گروهها برای آزادی آنها آمده اند اما این گروهها اشغالگرند و ساکنان این مناطق باید علیه واقعیت تلخی که خود در آن نقش داشته اند شورش کنند

۱۵:۴۹ عملیات گسترده برای بازپس گیری موصل و تکریت/750 داوطلب در پایگاه الحبانیه

منابع امنیتی عراقی از عملیات گسترده نظامی طی ساعات آینده ضد داعش در موصل و تکریت و رسیدن 750 داوطلب به پایگاهی در این کشور خبر دادند.

۱۵:۴۶ بان کی مون: آمریکا و ایران برای تحرک در عراق نیازی به مجوز شورای امنیت ندارند

دبیر کل سازمان ملل در واکنش به مواضع روسها که هر گونه اقدامی در عراق را نیازمند موافقت شورای امنیت دانسته بودند، اعلام کرد هر اقدامی از سوی آمریکا و ایران در عراق نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد.

۱۵:۴۳ نماینده آیت الله سیستانی: همه عراقیها مخاطب مرجعیت هستند

نماینده آیت الله سیستانی ضمن تمجید از داوطلب شدن هزاران عراقی برای جنگ با داعش این دعوت را فارغ از موضوعات مذهبی و طایفه ای دانست و خواستار تحرکت سریع علیه گروههای تکفیری شد

۱۵:۲۰ واکنش مقامات فرانسه به تحرکات داعش/ تاکید بر لزوم حل دیپلماتیک بحران عراق

مقامات فرانسه با گرفتن ژست حمایت از مردم عراق، هشدار درباره وخامت رو به افزایش بحران در عراق خواستار حل دیپلماتیک آن شدند.

۱۴:۳۹ آموزشهای ویژه البغدادی زیر نظر اسرائیلیها/منابع مالی داعش از کجا تامین می شود

گروهک تروریستی داعش که علاوه بر مناطقی از سوریه طی هفته های اخیر با همدستی بعثی های صدامی و برخی طرفهای خائن، موصل و مناطقی از صلاح الدین در عراق را نیز اشغال کرده است منابع مالی متعددی دارند که مهمترین آنها کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان است.

۱۳:۵۴ آزاد سازی منطقه المعتصم و الجزیره از لوث تروریستهای تکفیری بعثی

منابع امنیتی عراقی از آزاد سازی منطقه المعتصم در استان صلاح الدین و الجزیره در الانبار از لوث گروههای تکفیری و بعثی خبر دادند.

۱۳:۰۶ پاکسازی منطقه الاسحاقی در صلاح الدین

پاکسازی منطقه الاسحاقی در صلاح الدین و موضع دبیر کل ناتو درباره عراق از مهمترین اخبار مربوط به این کشور است.

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح با حمایت عشایر موفق به پاکسازی منطقه الاسحاقی در صلاح الدین از لوث تروریستهای داعش پاکسازی کرده اند و موفق به اخراج و اسارت برخی از آنها و غنیمت گرفتن مقادیر زیادی سلاح و خودرو رها شده از سوی تروریستهای داعش شدند.

۱۲:۲۱ سیطره داعش بر یک کارخانه سلاح شیمیایی رژیم سابق/اعزام نیروهای استرالیایی به عراق

منابع عراقی از تسلط داعش بر یک کارخانه تولید سلاح شیمیایی رژیم سابق(که تعطیل شده است) در شمال غرب بغداد و اعزام نیروهایی از سوی استرالیا برای حمایت از سفارت این کشور در عراق خبر دادند

۱۲:۰۵ 644 دلار برای داوطلبان خط مقدم/داعش کودک 10 ساله را 70 ضربه شلاق زد

منابع عراقی از اختصاص 644 دلار از سوی نخست وزیر این کشور برای داوطلبانی که در خطوط مقدم با داعش می جنگند و ادامه اقدامات وحشیانه گروهک موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در موصل خبر دادند

۱۱:۴۳ ضربات مهلک نیروی هوایی به داعش

ضربات مهلک نیروی هوایی عراق به مراکز داعش در بغداد و صلاح الدین و درخواست یکی از علما برای مقابله کسانی که با تروریستهای بعثی-تکفیری کشته شوند از مهمترین اخبار امنیتی عراق است

۱۰:۴۲ هلاکت تعدادی از تروریستها در موصل/تخریب مجسمه "ابوتمام الطائی" از سوی داعش

منابع امنیتی عراقی از هلاکت تعدادی از سرکرده های داعش در شمال غرب موصل و تخریب مجسمه ابوتمام الطائی از شاعران عرب در این منطقه خبر دادند.

قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق عراق اعلام کرد: نیروهای امنیتی طی عملیاتی در منطقه الجزیره حسین عباس القوجه سرکرده داعش در این منطقه را به همراه شش تن از معاونانش در نزدیکی تلعفر در شمال غرب موصل به هلاکت رساندند.

۰۹:۴۱ هلاکت سرکرده داعش در صلاح الدین/60 هزار نیروی آماده مقابله با تروریستها در بابل

منابع عراقی از هلاکت سرکرده داعش در صلاح الدین،حمایت رئیس اقلیم کردستان عراق از مبارزه با تروریستها،امن بودن بخش اعظم بابل و درخواست کمک یک مسئول دولت اقلیم کردستان عراق برای مقابله با داعش و آمادگی 60 هزار نیرو برای مقابله با تروریستها در بابل خبر دادند.

پنجشنبه 29/3/93

۲۳:۱۰اوباما :نظامیان آمریکایی هرگز به عراق باز نمی گردند

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به سفر قریب الوقوع وزیر خارجه این کشور به منطقه اعلام کرد نظامیان آمریکایی هرگز برای جنگ با داعش به عراق بازنخواهند گشت.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد آمریکا آماده اعزام شماری از مشاوران امنیتی خود به عراق است که ممکن است تعداد آنها به 300 نفر برسد، اما نظامیان آمریکایی هرگز برای جنگ به عراق بازنخواهند گشت، ولی ما به نیروهای عراقی برای جنگ با گروههای افراطی کمک خواهیم کرد.

18:30: تاکید حکیم بر مجازات خائنان/ برگزاری مانور در کربلا

"عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق طی سخنرانی در کنفرانس مبلغان مذهبی که امروز در نجف اشرف برگزار شد گفت: باید هرچه سریعتر در خصوص اقدامات خیانت کارانه برخی که بدون هیچ مقاومتی موصل را تسلیم داعش کردند تحقیق و بررسی صورت بگیرد.

وی همچنین تأکید کرد همه کسانی که به عراق و مردم این کشور خیانت کردند مجازات شودند.

از سوی دیگر رسانه های خبری از یک مانور نظامی در استان کربلا خبر دادند.

این مانور نظامی بسیاری با مشارکت برخی از ساکنان استان کربلا و عشایر این استان در کنار نیروهای امنیتی عراق برگزار شد.

"عقیل الطریحی" استاندار کربلا در این خصوص گفت: این مانور نظامی حاوی این پیام است که شهروندان و ساکنان کربلا بمثابه سپری برای عراق هستند و از دولت و ارتش حمایت می کنند.

17:2: 6 کشته و دهها زخمی در حملات تروریستی در بغداد/ هلاکت تروریست سعودی در بیجی

16:59:ابراز نگرانی همزمان عربستان و ترکیه از عملیات نظامی خارجی در عراق

16:59:ارائه طرح آزادسازی موصل توسط پارلمان عراق

"کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که طرح آزادسازی استان نینوی و شهر موصل آماده شده است.

"عباس البیاتی" عضو این کمیته در این خصوص گفت: برای بازپس گیری و پاکسازی سازی موصل از عوامل داعش کاملا آماده هستیم.

14:47:پاکسازی کامل پالایشگاه بیجی/ جنایات هولناک داعش در موصل و تکریت

"قاسم عطا" سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، امروز(پنج شنبه) اعلام کرد که ارتش توانست کنترل امور را در پالایشگاه بیجی در استان صلاح الدین به طور کامل به دست گیرد.

عطا همچنین از هلاکت 70 نفر از اعضای داعش که در جریان پاکسازی این پالایشگاه و همچنین هلاکت 48 تروریست دیگر در استان الانبار خبر داد.

14:03:بیانیه داعش به زنان موصل: هم اکنون وقت جهاد نکاح است

گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در نهمین روز اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق با انتشار بیانیه ای از ساکنان این شهر خواست که دختران خود را به منظور جهاد نکاح(اشاعه فساد و فحشا به اسم نکاح) تسلیم داعش کنند.

13:57:اعلام آمادگی زنان کربلا برای نبرد با داعش

"عقیل الطریحی" استاندار کربلا اعلام کرد: تعداد کسانی که برای نبرد با داعش داوطلب شده اند به 25 هزار نفر می رسد که در میان آنها زنان نیز وجود دارند. وی تصریح کرد: هم اکنون 1500 نفر از داوطلبان انتخاب و برای نبرد با داعش به التاجی، سامرا و بغداد اعزام شده اند.

استاندار کربلا خاطر نشان شد تاجران و سرمایه داران ساکن کربلا آمادگی خود را برای ارائه حمایتهای مالی از آموزش نظامی نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی اعلام کرده اند.

13:04:در کنفرانس مبلغان مذهبی در نجف اشرف مطرح شد:فتوای جهاد علیه داعش محدود به گروه خاصی از مردم عراق نمی شود

" ایت الله سید محمد سعید حکیم" یکی از مراجع دینی عراق در کنفرانس مبلغان مذهبی در نجف اشرف، گفت: سیاستمداران عراقی باید در بحران کنونی به وظایف و مسئولیتهای قانونی خود عمل کنند.

وی همچنین از مردم عراق خواست که به یاری همو طنان خود در مناطق درگیر و تحت سیطره داعش بشتابند.

" محمد اسحاق الفیاض" یکی دیگر از مراجع دینی عراق اعلام کرد که بسیج مردمی برای نبرد با داعش تنها باید از طریق نهادهای نظامی دولتی صورت بگیرد.

13:01:هلاکت 15 نفر از اعضای داعش در بعقوبه/ 7 کشته در انفجار تروریستی در کرکوک

"عبدالامیر الزیدی" فرماندهی عملیات دجله در بعقوبه اعلام کرد: بر اثر حمله هوایی ارتش عراق به مواضع داعش در مناطق مرزی میان دو استان دیالی و صلاح الدین واقع در 60 کیلومتری شمال بعقوبه، 15 نفر از اعضای داعش به هلاکت رسیدند و چند نفر دیگر زخمی شدند.

12:07:حمایت عشایر صلاح الدین از داعش کذب محض است

"سهاد العبیدی"، نماینده استان صلاح الدین در پارلمان عراق در خصوص بیان برخی اظهارات درباره حمایت قبایل سنی مذهب در این استان از داعش گفت: آنچه که برخی از رسانه های عربی در این خصوص منتشر می کنند کذب محض است.

11:55:حضور 150 افسر سعودی در موصل

منابع عراقی از ورود 150 افسر سعودی به عراق به منظور همکاری با داعش خبر دادند.

طبق گزارشهای واصله این افسران سعودی با رهبری "فهد مصباح" با عبور از مرزهای مشترک سوریه و عراق در استان الحسکه وارد موصل شدند.

11:25:ارتش بار دیگر کنترل تلعفر را به دست گرفت

سرلشگر ابوالولید فرمانده یگان عملیات نظامی در تلعفر اعلام کرد که تلعفر تحت کنترل ارتش و نیروهای مردمی است. وی تصریح کرد که با کمک عشایر محلی و نیروهای مردمی تلعفر از لوث داعش پاکسازی شده است.

ابوالولید در ادامه خاطر نشان کرد: پس از تلعفر نوبت به دیگر مناطق استان نینوی می رسد و این امر چند ساعت بیشتر طول نمی کشد و ما نینوا را از لوث داعش پاکسازی می کنیم.

11:20:آمریکا به صورت مشروط به عراق کمک می کند

"جو بایدن" معاون اول "باراک اوباما" طی تماسی تلفنی با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق گفت آمریکا آماده است حمایت خود از ارتش عراق در مقابله با تروریست های موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) افزایش دهد. وی در عین حال این کمک را مشروط به تلاش المالکی جهت ایجاد یکپارچگی بین اقوام مختلف عراقی کرد.

پیشتر دولت عراق به طور رسمی خواستار پشتیبانی هوایی ارتش آمریکا در جنگ با داعش شده بود. این در حالی است که شب گذشته ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جلسه استماع کنگره، انجام عملیات هوایی علیه داعش را در وضعیت آشفته کنونی عراق بسیار دشوار ارزیابی کرد.

11:00:پروازهای شناسایی جنگنده های آمریکا بر فراز عراق آغاز شد

پروازهای شناسایی جنگنده های اف 18 آمریکا بر فراز عراق آغاز شده است. هدف از این پروازهای کمک به دولت عراق برای مقابله با داعش عنوان شده است.

منابع پلیس عراق از اصابت دو موشک در نزدیکی حرم عسکریین(ع)در سامرا خبر دادند. در اثر اصابت این دو موشک 23 نفر از جمله 4 پلیس مجروح شدند.

چهارشنبه 28/3/93

20:35:درخواست رسمی عراق از آمریکا برای حمله هوایی به داعش/امارات سفیر خود در بغداد را فرا خواند

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق با مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان حوادث منطقه را مورد رایزنی قرار داد. وزیر خارجه عراق در سخنانی در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده گفت: بیشتر گروههای مسلح داعشی از سوریه به عراق آمده اند و این موضوعی بود که ما قبلا درباره آن هشدار داده بودیم.

وی بیان کرد: عراق به طور رسمی از آمریکا برای انجام حملات هوایی به مراکز داعش درخواست کمک کرده است. هر چیزی حتی درخواست دخالت ایران برای حل بحران و پایان حضور داعش وجود دارد.

20:00: رئیس سنا آمریکا:مخالف مداخله نظامی آمریکا در عراق هستیم

هری رید امروز چهارشنبه تاکید کرد که آمریکایی ها نباید اقدام محافظه کاران را بر اساس آن نیروهای آمریکایی را درگیر جنگ عراق کرد و از آن به عنوان "بزرگترین اشتباه سیاست خارجی در تاریخ این کشور یاد می شود" نادیده گرفت.

19:34:استقرار نیروهای ویژه در بغداد/ورود ناگهانی معاون دبیر کل اتحادیه میهنی به کرکوک

سمیر الشویلی مشاور رسانه ای دستگاه مبارزه با تروریسم از استقرار نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم در بغداد پایتخت عراق برای مقابله و دفع هر اقدام یا حمله تروریستی خبر داد.

وی افزود: این نیروها در خارج از کشور آموزش دیده اند و اخیرا به عراق بازگشته اند. این نیروها وظیفه تامین امنیت بغداد در برابر تهاجمات تروریستی را بر عهده خواهند داشت. تعداد دیگری از این گروهها در استانهای عراق سرگرم نبرد با تروریسم هستند.

16:32:خضیر الخزاعی:زمام امور در دست ارتش عراق است/ کشور نیازمند وحدت است

خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهوری عراق امروز در دیدار با "جرج بوستن" معاون نماینده سازمان ملل متحد در عراق دیدار کرد. در این دیدار بر نقش حمایتی سازمان ملل متحد از عراق در مبارزه با تروریسم و گروه های مسلح تاکید شد.

معاون رئیس جمهوری عراق اظهار داشت: ارتش عراق اکنون زمام امور را به دست گرفته است و در حال حاضر آماده حمله به مناطق تحت اشغال گروه های مسلح دارد.

16:11:نیروهای داوطلب مردمی ستونهای محکم ارتش هستند/ حوادث عراق توطئه ای منطقه ای است

نوری المالکی" نخست وزیر عراق امروز(چهارشنبه) در سخنرانی هفتگی خود با اشاره به بحران به وجود آمده در عراق گفت: آنچه که هم اکنون در عراق در جریان است حاصل یک توطئه چینی با مشارکت برخی گروههای سیاسی در منطقه است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی جمع کثیری از مردم عراق برای مقابله با داعش در پاسخ به فتاوای مراجع دینی، اظهار داشت: داوطلبانی که برای نبرد با داعش اعلام آمادگی کرده اند فقط از شیعیان نیستند و این منصفانه نیست که کسی بگوید تنها شیعیان برای مبارزه با داعش اعلام آمادگی کرده اند.

14:15:سرلشگر ابوالولید: تلعفر مقدمه پاکسازی تمام مناطق موصل از لوث داعش خواهد بود

سرلشگر ابوالولید فرمانده یگان عملیات نظامی در تلعفر، تروریستهای تکفیری داعش را به نابودی کامل تهدید کرد و گفت تلعفر نوک سرنیزه(نقطه شروع) برای پاکسازی تمام مناطق موصل خواهد بود.

وی افزود کمکهای نظامی که وارد تلعفر شد، برای پاکسازی شهر و مناطق دیگر از وجود تروریستهای بزدل داعش کافی خواهد بود.

13:58:فرار گسترده تروریستها از میدان نبرد در صلاح الدین، دیالی و تلعفر/تکفیریها لباس زنانه بر تن کردند

منابع موثق در عراق از فرار گسترده اعضای گروه تروریستی داعش از میدانهای نبرد پس از رویارویی با یگانهای ارتش عراق و نیروهای عشایر و و مردمی خبر می دهند.

بنابراین گزارش، تروریستها با مشاهده موج عظیم نیروهای ارتش عراق با توجه به عدم توان مقابله با آنها، مجبور به فرار گسترده از میدانهای نبرد در مناطقی از استانهای صلاح الدین ، دیالی و شهر تلعفر شده اند.

13:47:هلاکت 250 تروریست داعش در منطقه الصقلاویه

نیروهای امنیتی عراق امروز منطقه الصقلاویه را تحت کنترل خود درآوردند و 250 تروریست را به هلاکت رساندند. منطقه الصقلاویه در شمال غرب فلوجه واقع است.

13:16:اوباما: هنوز برای حمله هوایی به عراق زود است

"باراک اوباما" در ساعات پایانی شب گذشته بار دیگر با انجام حمله هوایی به مواضع داعش در عراق مخالفت کرد. به گفته مقامات کاخ سفید، دلیل مخالفت اوباما با این اقدام آن است که آمریکا هنوز اطلاعات دقیقی در مورد مواضع داعش در عراق ندارد.

رئیس جمهور آمریکا در حالی با حمله هوایی به عراق مخالفت می کند که روز دوشنبه از اعزام 275 نیروی ویژه به این کشور برای دفاع از سفارت آمریکا در بغداد خبر داده بود. علاوه بر آن ناو هوایپمابر یو اس اس جرج بوش نیز طی روزهای گذشته وارد خلیج فارس شده تا برای حمله احتمالی به عراق آماده باشد.

12:40:تعطیلی پالایشگاه بیجی و ربوده شدن60 کارگر/آمادگی یگان کماندویی برای آغاز جنگ خیابانی در موصل

گروه تروریستی داعش امروز با استفاده از گلوله های خمپاره، پالایشگاه نفتی بیجی (بزرگترین پالایشگاه نفتی عراق) را هدف حمله قرار داد.

این حملات باعث تعطیلی بزرگترین پالایشگاه نفتی بیجی و توقف فعالیتهای نفتی در آن شده است.

12:18:خیابانهای تلعفر مملو از اجساد و اسیران داعش/هلاکت تروریست چچنی در شمال بعقوبه

یک منبع امنیتی عراق با اشاره به مبارزه مردم و نیروهای امنیتی با تروریستهای داعش و پاکسازی بخش اعظم شهر تلعفر اعلام کرد دهها نفر از تروریستهای داعش دستگیر شدند و خیابانها و کوچه های این شهر هم مملو از اجساد آنهاست.

11:57:حمایت صریح آمریکا از عربستان در مقابل دولت عراق

"جین ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی به اظهارات اخیر دولت عراق در خصوص حمایت عربستان از تروریسم اشاره و بیان اظهارات مذکور را از سوی دولت مالکی محکوم کرد.

ساکی مدعی شد: بیان اظهارات فوق با منافع مردم عراق منافات دارد.

این در حالی است که مقامات عراقی با استناد به اسناد و مدارک موجود بارها بر حمایت عربستان از تروریسم در این کشور تأکید کرده اند.

11:12:هلاکت 15 تروریست در مرز نینوا و سوریه/اعزام 500 داوطلب مقابله با داعش به شمال بابل

نیروهای امنیتی عراق امروز طی عملیاتی 15 تروریست داعش را در مرزهای مشترک استان نینوا و سوریه به هلاکت رساندند. در جریان این عملیات همچنین 100 دستگاه خودروی گروه داعش منهدم شد.

سومریه نیوز نیز به نقل از "سعد حربیه" فرمانده عملیات استان بابل اعلام کرد که یک گروه از افراد داوطلب شامل 500 نفر برای دفاع از منطقه "البحیرات" در شمال استان بابل وارد این منطقه شده اند.

۱۰:۱۹ تدابیر امنیتی شدید استان الدیوانیه در مرزهای مشترک با عربستان سعودی

فرمانده پلیس استان الدیوانیه از تدابیر امنیتی شدید در مرزهای مشترک با عربستان سعودی خبر داد.

عبدالجلیل الاسدی فرمانده پلیس استان الدیوانیه اظهار داشت: استانداری الدیوانیه اقدامات امنیتی شدیدی را در مرزهای مشترک با عربستان اتخاذ کرده است.

۰۹:۵۸ هلاکت 50 تروریست داعش در کرکوک

رسانه های عراقی از هلاکت 50 نفر از اعضای گروه تروریستی داعش در کرکوک خبر دادند.

یک منبع امنیتی در استان کرکوک شب گذشته اعلام کرد که 50 نفر از اعضای تروریستی گروه داعش در درگیری با نیروهای پیشمرگ در شهر کرکوک به هلاکت رسیدند.

۰۹:۳۴ طرح استراتژیک بزرگ برای دفاع از استان دیاله عراق

شورای استانداری دیاله از یک طرح استراتژیک بزرگ برای دفاع از این استان عراق خبر داد

۰۹:۲۶ نشست رهبران سیاسی عراق/خطر تروریسم تمام منطقه و جهان را تهدید می کند

رهبران سیاسی عراق در نشستی که شب گذشته برگزار کردند، خواستار حمایت منطقه ای و بین المللی از عراق در جنگ با خطر تروریسمی شدند که منطقه و تمام جهان را تهدید می کند.

۰۹:۱۹ نوری المالکی شماری از فرماندهان امنیتی استان نینوا را برکنار کرد

نوری المالکی نخست وزیر عراق شماری از فرماندهان امنیتی استان نینوا را برکنار کرد. "مهدی الغراوی" فرمانده عملیات استان نینوا و عبدالرحمان حنظل مهدی معاون وی و حسن عبدالرزاق الغازی رئیس ستاد نیروهای استان نینوا از جمله این افراد هستند.

9:19:نوری المالکی شماری از فرماندهان امنیتی استان نینوا را برکنار کرد

نوری المالکی نخست وزیر عراق شب گذشته شماری از فرماندهان امنیتی استان نینوا را برکنار کرد. "مهدی الغراوی" فرمانده عملیات استان نینوا و عبدالرحمان حنظل مهدی معاون وی و حسن عبدالرزاق الغازی رئیس ستاد نیروهای استان نینوا از جمله این افراد هستند.

سه شنبه 27/3/93

21:42: داعش را درهم خواهیم کوبید/خیزش دریایی از مردان برای نابودی تروریستها

نوری المالکی اعلام کرد: تروریست های داعش در برابر موج خزنده ای که دعوت مرجعیت دینی را برای جهاد کفایی لبیک گفته اند مفری ندارد. وی افزود: به کجا می گریزند؟ توده مومن به وحدت عراق به مقابله با داعش بر می خیزند و شکست به آنها متحمل می کنند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: این توطئه سیاهی که در موصل رقم خورد را نابود می کنیم و بحران در موصل باقی نمی ماند و دریایی از مردان برای پایان دادن به این بحران رهسپار خواهند شد. نوری المالکی اعلام کرد: ما خائنان سیاسی و افسران خائن را شناخته و آنها را بر ملا خواهیم کرد و عراق را لوث آنها پاکسازی می کنیم. داعش را در هم می کوبیم.

21:06: آغاز عملیات برای بازپس گیری منطقه الکرابله در الانبار

فرحان فتیخان فرماندار القائم در الانبار گفت: نیروهای ارتش و پلیس عملیات نظامی را با حمایت عشایر به منطقه الکرابله در القائم برای اخراج تروریستها داعش از این منطقه آغاز کرده اند.

یک منبع امنیتی در صلاح الدین اعلام کرد: ساکنان منطقه قره ناس در صلاح الدین هجوم داعش به این منطقه را دفع کرده اند.

21:05:حمایت فرانسه از عراق در جنگ علیه تروریسم

لوران فابیوس در تماس تلفنی با هوشیار زیباری گفت فرانسه از بغداد در جنگ علیه تروریسم حمایت می کند.

19:59: الفتلاوی:سحر سعودی ها دامن خودشان را خواهد گرفت

حنان الفتلاوی نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: سحر سعودی ها در زمینه حمایت از تروریسم به خود آنها باز خواهد گشت.

وی افزود: سعودی ها به جای دخالت در امور داخلی عراق بهتر است به امور داخلی و شهروندان شیعی این کشور که در معرض ظلم قرار گرفته اند، با آنها همانند شهروند درجه دهم برخورد می شود و به حاشیه رانده شده اند، بپردازد.

19:22: فرار تروریست ها از مرکز پلیس تلعفر/ کنترل ارتش بر جاده بغداد-سامراء

شبکه العراقیه در خبری فوری اعلام کرد: تروریستهای وابسته به دولت اسلامی عراق و شام از مرکز پلیس تلعفر در حالی که سلاح و ادوات خود را جا گذاشته اند فرار کردند.

منابع امنیتی از سیطره داعش بر منزل محمد الکربولی در منطقه الکرابله در القائم و زدن پرچم این گروهک تروریستی بر بالای آن خبر دادند.

18:48: بستن 10 مسجد به علت سرپیچی از داعش/جلسه شورای امنیت برای بررسی تهدیدات تروریستی

یک منبع امنیتی در نینوی اعلام کرد: داعش ده مسجد را در موصل که از بیعت با این گروهک خودداری ورزیده بودند، بست. متولیان این مساجد با تبدیل آنها به مقرهای داعش مخالفت کرده بودند. این منبع بیان کرد: گروهک تروریستی داعش از امامان جماعت مساجد خواسته است که با استفاده از بلندگو مردم را تشویق به پیوستن به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام کنند.

18:43: کنترل ارتش و عشایر عراقی بر بخش وسیع استان صلاح الدین

سهاد العبیدی یکی از نمایندگان استان صلاح الدین گفت: ارتش عراق با یاری عشایر جبور و عبید و دیگر عشایر بر مناطق الظوعیه و الاسحاقی در روز گذشته مسلط شده و امروز نیز به سوی تکریت مرکز استان پیشروی کرده است و پیروزی های چشمگیری به دست آورده است.

17:29: انجام عملیات شناسایی جنگنده های ترکیه بر فراز موصل

منابع آگاه از پرواز جنگنده های F-16 ارتش عراق بر فراز موصل خبر می دهند. بر این اساس این پرواز در راستای عملیات شناسایی موقعیت شهروندان ربوده شده توسط تروریست های داعش انجام می گیرد.

منابع آگاه در ستاد ارتش ترکیه گفتند در آخرین عملیات شناسایی، شب گذشته 8 فروند جنگنده با پرواز بر فراز مواضع داعش در شمال موصل به شناسایی وضعیت و جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از سه ساعت ماموریت به پایگاه خود باز گشته اند.

17:28: رهبران عراقی امشب مجددا گردهم می آیند

احمد جمال سخنگوی جریان اصلاح ملی اعلام کرد: به درخواست ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف اتحاد ملی، عصر امروز رهبران گروههای سیاسی عراق و نمایندگان تشکلات برای بررسی اوضاع امنیتی و اتخاذ موضع سیاسی واحد گردهم می آیند. به گفته جمال این نشست دومین نشست در نوع خود محسوب می شود.

17:26: بازداشت تعدادی دیگر از داعشی ها در پوشش زنانه

یک منبع امنیتی در موصل اعلام کرد: نیروهای امنیتی هشت عضو گروهک داعش را با لباس زنانه بازداشت کردند.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی هشت عضو گروهک داعش که سه نفر از آنها لباس زنانه بر تن داشتند را در تلعفر در شمال غربی موصل بازداشت کردند.

17:23: درگیری شدید پیشمرگه با داعش در جنوب غرب کرکوک

یک منبع امنیتی وابسته به پلیس کرکوک اعلام کرد: بعد از ظهر امروز درگیری شدیدی میان نیروهای پیشمرگه و تروریستهای وابسته به گروهک داعش در منطقه عبدالله در 35 کیلومتری جنوب غرب کرکوک رخ داد.

17:20: واکنش دولت عراق به حمایت ریاض از تروریستها

دولت عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بیانیه دولت عربستان سعودی درباره اوضاع عراق دخالت در امور داخلی آن و در راستای حمایت از تروریسم است. در این بیانیه آمده است: انقلابی توصیف کردن تروریستها در رسانه های سعودی مشروع جلوه دادن جنایات آنهاست. رژیم سعودی بهتر است به امور داخلی خود بپردازد و از سیاست کنار زدن و به حاشیه راندن دست بردارد.

دولت عراق اعلام کرد: بیانیه دولت عربستان حمایت از تروریسم در عراق است.

17:18: عملیات مشترک آلمان و ارتش عراق برای نجات کارکنان زیمنس

کارکنان شرکت آلمانی زیمنس از خطر گروگان گرفته شدن و یا کشته شدن توسط داعش نجات یافتند. بر این اساس در عملیات مشترک آلمان و ارتش عراق حدود 50 نفر از کارکنان این شرکت از جمله 8 شهروند آلمانی با استفاده از بالگرد ارتش عراق از منطقه تحت کنترل داعش خارج شده و با استفاده از هواپیمای اختصاصی شرکت زیمنس به کشورشان بازگردانده شده اند.

17:15: نماینده ائتلاف دولت قانون مطرح کرد: دسیسه بارزانی و نجیفی علیه دولت عراق با نظارت اردوغان



"هیثم الجبوری" نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، "اسامه نجیفی" رئیس پیشین پارلمان و "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق را به توطئه چینی علیه دولت عراق و سوء استفاده از شرایط نامناسب کنونی این کشور و قاچاق نفت عراق به ترکیه متهم کرد.

۱۵:۵۴: داعش موجودیت اسلام را هدف قرار داده است/ واکنش به داعش وظیفه هر مسلمانی است

دکتر "حسین قشقایی" رئیس پژوهشکده باقرالعلوم در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح وضعیت کنونی عراق پس از اعلام تکلیف شرعی مسلمانان در قبال اقدامات تجاوزکارانه گروه تروریستی داعش پرداخت. وی گفت: در پی مراجعات مردم عراق به دفتر "آیت الله سیستانی" ایشان تکلیف شرعی مسلمانان را مشخص کرده اند که همان جهاد دفاعی است. یعنی بر مسلمانان واجب است که هر گونه حمله به جان و مال و ناموس خود را دفع کنند. در خصوص عراق نیز وضعیت به همین گونه است و ملت عراق به دلیل این که از سوی داعش مورد تعرض قرار گرفته اند، باید از خود دفاع کنند.

رئیس پژوهشکده باقرالعلوم در پایان با اشاره به انتشار تصاویر و فیلم هایی از جنایات داعش در اینترنت و شبکه های اجتماعی گفت: آنها با هدف ایجاد رعب و وحشت این کار را کرده اند اما با روشن شدن اوج وحشیگری این گروه، کاربران به محکوم کردن اقدامات تروریستی پرداخته اند و داعش به عنوان گروهی منفور شناخته شده است.

۱۵:۴۹: رژه نظامی 500 نیروی شورای بیداری برای مقابله با داعش

"هزبر العبیدی" یکی از مسئولان شوراهای بیداری امروز اظهار داشت: نیروهای شورای بیداری در استان دیاله که بالغ بر 500 نفر هستند در شمال شرق بعقوبه رژیم نظامی برپا کردند.

وی افزود: این رژه نظامی با هدف آمادگی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی با گروه تروریستی داعش صورت می گیرد.

العبیدی در ادامه گفت: نیروهای شورای بیداری در حال حاضر در بالاترین درجه آمادگی بسر می برند و در حال هماهنگی با سرویس های امنیتی و عشایر عراق هستند.

۱۵:۴۵: عناصر داعش در بعقوبه به جان یکدیگر افتادند

یک منبع امنیتی در استان دیالی اعلام کرد که اعضای گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش 44 تروریست را به صورت اشتباهی به هلاکت رساندند.

طبق تصریحات این منبع امنیتی تروریستهایی که به دست هم قطاران خود به هلاکت رسیدند زندانیانی بودند که قصد داشتند از بازداشتگاه المفرق واقع در غرب بعقوبه فرار کنند.

اعضای داعش به تصور اینکه این افراد از نیروهای امنیتی عراق هستند آنها را مورد هدف قرار دادند.

۱۴:۲۷: هلاکت 7 داعشی در فلوجه/ بمبگذاری تجهیزات ارتش عراق توسط داعش

یک منبع امنیتی در استان الانبار امروز اظهار داشت: 7 نفر از عناصر گروه داعش در حمله هوایی نیروهای ارتش عراق در شرق فلوجه به هلاکت رسیدند.

شاهدان عینی در استان نینوا امروز اعلام کردند که عناصر گروه تروریستی داعش تجهیزات ارتش عراق در این استان را بمبگذاری می کند.

بنا بر اعلام شاهدان عینی، این اقدام با هدف پیشگیری از عملیات نیروهای امنیتی عراق صورت می گیرد به ویژه پس از اینکه با مقاومت نیروهای مردمی و ارتش عراق عرصه بر تروریست ها تنگ شده است.

۱۳:۲۸: سفارت بحرین در عراق به حالت نیمه تعطیل در آمد/هلاکت دونفر از سرکردگان داعش در موصل

در پی تشدید اوضاع امنیتی در عراق، وزارت خارجه بحرین از همه دیپلماتهای خود در عراق خواست که به منامه بازگردند.

وزارت خارجه بحرین پیشتر با انتشار بیانیه ای از شهروندان بحرینی مقیم عراق نیز خواسته بود که هرچه زود تر به کشورشان بازگردند.

از سوی دیگر منابع امنیتی صبح امروز (سه شنبه) از هلاکت"ابو ایمن" و "ابو عمر الموصلی" دو نفر از سرکردگان گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در غرب موصل خبر دادند.

۱۲:۱۵: اعتراف هیگ به حضور 400 تبعه انگلیس در میان تروریست های داعش در عراق

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد: احتمال بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه حدود 400 نفر از اتباع انگلیس هم اکنون در عراق حضور دارند و در کنار عناصر گروه داعش می جنگند.

وی با بیان این مطلب افزود: این افراد در صورت بازگشت به انگلیس خطر واقعی برای امنیت انگلیس محسوب می شود.

وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه داعش را خشن ترین و وحشی ترین گروه در خاورمیانه توصیف کرد.

۱۱:۳۸: مقاومت مردمی کرکوک مانع از حمله داعش به قدمگاه امام رضا (ع) شد

شورای استانداری کرکوک امروز اعلام کرد که با همکاری نیروهای امنیتی و عشایر عراق تلاش گروه تروریستی داعش برای حمله به قدمگاه امام رضا (ع) در جنوب استان کرکوک ناکام ماند.

این شورا با اعلام این خبر افزود: عناصر داعش قصد داشتند به قدمگاه مبارک امام رضا (ع) در منطقه "تازه" 25 کیلومتری جنوب کرکوک حمله کنند که با مقاومت نیروهای امنیتی و عشایر و اهالی منطقه که اغلب ترکمن هستند این تلاش به سرانجام نرسید.

۱۰:۵۲: مواضع آیت الله سیستانی بسیار حکیمانه و تاثیرگذار است

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد که مواضع آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر عراق درباره تحولات کنونی این کشور حکیمانه و بسیار تاثیرگذار است.

در ادامه بیانیه همچنین نسبت به خطابه های طائفه ای که تبعات وخیمی برای تمامی منطقه به همراه دارد هشدار داده شده است.

۱۰:۴۶: نشست ویژه شورای امنیت ملی آمریکا با حضور اوباما/احتمال حمله به عراق قوت گرفت

"باراک اوباما" و تیم امنیت ملی آمریکا شب گذشته نشستی را برای بررسی راه های ممکن برای پایان دادن به بحران عراق برگزار کردند.

قرار است در روزهای آینده نیز اوباما نشست های دیگری را با اعضای این تیم برگزار کند تا به یک راه‎کار مناسب برای عراق برسد . با این وجود رئیس جمهور آمریکا اقدامات آتی ایالات متحده در عراق را به تلاش "نوری المالکی" نخست وزیر عراق، برای حل اختلافات سیاسی موجود در این کشور و هچنین تلاش برای کاهش ناآرامی ها مشروط کرده است.

۱۰:۱۳: وزیر خارجه انگلیس: وضعیت کنونی عراق نتیجه اشتباه کشورهای غربی است

"ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس وضعیت کنونی عراق را نگران کننده توصیف و تأکید کرد که لندن در حال بررسی گزینه های موجود برای حمایت از عراق در بحران به وجود آمده است.

وزیر خارجه انگلیس در ادامه تأکید کرد که کشورش هیچ گونه دخالت نظامی در عراق نخواهد داشت و به ارائه کمکهای انسان دوستانه و کارشناسی در زمینه مبارزه با تروریسم بسنده می کند.

وی همچنین با بیان اینکه برخی فکر می کنند وضعیت کنونی عراق نتیجه برخی اشتباهاتی است که کشورهای غربی در اشغال عراق در سال 2003 مرتکب شده اند مدعی شد: مشارکت انگلیس در جنگ علیه عراق هرگز اشتباه نبوده است.

۰۹:۳۹: هلاکت 315 تروریست داعش در 3 استان الانبار، دیاله و صلاح الدین

قاسم عطا سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: 315 تروریست داعش در استان های الانبار، دیاله و صلاح الدین به هلاکت رسیدند.

وی با بیان این مطلب افزود: 9 تروریست داعش نیز در حالی که پوشش زنانه بر تن داشتند در منطقه العظیم بازداشت شدند. یکی از این افراد از جمله زندانیان فراری بود.

۰۵:۱۲ : آمریکا 275 نظامی به بغداد اعزام می کند/ابوالولید : مردم عراق منتظر اخبار خوش باشند

سرلشگر ستاد محمد ابوالولید که فرماندهی نبردها در نینوی را برای سرکوب تروریستهای تکفیری و بعثی های صدامی برعهده دارد، از ورود کمکهای نظامی برای نیروهایش در منطقه تلعفر خبر داد و تاکید کرد نیروهایی که وی فرماندهی شان را برعهده دارند، از مرحله دفاع به مرحله هجوم غافلگیرکننده منتقل خواهند شد.

خبر دیگر اینکه یک رسانه عراقی گزارش داد دو مقام بلندپایه آمریکایی دوشنبه شب در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کردند که با هدف بررسی اوضاع کنونی عراق انجام شد.

قرار بود که اوباما با تیم امنیت ملی آمریکا درباره چگونگی تعامل با بحران عراق تشکیل جلسه دهد.

از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا که تا کنون هیچ اقدام جدی برای مبارزه با تروریستها در عراق انجام نداده، از اعزام 275 نظامی به بغداد برای حمایت از سفارت آمریکا خبر داده است.

۰۴:۳ : پاکسازی المقدادیه و هلاکت 7 تروریست/ داعش با بعثی ها هم به بن بست خورد

یک منبع امنیتی در دیالی از هلاکت هفت تروریست داعشی از جمله سه تک تیرانداز و انهدام پنج خودرو آنها در شهر المقدادیه در شمال شرقی بعقوبه خبر داد.

داعش با بعثی ها هم به بن بست خورد

خبر دیگر اینکه یک رسانه انگلیسی از بروز اختلافات و شکاف میان داعش و بعثی های صدامی خبر داد و تاکید کرد ائتلاف این گروهها به زودی متلاشی خواهد شد و نتایج خونینی خواهد داشت.

۰۳:۵۷ : 30 تروریست داعش در شمال تکریت به هلاکت رسیدند

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین امروز سه شنبه از هلاکت 30 تروریست تکفیری در شمال شهر تکریت خبر داد.

این منبع امنیتی به المسله گفت 30 تروریست داعش در عملیات امنیتی در بخش شمالی شهر تکریت به هلاکت رسیدند.

۰۳:۰۸: ارتش عراق و گردانهای دفاع مردمی منطقه العظیم را از لوث داعش پاکسازی کردند

یک منبع امنیتی در استان دیالی از پاکسازی منطقه العظیم از وجود تروریستهای داعش در عملیات مشترک ارتش و نیروهای دفاع مردمی خبر داد .

این منبع به المسله گفت گردانهای دفاع مردمی و ارتش عراق با همکاری یکدیگر، منطقه العظیم را از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کردند.

۰۱:۵۲ : تازه ترین موفقیت ارتش عراق/دو منطقه فلوجه از اشغال داعش آزاد شد

یک منبع امنیتی در استان الانبار تاکید کرد نیروهای لشگر ششم ارتش عراق، مناطق الشورتان وابراهیم بن علی فلوجه را از لوث تروریستهای داعش پاکسازی کردند.

عملیات آزادی دو منطقه الشورتان و ابراهیم بن علی با مشارکت نیروهای لشگر ششم ارتش عراق و همکاری عشایر انجام شد.

۰۱:۵۲ : آثار باستانی عراق در معرض نابودی/بغداد از یونسکو درخواست کمک کرد

وزیر گردشگری و باستانی عراق رسما از یونسکو و دیگر سازمانهای بین المللی خواست از آثار باستانی شهر موصل و دیگری مناطقی که در معرض حملات تروریستی قرار دارند، حمایت کنند.

لواء سمسم وزیر گردشگری و باستانی عراق خواستار حمایت یونسکو و دیگر سازمانهای بین المللی از آثار باستانی عراق در موصل و دیگری مناطقی شد که در معرض حملات تروریستی قرار دارند.

درخواست این مقام عراقی پس از آن مطرح شد که سرکردگان گروه تروریستی تکفیری داعش به مزدوران خود دستور دادند تمام کلیساها را در مقابل دیدگان مردم موصل تخریب کنند.

۰۰:۴۷ : تاکید سازمان ملل بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی داعش

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد داعش و گروههای همدست آن مرتکب جنایات جنگی در عراق می شوند.

ناوی پیلای تاکید کرد تقریبا این مسئله قطعی است که داعش و گروههای همپیمان آن مرتکب جنایات جنگی در عراق با اعدام دسته جمعی صدها غیرنظامی در طول پنج روز گذشته شده اند.

۰۰:۰۸ : هتاکی تروریستهای تکفیری به مراقد پیامبران/ربوده شدن خادمان اماکن مقدس

تروریستهای تکفیری که برای هیچ چیزی به جز عقاید انحرافی و گمراه کننده خود ارزشی قائل نیستند، به مراقد مطهر حضرت یونس و حضرت دانیال علیهما السلام اهانت کردند.

شبکه المیادین گزارش داد تروریستهای داعش، مراقد حضرت یونس و حضرت دانیال علیهما السلام در موصل را بست.

این شبکه افزود تروریستهای داعش، تمام خادمان این دو مرقد را ربودند.

دوشنبه 93/3/26

۲۲:۵۶ : سرلشگر ابوالولید :جنگنده های ارتش عراق تلفات سنگینی به داعش در تلعفر وارد کردند

فرمانده یگان ویژه شهر تلعفر از تلفات سنگین تروریستهای داعش در شهر شیعه نشین تلعفر خبر داد.

سرلشگر ستاد ابوالولید در گفتگو با المسله، اظهار داشت جنگنده های ارتش تلفات و خسارتهای سنگینی به تروریستهای داعش در تلعفر وارد کردند و اوضاع امنیتی و انسانی در شهر بسیار خوب است

۲۲:۳۷ : السیسی خواستار مقابله با تروریسم در عراق شد

رئیس جمهوری مصر بر ضرورت مقابله با گروههای افراطی و تروریستی در عراق تاکید کرد

۲۰:۴۴ هتک حرمت زنان توسط داعش در موصل و درخواست کمک زنان

قاسم عطا سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق :ما مجددا از اقلیم کردستان می خواهیم که مظنونین موجود در کردستان از جمله احمد الدباش، علی حاتم السلیمان و رافع الرفاعی را تحویل دولت مرکزی دهد زیرا این افراد با حضور در شبکه های تلویزیونی علیه نیروهای امنیتی و روند سیاسی موضع گیری می کنند و به دنبال ایجاد فتنه طایفه ای هستند.

همچنین هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در جمع سفیران برخی کشورهای اروپایی در بغداد بر عزم کشورش برای گرفتن فرصت از تروریستها برای خودنمایی سخن گفت و از مواضع برخی کشورها در حمایت از عراق تمجید کرد.

از سویی دیگر یک منبع امنیتی اعلام کرد: تروریستهای داعش پنج زن را در موصل مورد هتک حرمت قرار داده اند و زنان موصلی از نیروهای امنیتی برای نجات این فاجران کافری که آنها را مجبور به جهاد نکاح می کنند کمک خواسته اند.

زنان موصلی بیان کرده اند که داعشی ها جاهل با ثبت اسامی زنان آنها را مجبور به جهاد نکاح مطابق جدول زمانی با داعشی هایی تونسی، چچنی ،سعودی و دیگر تابعیت ها می کنند.

۱۹:۴۰ استفاده از نام داعش در موصل 80 ضربه شلاق در پی خواهد داشت

یک منبع امنیتی در نینوی اعلام کرد: گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با صدور آنچه سند مدنی نامیده می شود هر فردی که نام اختصاری این گروه یعنی داعش را در موصل بر زبان آورد هشتاد ضربه شلاق می زند.

همچنین از سوی دیگر یک منبع امنیتی اعلام کرد: نیروهای امنیتی امروز پیشرویهای گسترده ای در تلعفر به دست آورده اند و بیش از 300 نفر از داعش را به هلاکت رسانده اند و تروریستهای داعش در حال عقب نشینی از این منطقه پس از تحمل تلفات سنگین هستند.

۱۸:۵۴ ترکمن های عراق در تلاش برای ایجاد نیروی مسلح هستند

ارشاد صالحی از رهبران جبهه ترکمن های عراق از تلاش ترکمن های عراق برای مسلح شدن خبر داد.

وی در مصاحبه اب با حریت گفت: ما مصمم به ایجاد نیروی مسلح مختص به خودمان هستیم. مردم ما موظف به دفاع از خود هستند.

ارشاد صالحی تاکید کرد: ما کرکوک را جزء اقلیم کردستان نمی دانیم و حضور نیروهای پیشمرگه در این شهر موقتی خواهد بود.

18:47 جان کری: حمله هوایی یکی از گزینه ها علیه داعش است

"جان کری" وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با یاهو نیوز گسترش تروریسم در عراق را برای کل منطقه خطرناک دانست. وی گفت: این یک چالش برای تمام منطقه و به طور واضح تهدیدی برای موجودیت عراق است.

وی همچنین از امکان به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا برای شناسایی و بمباران مواضع داعش در عراق خبر داد.

18:02 رایزنی ایران و انگلستان درباره تحولات عراق

منابع خبری انگلستان از گفتگوی تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان درباره چگونگی ریشه کن کردن تهدیدات داعش در عراق خبر دادند.

از سویی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا از احتمال اعزام هواپیماهای بدون سرنشین به عراق برای مقابله با گروه تروریستی داعش خبر داد.

همچنین گزار شها حکایت از درگیری تروریست ها بر سر اموال غارت شده و اعدام یک افسر عراقی در مقابل دیدگان زن و فرزندش از سوی داعش احکایت دارند.

17:12 ناو آمریکایی برای مداخله احتمالی در عراق وارد خلیج فارس شد

ناو آمریکایی با 550 نظامی برای مداخله احتمالی در عراق امروز وارد آبهای خلیج فارس شد.

از سویی دیگر روزنامه تایمز چاپ انگلیس با اشاره به وضعیت کنونی در شمال عراق مدعی شد اکنون زمان بسیار مناسبی برای عملی شدن رویای تشکیل کشور کردستان است. طبق این ادعا ایجاد یک کشور کرد در مناطق شمالی عراق می تواند عامل مهمی برای ایجاد استقرار و ثبات در مرزهای ترکیه باشد.

۱۶:۳۷: وابستگی به گروه داعش شرعا حرام است

دار الفتوی مصر امروز با صدور فتوایی اعلام کرد که پیوستن و هر نوع وابستگی به گروه تروریستی داعش از نظر شرعی حرام است.

این مرکز در ادامه افزود: گروه داعش برای نابودی کشور و تخریب چهره اسلام تلاش می کند. اقدامات تروریست های داعش در سوریه در راستای منافع دشمنان اسلام است و کشتار و ویرانی به همراه دارد.

۱۵:۲۴: زنان استان نینوا در معرض هتک حرمت از سوی داعش قرار دادند

سازمان دیدبان حقوق بشر امروز در گزارشی اعلام کرد که زنان استان نینوا در شمال عراق در معرض تجاوز و هتک حرمت از سوی عناصر تروریستی داعش قرار دارند. در این گزارش نسبت به وضعیت زنان استان نینوا پس از اشغال بخش هایی از آن توسط گروه داعش هشدار داده شده است.

در این گزارش آمده است که اشغال شهر موصل و بخش هایی از استان نینوا و ایجاد دادگاه هایی شرعی توسط داعش، زنان عراقی ساکن استان نینوا را تهدید می کند و این زنان نگران هستند از سوی تروریست های داعش در معرض تجاوز قرار گیرند.

۱۵:۰۳: ورود خودروهایی با پلاک سعودی به داخل عراق/تکذیب خبر حمله به "ابوالولید"

جبار الموسوی رئیس کمیته امنیتی در شورای استان ذیقار اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دقیقی که به ما رسیده است تعدادی از افراد مسلح با خودروهایی که شماره پلاک سعودی دارند در منطقه صحرایی در منطقه خضر المای و منطقه الخامسه همرز با کویت و عربستان مشاهده شده اند که در حال جمع آوری اطلاعات در این مناطق بودند.

از سوی دیگر ابو الولید فرمانده عملیات نینوا ضمن تکذیب هر سوء قصدی علیه خود از ادامه مبارزه خبر داد و افزود: ظرف ساعات آینده تلعفر را آزاد خواهیم کرد.

۱۴:۵۲: تکذیب حمله به فرودگاه بغداد/هلاکت 200 داعشی هنگام رژه نظامی در فلوجه

وزارت حمل و نقل عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرودگاه بین المللی بغداد به شکل عادی در حال فعالیت است و اخباری که از توقف پروازها در این فرودگاه منتشر شده، کذب محض است.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی از کشته شدن 200 تروریست در الصقلاویه در شمال فلوجه که در حال برگزاری رژه نظامی بودند خبر دادند.

در همین حال شبکه الفرات نیوز از پاکسازی کامل منطقه الظلوعیه در استان صلاح الدین برافراشته شدن پرچم عراق بر بالای ساختمان شورای شهر آن اشاره کرد.

۱۳:۵۴: آزاد سازی برخی مناطق در استان بابل/ قدردانی اهالی تلعفر از ارتش

"فلاح الراضی" رئیس کمیسیون امنیت در شورای استانداری استان بابل اعلام کرد که ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی موفق شد که برخی از مناطق این استان را از وجود داعش پاکسازی کند.

الراضی گفت: نیروهای داوطلب مردمی پا به پای ارتش با عوامل داعش مبارزه کردند و توانستند مناطق "الفارسیه"، "المویلحه" و "عبد ویس" را از سیطره داعش خارج کرده و کنترل امور را در این مناطق به دست گیرند.

از سوی دیگر به دنبال انتشار خبر تسلط ارتش بر شهر تلعفر در استان نینوی در نزدیکی مرز سوریه، ساکنان این شهر از تلاشهای ارتش قدردانی کردند.

۱۳:۵۳: داعش کلیساها را در موصل تخریب می کند/ هلاکت 500 تروریست در الانبار

منابع عراقی از دستور گروهک داعش برای ویرانی همه کلیساها در موصل خبر دادند.

از سوی دیگر رشید فلیح فرمانده عملیات الانبار اعلام کرد: نیروهای طی عملیاتی در مناطق مختلف الانبار 500 داعشی را به هلاکت رساندند.

۱۳:۵۱: مشارکت زنان عراقی برای نبرد با داعش

یکی از نمایندگان فراکسیون وفا ملی در پارلمان عراق، اعلام کرد که هزاران نفر از ساکنان استان "ذی قار" در جنوب عراق برای مقابله با داعش داوطلب شده اند.

وی همچنین خاطر نشان شد که تعداد زیادی از زنان عراقی نیز برای مقابله با داعش داوطلب شده اند.

این منبع همچنین تأکید: مراکز جذب داوطلب به صورت شبانه روزی و بدون وقفه در حال فعالیت هستند و همچنان مردم به این مراکز مراجعه می کنند.

۱۲:۵۳: بسته شدن فرودگاه بین المللی بصره تکذیب شد

شورای استانداری بصره امروز در بیانیه ای اعلام کرد که فرودگاه بین المللی بصره به فعالیت خود ادامه می دهد و هیچ مشکل فنی یا امنیتی وجود ندارد.

این شورا در ادامه بیانیه خبر بسته شدن فرودگاه بصره را تکذیب کرد. برخی رسانه ها اعلام کرده بودند فرودگاه بین المللی بصره به دلایل امنیتی بسته شده است.

۱۲:۵۱: آغاز عملیات گسترده در منطقه "راوه" در غرب عراق علیه داعش

منابع آگاه در منطقه "راوه" در غرب الانبار از شروع عملیات گسترده ضد داعش با مشارکت نیروهای امنیتی و عشایر در این منطقه خبر دادند.

از سوی دیگر احمد ابو ریشه رئیس کنگره بیداری عراق اعلام کرد: کسانی که در الانبار و صلاح الدین حضور دارند داعش هستند و نه انقلابیون و کسانی که وجود این گروهک تروریستی را تکذیب می کنند با آنها همسو هستند.

۱۲:۵۰: ورود نیروهای ویژه برای مقابله با داعش از بابل به سامراء

منابع وابسته به پلیس از رسیدن نیروهای کمکی از استان واسط که تعداد آنها 450 نفر است خبر دادند. به گفته این منابع هدف از اعزام این نیروهای کمکی از واسط به ذیقار حمایت از زندان مرکزی الناصریه در الحوت است.

از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای ویژه از بابل عازم سامراء برای جنگ با داعش شده است. به گفته این منابع افراد مذکور به خوبی برای جنگ های خیابانی آموزش دیده اند.

۱۲:۴۸: ارتش عراق کنترل شهرک تلعفر را به دست گرفت

"سعد معن" سخنگوی رسمی وزارت کشور عراق اعلام کرد که ارتش توانست کنترل شهرک تلعفر در نزدیکی مرز سوریه را به دست بگیرد.

وی همچنین اظهار داشت: با ورود تجهیزات و تسلیحات نظامی به داخل شهر تلعفر و آغاز عملیات نظامی گسترده علیه داعش از شب گذشته تا کنون، نیروهای امنیتی توانستند به طور کامل کنترل امور را در این شهرک به دست گیرند.

۱۲:۲۹: تحرکات داعش در غرب استان الانبار

"فرحان فتیخان" فرماندار منطقه القائم در استان الانبار عراق اعلام کرد که عوامل گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به مناطق "الرمانه" و "الکرابله" واقع در غرب این استان نفوذ کرده اند.

وی همچنین تصریح کرد که داعش چند مرکز پلیس در این مناطق را تحت اشغال خود درآورده است.

از سوی دیگر منابع محلی از قطع آب، برق و اینترنت در استان نینوی از دو روز گذشته تا کنون خبر می دهند.

۱۲:۰۸: دفاتر 5 شبکه ماهواره ای در بصره بسته شد

شورای استانداری بصره شب گذشته در نشستی فوق العاده دستور داد که دفاتر شبکه های ماهواره ای در بصره همچون البغدادیه، الرافدین، البابلیه، الحدث و العربیه بسته شوند.

در ادامه بیانیه گفته شده است که دفاتر این شبکه ها به دلیل تحریک آمیز بودن و تشویق به اقدامات تروریستی بسته شده اند.

نینوا، صلاح الدین، الانبار و دیاله از جمله استان هایی هستند که برخی مناطق آنها توسط گروه تروریستی داعش اشغال شده است و گفته می شود شبکه های مذکور حامی اقدامات این گروه است.

۱۲:۰: داعش از سوی برخی سیاستمداران حمایت می شود / هلاکت 10 نفر از عناصر داعش در بغداد

نیروهای امنیتی عراق صبح امروز (دوشنبه) 10 نفر از عناصر گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش را در منطقه "اللطیفیه" واقع در جنوب بغداد به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر "هادی احمد" یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در گفتگو با الغد پرس اظهار داشت: برخی از گروههای سیاسی و سیاستمداران عراقی هستند که با حمایت از تروریسم در داخل کشور سعی دارند عراق را به ورطه نابودی و هلاکت بکشانند.

وی همچنین تأکید کرد که مردم نسبت به سیاستهایی که برخی از سیاستمداران کشور اتخاذ کرده اند آگاه هستند.

۱۱:۲۳: واقعیت عراق پس از اشغال موصل تغییر کرده است

زلمای خلیل زاد سفیر اسبق آمریکا در بغداد اظهار داشت: واقعیت عراق در حال حاضر پس از سیطره افراد مسلح داعش در موصل دومین شهر بزرگ این کشور و تلاش آنها برای سیطره بر بغداد تغییر کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: سرعت تحولات در عراق من را یاد اوضاع افغانستان در دهه 90 می اندازد هنگامی که گروه طالبان با سرعت و یکی پس از دیگری شهرها را اشغال می کرد.

۱۰:۵۰: نخست وزیر اقلیم کردستان عراق وارد ایران شد/ رایزنی‌ درباره داعش در تهران

نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برای گفتگو پیرامون تحولات اخیر عراق به خصوص اقدامات تروریستی گروهک داعش وارد تهران شده است.

وی در این سفر با برخی مقامات کشور از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد.

۱۰:۲۸: النجیفی به سخنگوی داعش در عراق تبدیل شده است

"عبدالهادی السعداوی" یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در واکنش به اظهارات اخیر " اسامه النجیفی" رئیس پیشین پارلمان عراق در خصوص مذاکره دولت با داعش اعلام کرد که نجیفی با بیان چنین اظهاراتی به سخنگوی داعش در عراق تبدیل شده است.

وی همچنین تصریح کرد: رئیس پیشین پارلمان عراق این نکته را فراموش کرده است که دولت و پس از آن همه مردم عراق، با کسی که کمر به قتل و نابودی آنها بسته است مذاکره نخواهند کرد و جنایات این گروه تروریستی را علیه مردم بی گناه، هرگز فراموش نمی کنند.

۱۰:۲۷: تشکیل گردان های عاشوراء برای مقابله با داعش

مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که برای مقابله با گروه تروریستی داعش گردان هایی را تحت عنوان "گردان های عاشوراء" تشکیل داده است.

سید علاء الموسوی با اعلام این خبر افزود: این گردان ها متشکل از 50 هزار مبارز است که به دعوت مرجعیت دینی عراق برای مقابله با داعش به دفاتر مجلس اعلای اسلامی عراق در سرتاسر کشور مراجعه کرده اند.

۰۹:۲۸: واشنگتن برای مقابله با داعش باید با ایران همکاری کند

لیندسی گراهام سناتور آمریکایی روز گذشته اعلام کرد که واشنگتن باید برای مقابله با گروه های اسلامی افراطی و جلوگیری از پیشروی آنها در شهرهای عراق با ایران همکاری کند.

وی همکاری با ایران را شبیه همکاری آمریکا با جوزف استالین برای جلوگیری از پیشروی های آدولف هیتلر در جنگ جهانی دوم خواند. این سناتور آمریکایی گفت: چه بسا ائتلاف میان ایران و آمریکا در شرایط فعلی یک نیاز باشد.

۰۹:۰۱: عکس‎هایی که صدای آمریکا را درآورد/ساکی:تصاویر قتل عام نشان از خوی حیوانی داعش دارد

گروه تروریستی داعش عصر روز گذشته تصاویری را در خصوص قتل عام تعداد زیادی از نظامیان عراقی در شهر تکریت منتشر کرد که این اقدام با واکنش و انتقاد اغلب کشورهای جهان مواجه شد.

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به این خبر که از سوی شبه نظامیان داعش منتشر شده آن را اقدامی هولناک دانسته و اعلام کرد که این تصاویر نشان از خصلت خونخواری تروریست ها دارد.

بر اساس این گزارش، ژنرال قاسم الموسوی، سخنگوی ارتش عراق، اصالت این تصاویر را تائید کرده است.

۰۴:۳۲: هشدار مالکی به رسانه ها و سیاستمداران خائن/امنیت و حاکمیت عراق خط قرمز است

نخست وزیر عراق در نشستی با فرماندهان لشگر هفدهم ارتش جنوب بغداد با هشدار به سیاستمداران و رسانه های همسو با تروریستهای تکفیری تاکید کرد ما نیازی به قانون فوق العاده نداریم و ما بر اساس قانون سلامت ملی عمل خواهیم کرد.

نوری المالکی تصریح کرد عراق دیگر از حالا به بعد در برابر تجاوزات داعش و القاعده و کشورهای حامی آنها سکوت نخواهد کرد.

وی از فرماندهان امنیتی خواست هر فرد خائن یا همدست با تروریستها را دستگیر کنند.

۰۴:۰: هفت تروریست داعش در واسط دستگیر شدند

نیروهای ارتش عراق، هفت تروریست داعش را در استان واسط دستگیر کردند.

شاکر جودت فرمانده پلیس استان واسط از دستگیری هفت تروریست وابسته به گروه تکفیری داعش خبر داد و گفت دو نفر از این تروریستها از زندان بادوش گریخته بودند.

۰۳:۱۶: ورود تروریستهای تکفیری به شهر تلعفر/هلاکت سرکرده داعش در فلوجه

رسانه ها از ورود تروریستهای تکفیری به شهر تلعفر و هلاکت سرکرده نظامی داعش در مرکز شهر فلوجه خبر دادند.

فذاذ محمد ابونصران سرکرده نظامی داعش در محله الانصاری فلوجه در حمله هوایی ارتش عراق به هلاکت رسید که ملیت الجزایری داشت.

۰۱:۵۸: هلاکت بیش از 200 تروریست داعش در منطقه صقلاویه

فرماندهی عملیات مشترک عراق از هلاکت بیش از 200 تروریست تکفیری در منطقه الصقلاویه واقع در شمال فلوجه خبر داد.

۰۰:۴۴ مالکی در جمع نیروهای مردمی: عراق را با کمک مردم از لوث تروریستها پاکسازی خواهیم کرد

نخست وزیر عراق تاکید کرد با حمایتهای مردمی، با توطئه تروریستی که عراق را هدف قرار داده، مقابله و کشور را از وجود تروریستها پاکسازی خواهیم کرد.

نوری المالکی گفت با لبیک شهروندان به فتوای مرجعیت و درخواست ملی با توطئه تروریستی علیه عراق مقابله خواهیم کرد.

یکشنبه 93/3/25

۲۳:۳۳: انهدام 50 خودرو حامل سلاح داعش/ادامه موفقیتهای ارتش عراق در برابر تروریستها

منابع نظامی عراق از انهدام بیش از 50 دستگاه خودرو حامل سلاح متعلق به گروه تروریستی داعش خبر دادند.

سرلشگر محمد العسکری اعلام کرد این خودروها از موصل به سمت تلعفر در حال حرکت بودند که همگی منهدم شدند.

۲۲:۴۰ : انفجار در شهرک صدر چندین کشته و زخمی به جا گذاشت

رسانه های عراق از وقوع انفجار تروریستی در شهرک صدر بغداد خبر دادند که به کشته و زخمی شدن شماری از مردم بیگناه منجر شده است.

انفجار بمب در منطقه الصلیخ بغداد هم به کشته شدن سه غیر نظامی منجر شده است. تروریستهای تکفیری که در عملیات نیروهای ارتش متحمل خسارتها و تلفات سنگین شده اند، انتقام شکستهای خود را از مردم بیگناه می گیرند.

21:08: انتفاضه قبیله شمر ضد داعش/حمله بالگردهای ارتش به تروریستها در صلاح الدین

منابع آگاه از بازداشت چهار نفر که قصد نفوذ به صحرای نجف را داشتند خبر دادند. از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان نینوی اعلام کرد: قبایل شمر در موصل انتفاضه ای را علیه داعش پس از اینکه این گروهک یکی از اعضای این قبیله را کشت آغاز کرده اند که طی آنها دهها نفر از عناصرداعش را به هلاکت رسانده اند.

21:01: ورود 150 افسر اطلاعاتی سعودی به موصل/درخواست پرهیز از مواضع غیر مسئولانه

منابع آگاه امنیتی از ورود 150 افسر اطلاعاتی از منطقه تحت کنترل داعش در الحسکه سوریه به موصل خبر دادند.

از سوی دیگر اشواق الجاف نماینده ائتلاف کردستان عراق گفت: شرایط کنونی اجازه مواضع تنش زا را نمی دهد زیرا این اظهار نظرها کشور را به سوی فاجعه می کشاند. برخی مسئولان اظهارات غیر مسئولانه ای بر زبان می آورند و این افراد باید خویشتندار باشند و از اتخاذ مواضعی که فتنه طایفه ای و ملی ایجاد می کند پرهیز کنند.

۲۰:۲۰: هجوم قریب الوقوع نیروهای نظامی به سلیمان بیک/ آزاد سازی منطقه البو زید فلوجه از داعش

جمیل الشمری رئیس پلیس دیالی اعلام کرد: نیروهای نظامی آماده هجوم گسترده از منطقه العظیم به سلیمان بیک(سلمان پاک) و گشایش جاده مواصلاتی با کرکوک هستند.

۱۹:۲۰: هلاکت 279 تروریست داعش طی 24 ساعت گذشته

قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق امروز در یک کنفرانس خبری در بغداد اظهار داشت: نیروهای ارتش عراق طی 24 ساعت گذشته 279 نفر از عناصر گروه داعش را در مناطق مختلف این کشور به هلاکت رسانده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: اوضاع امنیتی بغداد به طور کامل تحت کنترل است و نیروهای امنیتی عملیات پیشگیرانه ای را علیه تروریست ها انجام می دهند.

۱۸:۴۱: دیدار زیباری و ملادینوف/ آوارگان عراقی و همکاری بغداد - اربیل محور مذاکرات

هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز با نیکلای ملادینوف نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق دیدار کرد.

در این دیدار بر اهمیت همکاری حکومت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان عراق با سازمان های بین المللی با هدف کمک رسانی به آوارگان عراقی تاکید شد.

۱۸:۳۸: کمک‌رسانی صلیب سرخ به آسیب دیدگان درگیری های موصل

موج اخیر خشونت‌ها در عراق به خصوص در شهر موصل، موجب افزایش هر چه بیشترِ نیاز به کمک‌های بشردوستانه‌ ناشی از نبردهایی شده که از ماه دسامبر (دی ماه) در جریان بوده‌اند. در پی این درگیری ها صدها هزار نفر از موصل به نقاط امن گریخته‌اند.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ نیز در حال کمک‌رسانی به ساکنان موصل و دیگر نقاط است و در عین حال از تمامی طرف‌های درگیر می‌خواهد تا به قوانین و اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام گذارند.

۱۸:۳ : مقابله با خطر تروریسم وحدت را ضروری می کند

معاون دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد: خطر تروریسم ایجاب می کند که همه ما با یکدیگر متحد شویم و در یک جبهه قرار گیریم.

وی با بیان این مطلب افزود: ما با تفکر تکفیری روبرو هستیم و باید همه تلاشها در راستای ریشه کنی تروریسم باشد.

۱۷:۵۷: تیرباران دسته جمعی شیعیان توسط داعش

گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش با انتشار تصاویری در توییتر، اعتراف کرد که صدها شیعه را که اخیرا به اسارت گرفته بود کشته است.

۱۷:۲۸: هلاکت 23 تروریست داعش در بغداد/ تک تیرانداز افغانی در تلعفر کشته شد

فرماندهی عملیات بغداد امروز اعلام کرد که 23 تروریست داعش در عملیات امنیتی نیروهای عراقی به هلاکت رسیده اند.

پایگاه خبری المسله نیز به نقل از یک منبع امنیتی در استان نینوا گزارش داد: اهالی منطقه تلعفر توانستند 2 تک تیرانداز داعش را در غرب استان نینوا به هلاکت برسانند. یکی از این افراد ملیت افغانی داشت.

۱۷:۲۶: حمله به مقر داعش در نزدیکی الشرقاط/تکذیب اخبار مربوط به حفر خندق در شمال بغداد

یک منبع امنیتی اعلام کرد: نیروهای ویژه یک مرکز داعش را در نزدیکی پایگاه الکیاره در منطقه الشرقاط در استان صلاح الدین هدف قرار دادند.

از سوی دیگر سر لشکر قاسم عطا فرمانده عملیات بغداد و سخنگوی نیروهای مسلح عراق ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها درباره حفر خندق در شمال بغداد از بازخواست رسانه های گمراه کننده خبر داد.

۱۶:۴۹: عراق خواستار حضور نظامیان آمریکایی نیست

عباس البیاتی عضو کمیته امنیت پارلمان اعلام کرد: آمریکا نباید اختلافات سیاسی را دستاویزی برای کمک به عراق قرار دهد.عراق خواهان حضور نظامیان آمریکایی نیست بلکه خواستار ارسال فوری سلاح و اطلاعات ماهواره ای آمریکا است.

وی افزود: فتوای جهاد کفایی مرجعیت دینی دارای تاثیرات سیاسی، نظامی و اجتماعی است و همه تشکلات سیاسی پس از این فتوی در محاسبات خود تجدید نظر کردند.

۱۶:۱۰: احضار رئیس حزب امت کویت به اتهام همسویی با داعش

حاکم المطیری رئیس حزب امت برای بازجویی به سبب مطالبی که در صفحه تویتر خود در همسویی با داعش نوشته است به سازمان امنیت کویت احضار شد.وی نوشته بود: مدت زمان زیادی به طول نمی انجامد که ما داعش را در مرزهای کویت خواهیم دید.

این در حالی است که خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت درباره نقشه ای که اخیرا از سوی داعش منتشر شده است و کویت نیز در آن است تاکید کرد: ما قبلا درباره خطرناک بودن اوضاع عراق هشدار داده بودیم.داعش نه تنها کویت بلکه همه منطقه را تهدید می کند و نقشه ای که منتشر شده است این موضوع را ثابت می کند.

۱۶:۰۸ انگلستان 5 میلیون دلار به عراق کمک می کند

انگلستان اعلام کرد مبلغ 3 میلیون پوند (معادل 5 میلیون دلار) به آوارگان ناشی از حملات تروریست های داعش در عراق کمک بشردوستانه می کند.

این کمک ها شامل دارو ، آب سالم ، تجهیزات بهداشتی و کیت های بهداشتی بانوان خواهد بود.

۱۵:۴۳: فتوای آیت الله سیستانی کمر داعش و بعث را شکست

محمد المهری نماینده آیت الله سیستانی در کویت گفت: فتوی آیت الله سیستانی درباره ضرورت جهاد و حل سلاح به شکل کفایی برای شهروندان عراقی کمر داعش و توطئه کنندگان ضد عراق و گروه عزت ابراهیم الدوری و همه بعثی ها را شکست.

وی افزود: با این فتوی جهادی بزرگ، آیت الله سیستانی فرمانده انقلاب اسلامی عراق و تاجی بر سر همه عراقی ها لقب گرفت. این فتوا ملت عراق را از داعش نجات داد، روحیه ارتش را بالا برد و توطئه علیه اسلام اصیل را خنثی کرد.

۱۵:۲۷: نفوذ تروریست ها از مرزهای عربستان برای حمله به زندان ناصریه

یک منبع امنیتی در استان ذیقار اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی تروریست ها از مرزهای عراق با عربستان با هدف حمله به زندان اصلی ناصریه حمله کردند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: یگانهایی از ارتش و نیروهای امنیتی با پوشش هوایی در حال حاضر در اطراف زندان الناصریه مستقر شده اند.

یک منبع امنیتی در نینوی اعلام کرد: نیروهای ویژه موفق به هلاکت طلال الدوری یکی از سرکرده های گروه تروریستی نقشبندیه در نینوی شده اند.

۱۵:۱۰: هلاکت 100 تروریست داعش در تلعفر/42 کشته و زخمی در انفجار بغداد

نیروهای امنیتی عراق امروز طی عملیاتی بیش از 100 تروریست گروه داعش را در منطقه تلعفر در استان نینوا به هلاکت رساندند.

این عملیات با همکاری نیروهای ارتش و عشایر تلعفر انجام شد. پایگاه خبری الغد نیز به نقل از یک منبع امنیتی در بغداد گزارش داد: یک فرد انتحاری خود را در نزدیکی مقبره شیخ عبدالقادر الکیلانی در مرکز بغداد منفجر کرد.

بر اثر این انفجار دستکم 12 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند. المیادین نیز گزارش داد که وزارت کشور عراق حمله مسلحانه به ساختمان این وزارتخانه را تکذیب کرد.

۱۴:۵ : تلاش تونی بلر برای تبرئه از یک اتهام سنگین/ حوادث کنونی نتیجه جنگ علیه عراق نیست!

"سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه اخیرا در اظهاراتی آمریکا و انگلیس را مسئول اصلی وقایع هولناک عراق طی روزهای اخیر دانسته بود.

وی تاکید کرده بود: وقایع عراق نتیجه مستقیم شکست ماجراجویی هایی انگلیس و آمریکا در منطقه است.

"تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس امروز در اظهاراتی تلاش کرد آمریکا و انگلیس را از نقش داشتن در وقایع عراق که با سیطره داعش بر برخی شهرهای این کشور همراه شده، تبرئه کند.

وی مدعی شد که هیچ ارتباطی میان جنگ انگلیس و آمریکا علیه عراق در سال 2003 و وقایع کنونی در این کشور وجود ندارد و این مسائل ناشی از شکست غرب در تحرک درباره موضوع سوریه است.

۱۴:۳۰: اوضاع عراق نتیجه اهمال در حل بحران سوریه است

اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه امروز اظهار داشت: حمله گروه های مسلح در عراق نتیجه رکود جامعه جهانی در حل بحران سوریه طی 3 سال گذشته است.

وی در ادامه گفت که ناتوانی در حل بحران سوریه باعث شده است درگیری از این نوع (درگیری در سوریه) در داخل مرزهای یک کشور محصور نشود و گسترش پیدا کند.

ابراهیمی افزود: متاسفانه جامعه جهانی در حل بحران سوریه اهمال ورزید و [اوضاع کنونی عراق] نتیجه این اهمال است.

۱۳:۱۶: سرنوشت النجیفی همانند سرنوشت صدام خواهد بود

نماینده ائتلاف دولت قانون در گفتگو با پایگاه خبری الیوم الثامن اظهار داشت: سرنوشت اثیل النجیفی استاندار نینوا همانند سرنوشت صدام دیکتاتورمخلوع عراق خواهد بود.

وی افزود: گریختن النجیفی از نبردهایی که ارتش با تروریستها در موصل داشت و عدم همکاری وی با نیروهای امنیتی دلیل اصلی سقوط کامل استان موصل در دستان تروریستها بود.

وی تاکید کرد: النجیفی به طور بسیار خوب و مناسبی با داعش همکاری کرد و به نیروهای امنیتی نیز دستوراتی درباره عدم مجازات تروریستها صادر کرده بود.

۱۲:۵ : مقابله عشایر تلعفر با داعشی ها در 4 محور/انهدام 4 خودرو داعش در سامراء

شیوخ و عشایر منطقه تلعفر در استان نینوا امروز توانستند در 4 محور با حملات گروه تروریستی داعش مقابله کنند.

به کمک این مقاومت، تروریست ها پا به فرار گذاشتند و شماری از آنها کشته و زخمی شدند.

جنگنده های ارتش عراق امروز 4 خودروی گروه داعش را در منطقه سامراء منهدم کردند. در عین حال گروه جدیدی از داوطلبان مبارزه با داعش وارد سامراء شدند.

۱۲:۱۶: مرجعیت دینی به شدت با تجزیه عراق مخالف است

مرتضی کشمیری نماینده آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق در انگلیس اظهار داشت: مرجعیت شیعه به شدت با تجزیه عراق مخالف است و حفظ وحدت اراضی کشور اولویت آن است.

وی ابراز امیدواری کرد که تروریست ها هر چه سریعتر توسط ارتش قهرمان عراق نابود شوند.

۱۰:۴۲: اجبار زنان موصلی به جهاد نکاح/ چهار زن عراقی خودکشی کردند

برخی سرکردگان داعش طی روزهای اخیر زنان موصلی را مجبور به جهاد نکاح کرده اند.

بر این اساس، گروه تروریستی داعش با استفاده از بلندگوهایی در برخی نقاط موصل از مردم می خواهند که زنانشان را به ازدواج نیروهای داعش درآورند.

گفته می شود داعشی ها در شهر موصل دادگاهی را تشکیل داده و کسانی را که از ازدواج دخترانشان با اعضای داعش جلوگیری می کنند را به بدترین نحو مجازات می کنند.

۱۰:۱۹: درخواست پناهندگی اسامه و اثیل النجیفی به نروژ

اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و برادر وی اثیل النجیفی استاندار نینوا از دولت نروژ درخواست پناهندگی کردند.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دوره پارلمان فعلی عراق تمام شده است و مصونیت اسامه النجیفی به پایان رسیده است. وی پس از پایان مصونیت خود نمی تواند از برادرش اثیل النجیفی که احتمال دارد به خاطر حوادث نینوا بازخواست شود حمایت کند.

۰۹:۱۰: حکم شلاق چند جوان در موصل به دلیل تماشای فوتبال جام جهانی

عناصر تروریستی داعش شب گذشته چند جوان ساکن شهر موصل را به دلیل تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی شلاق زدند. این جوانان در حال تماشای فوتبال در قهوه خانه های مردمی بودند که از نظر داعش این اقدام لهو و لعب محسوب می شود!

گروه داعش همچنین یک جوان را که ریش نداشت شلاق زدند چرا که به عقیده آنها ریش بلند نداشتن بر خلاف دستور العمل داعش در شهر موصل است.

۰۹:۳۲: داعش دستور آتش زدن کتاب های درسی در موصل را صادر کرد

گروه تروریستی داعش دستور داد تمامی کتاب های درسی در موصل به آتش کشیده شود.

داعش در توضیح این اقدام اعلام کرده است که کتاب های درسی موجود بر خلاف تعالیم اسلام است.

۰۴:۳۳ : تکذیب شایعه ورود داعش به بغداد/پیشنهاد مقتدی صدر برای ایجاد وحشت در داعش

سخنگوی رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق شایعه ورود تروریستهای داعش به بغداد را بی پایه واساس خواند.

قاسم عطا سخنگوی رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد وضع امنیتی در بغداد باثبات است و شایعه ورود داعش به پایتخت بی اساس است.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی عراق از هلاکت 44 تروریست داعش و دستگیری 14 نفر دیگر در شهر بعقوبه خبر دادند که 33 نفر از تروریستها را نیروهای پیشمرگه کردستان عراق به هلاکت رساندند.

خبر دیگر اینکه مقتدی صدر رهبر جریان صدر خواستار برگزاری رژه نظامی نیروهای داوطلب مردمی از جمله هوادارانش در شنبه آینده برای ایجاد رعب و وحشت در میان تروریستهای داعش شد.

۰۳:۱۹ :لواء عقیله زینب(س) هم به جنگ تکفیریها رفت/4 هزار رزمنده مصمم به نابودی داعش

لواء عقلیه زینب(س) با چهار هزار رزمنده ای که سابقه نبرد جانانه با تروریستهای تکفیری داعش در سوریه و اخراج آنها از منطقه زینبیه دمشق را دارند، وارد عراق شدند تا این بار در خاک کشورشان، داعشی ها را تار و مار کنند

۰۲:۳۱ :هلاکت یکی از سرکردگان داعش در موصل

یکی از سرکردگان نظامی گروه تروریستی داعش در موصل به هلاکت رسید. بر اساس گزارش رسانه ها ابوعمر العسیلی یکی از سرکردگان نظامی گروه تروریستی داعش در حمله افراد ناشناس به خودرو وی در موصل به هلاکت رسید.

۰۲:۰۸ : شیخ فتنه گر سیطره داعش بر برخی مناطق عراق را انقلاب مردمی خواند

گروه به اصطلاح اتحادیه جهانی علمای مسلمان به سرکردگی شیخ یوسف القرضاوی همانطور که انتظار می رفت تروریستهای داعش را انقلابی و تحرکات جنگ طلبانه آنها را انقلاب مردمی خواند.

۰۱:۲۸ : توصیه های مهم مرجعیت عالی دینی عراق/تاکید بر تحکیم پیوندهای محبت و برادری

آیت الله العظمی علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق از مردم این کشور خواسته است برای تحکیم پیوندهای برادری و محبت و الفت میان خود تلاش کنند.

۰۱:۰۹ : تماس تلفنی جان کری با زیباری/اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به عراق

جان کری وزیر خارجه آمریکا با هوشیار زیباری همتای عراقی خود تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، کری بر علاقه مندی و آمادگی آمریکا برای حمایت از دولت و نیروهای مسلح در رویارویی با تهدید امنیتی خطرناک تاکید کرد.

۰۰:۲۱ : اطلاع قبلی آمریکا از تحرکات داعش و بعثی ها برای اشغال موصل

یک رسانه عربی به نقل از منابع موثق عراق از اطلاع قبلی آمریکا از تحرکات تروریستهای داعش و بعثی های صدامی برای اشغال موصل و مناطق دیگر پرده برداشت.



شنبه 93/3/24

۲۳:۰۸ : البیاتی خبر داد : احتمال آزادی مناطق اشغال شده عراق تا چند روز دیگر

یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از احتمال آزادی مناطقی که تروریستهای داعش اشغال کرده بودند، تا چند روز آینده خبر داد.

عباس البیاتی خاطر نشان کرد تکریت و سامراء مرحله خطر را پشت سر گذاشته و هدف دوم آزادی موصل است و مناطق اشغال شده طی چند روز آینده آزاد خواهد شد.

۲۲:۲۰ : قلیچدار اوغلو : اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند

کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه فاش کرد سلاحهایی که در اختیار تروریستهای داعش است، از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تامین شده است.

۲۱:۴۳ : حمله هوایی به مقر نشست سرکرده های داعش در موصل

بالگردهای ارتش محل نشست سرکرده های داعش را در کاخ های ریاست جمهوری در موصل هدف قرار دادند.از سوی دیگر سید صادق الشیرازی از مراجع دینی اعلام کرد: حفظ عتبات مقدسه وظیفه ای بر عهده همگان است. و همه پیروان اهل البیت علیهم السلام باید در راستای حفظ عتبات مقدسه تلاش کنند

۲۰:۳۵ : ورود نماینده آیت الله سیستانی به سامراء

منابع امنیتی عراقی از ورود نماینده آیت الله سیستانی به سامراء و تدابیر امنیتی شدیددر کربلا خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراقی در استان صلاح الدین اعلام کرد: احمد الصافی نماینده مرجعیت دینی به همراه داوطلبان گردانهای مردمی وارد شهر سامراء در جنوب صلاح الدین شد.

از سوی دیگر قیس الخزعلی گفت: اوضاع امنیتی کربلا خوب است و نیروهای امنیتی مطابق یک طرح محکم آماده رویارویی با هر اقدامی هستند.

۲۰:۰۰ : نماینده ائتلاف دولت قانون: آمریکا فقط حرف می زند/هلاکت دهها عضو داعش در فلوجه

حنان الفتاوی نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق با بیان اینکه آمریکا در عمل هیچ کمکی به عراق نمی کند دولت این کشور را به افزایش همکاری با ایران تشویق کرد.

از سوی دیگر فرماندهی نیروهای ضربتی عراق از هلاکت 70 نفر از عوامل گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش و زخمی شدن 65 نفر دیگر در فلوجه خبر داد.

۱۹:۲۳ : هلاکت مفتی داعش در شمال شرق بعقوبه / آغاز عملیات پاکسازی منطقه السعدیه

همزمان با آغاز عملیات پاکسازی منطقه السعدیه در استان دیالی از عوامل داعش، منابع خبری از هلاکت مفتی داعش و پنج نفر از همرهان وی در این استان خبر دادن

۱۸:۵۷ : اعلام آمادگی هزاران نفر ازاهالی کربلا برای جهاد علیه داعش

استقبال گسترده مردم استان کربلا از فتواهای مراجع دینی مبنی بر جهاد علیه داعش و استعفای دسته جمعی کارمندان دو شبکه ماهواره ای در عراق در اعتراض به سیاستهای مغرضانه این شبکه ها علیه ارتش و مردم این کشور از جمله اخبار امنیتی اخیر عراق به شمار می رود.

۱۸:۴۸ : کشته شدن برادر زن عزت الدوری در شمال بعقوبه

منابع امنیتی عراقی از کشته شدن برادر زن معاون دیکتاتور معدوم در شمال بعقوبه در دیالی خبر دادند.

حملات آمریکا به داعش ظرف 24 ساعت آینده

رسانه آمریکایی دیلی بیست به نقل از منابع آمریکایی از احتمال آغاز حملات آمریکا به گروه داعش ظرف 24 ساعت آینده خبر داد.

کشته شدن برادر زن عزت الدوری در شمال بعقوبه

منابع امنیتی عراقی از کشته شدن برادر زن عزت الدوری معاون دیکتاتور معدوم عراق صدام در شمال بعقوبه در استان دیالی خبر دادند.

تسلط نیروهای امنیتی بر غرب موصل

منابع امنیتی از تسلط کامل نیروهای امنیتی عراق بر غرب موصل خبر دادند.

سرلشگر ابوالولید فرمانده عملیات نینوا اعلام کرد غرب موصل بطور کامل تحت سیطره است و منطقه تلعفل تحت کنترل است.

همچنین منابع امنیتی از کشته شدن یک سرهنگ سعودی در شهر سامرا خبر دادند

17:05 : هشدار مقامات عراقی به بی بی سی

مقامات عراقی درباره انتشار گزارش های غیرواقعی درباره تحولات عراق به شبکه انگلیسی بی بی سی هشدار دادند.

همچنین منابع خبری از به هلاکت رسیدن سرکرده گردان موسوم به انقلاب دهه 20 در شهر تکریت خبر دادند.

16:10:بزرگترین تشکل اهل سنت عراق فتوای جهاد صادر کرد

جمعیت علمای عراق به عنوان بزرگترین تشکل دینی اهل سنت عراق فتوای جهاد علیه گروه تروریستی داعش و عاملان مزدور صادر کرد.

شیخ "خالد الملا" رئیس جمعیت علمای عراق با اعلام فتوای جهاد علیه تروریستهای داعش و عوامل مزدور در عراق تاکید کرد: جمعیت علمای عراق با صدور فتوای جهاد علیه داعش از تمامی شهروندان می خواهد که علیه این گروه تروریستی سلاح به دست بگیرند.

16:06: هشت هزار ترکمن برای مقابله با داعش به نیروهای امنیتی عراق پیوستند

یک منبع امنیتی در استان نینوا امروز اعلام کرد: حدود 8 هزار نفر از عشایر ترکمن در منطقه تلعفر برای مقابله با گروه تروریستی داعش به نیروهای امنیتی عراق پیوستند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: گروه داعش با فرماندهان امنیتی و شیوخ عشایر تلعفر مذاکره کردند و از عشایر خواستند مورد حمله قرار نگیرند و بتوانند در امنیت از شهر عبور کنند.

15:38:حمله هوایی به جنوب تکریت/بیش از 200 تروریست داعش به هلاکت رسیدند

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین امروز اظهار داشت: نیروهای ارتش عراق در راستای پاکسازی مناطق مختلف این کشور از حضور تروریست ها پایگاه تروریست ها در منطقه بیجی در جنوب تکریت در استان صلاح الدین را بمباران کردند.

14:50:وزارت کشور: اوضاع امنیتی بغداد بسیار باثبات است/تشکیل گروه "اهل الغیره" در بصره

"سعد معن" سخنگوی وزارت کشور عراق امروز اعلام کرد که اوضاع امنیتی در بغداد بسیار باثبات است.

خبر دیگر اینکه عشایر بصره امروز از تشکیل گروهی از داوطلبان به نام گروه "اهل الغیرة" (اهل غیرت) برای دفاع از استان بصره و عراق و مقدسات آن خبر دادند.

13:24:هلاکت دهها تروریست در حملات هوایی به موصل/ ابو قتاده الموصلی سرکرده داعش کشته شد

یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات نینوا (وابسته به ارتش عراق) اعلام کرد: حملات هوایی ارتش عراق به مواضع گروه تروریستی داعش در برخی مناطق جنوب موصل باعث کشته و زخمی شدن دهها نفر از آنها شده است.

گروه تروریستی داعش اخیرا با تخلیه خیابانهای موصل به مناطق جنوبی این شهر و نقاط مرزی با سوریه گریخته بودند.

12:24:بیانیه جدید آیت الله سیستانی درباره جهاد علیه داعش/ صفهای طولانی در پاسخ به ندای مرجعیت دینی

دفتر آیت الله سیستانی با صدور بیانیه ای آخرین اظهارنظر این مرجع عالیقدر شیعیان درباره جهاد کفایی علیه تروریستهای داعش را منتشر کرد. بنابراین گزارش، آیت الله سیستانی تاکید کرده است در شرایط فعلی ضرورتی برای پیوستن کارمندان و افراد شاغل به جهاد کفایی وجود ندارد و آنها در صورت لزوم در آینده می توانند به جهاد علیه تروریستها بپیوندند.

از سوی دیگر، خبرهای رسیده از عراق حاکی از آن است که مردم عراق برای لبیک گفتن به ندای مرجعیت دینی عراق به طور گسترده در مراکز اعزام حضور پیدا کرده و صفهای طولانی تشکیل داده اند.

11:01:بارزانی: نیروهای پیشمرگه اجازه تهدید علیه کردستان را نمی‌دهند

"مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق امروز در اظهاراتی تاکید کرد: نیروهای پیشمرگه در راستای حفاظت از مرزها و جان و مال ساکنان منطقه کردستان حضور دارند و اجازه هر گونه تهدیدی علیه کردستان را نمی دهند.

10:1:ارتش عراق راه های منتهی به کردستان را مسدود کرد

درگیری های ارتش عراق با گروه داعش همچنان ادامه دارد بطوریکه صبح امروز سی ان ان از مسدود شدن راه های منتهی به کردستان از سوی ارتش خبر داد.

9:29:پسر معاون صدام در تکریت به هلاکت رسید

نیروهای امنیتی عراق در جریان پاکسازی مناطق مختلف این کشور از گروه داعش، 50 تروریست را در تکریت به هلاکت رساندند. در جریان این عملیات که مقر تروریست های داعش و سرکردگان حزب بعث را هدف قرار داده بود، احمد عزت الدوری پسر عزت ابراهیم الدوری معاون فراری صدام دیکتاتور معدوم عراق به هلاکت رسید.

8:49:عمار حکیم: عراق را به گورستان داعشی ها تبدیل خواهیم کرد

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با سخنرانی در یکی از پادگان های داوطلبانه مردم این کشور گفت: عراق به گورستان گروه تروریستی داعش تبدیل خواهد شد. وی در ادامه گفت که از اهل سنت، مسیحیان و ایزدی ها همچون اهل تشیع دفاع خواهد کرد.

4:30:تعداد داوطلبان مبارزه با داعش به یک میلیون و 200 هزار نفر رسید/پاکسازی کامل سه منطقه صلاح الدین

تعداد داوطلبان پیوستن به ارتش برای جنگ با تروریستهای تکفیری در پاسخ به فراخوان مرجعیت عالی دینی عراق و درخواست نوری المالکی به یک میلیون و 200 هزار نفر رسید.

مراکز ثبت نام داوطلبان پیوستن به نیروهای مسلح به ویژه ارتش با استقبال گسترده قشرهای مختلف مردم عراق حتی افراد مسن روبرو شده تا جایی که رسانه های عراق تعداد داوطلبان را بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرده اند.خبر دیگر اینکه سه منطقه صلاح الدین از وجود داعش پاکسازی شد.

از سوی دیگر المیادین گزارش داد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با ایران درباره اوضاع عراق بحث و تبادل نظر نمی کند.

۰۳:۲۲ : اعلام آمادگی چین برای کمک به عراق

چین با بیان اینکه تحولات امنیتی عراق را به دقت تحت نظر دارد، از بغداد خواست هر کمکی را که نیاز دارد به پکن ارائه کند.

۰۲:۳۸ : هلاکت 10 نفر از سرکردگان بعثی های صدامی/ شهر الدور هم پاکسازی شد

یگان مبارزه با تروریسم عراق از کشته و زخمی شدن 47 تروریست از سرکردگان حزب منحله بعث و باند تروریستی داعش در حملات هوایی کوبنده به مخفیگاه آنها در شمال تکریت خبر داد.یگان مبارزه با تروریسم اعلام کرد در حملات هوایی کوبنده ارتش عراق به مواضع تروریستهای تکفیری و بعثی های صدامی در شهر الدور در شمال تکریت، 47 نفر از سرکردگان حزب منحله بعث از جمله فرزند عزت الدوری مرد شماره دو رژیم بعثی سابق و سرکردگان داعش کشته و زخمی شدند.

۰۱:۳۴: تشرف مالکی به مرقد مطهر امامین عسکریین(ع/هلاکت والی داعش در نینوی

نخست وزیر عراق که برای بررسی اوضاع امنیتی سامراء و نشست با مقامات امنیتی به این شهر مقدس رفته بود، به مرقد مطهر امامین عسکریین(ع) مشرف شد.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی عراق از هلاکت یک تروریست خطرناک که والی داعش در نینوی خوانده می شد به نام محمد میلادینوف در عملیات نیروهای امنیتی خبر دادند.

۰۰:۵۶ :انتفاضه مردم الضلوعیه علیه داعش/ تکفیریها تار و مار شدند

منابع امنیتی از انتفاضه مردم منطقه الضلوعیه در عراق علیه تروریستهای داعش و تلفات سنگین تکفیریها و پاکسازی این منطقه خبر دادند. مردم در کنار نیروهای امنیتی، تروریستهای داعش را تار و مار کردند و پرچم عراق را بر فراز این منطقه پس از به زیر کشیدن پرچم سیاه داعش برافراشتند.

جمعه93/3/23

۲۳:۵۷ : تلفات سنگین داعش در نبردهای آزادسازی/هلاکت 100 تروریست در یک روز

منابع امنیتی در عراق از تلفات سنگین تروریستهای داعش در روز جمعه و هلاکت دست کم 100 نفر از آنها خبر دادند.

۲۳:۱۳ : مالکی : عملیات پاکسازی شهرها از تروریستها آغاز شده است

نخست وزیر عراق تاکید کرد نیروهای مسلح، عملیات پاکسازی شهرها را از وجود تروریستها آغاز کرده اند.

نوری المالکی ضمن صدور فرمان جذب افراد داوطلب مبارزه با داعش، درباره هر گونه سهل انگاری یا همکاری با تروریستها هشدار داد و از نقش برجسته مراجع دینی در حمایت از ارتش در نبرد با تروریستها تمجید کرد.

۲۲:۲۳ : اوباما : نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهیم کرد

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد عراق به حمایتهای لجستیکی نیاز دارد و واشنگتن هرگز نیروی نظامی به این کشور اعزام نخواهد کرد.

باراک اوباما روز جمعه در سخنانی اظهار داشت عراق از حمایتهای بین المللی در رویارویی با چالشهای امنیتی برخوردار خواهد شد.

۲۱:۲۰ : مفتی داعش به هلاکت رسید

یک منبع در یگان مبارزه با تروریسم از هلاکت یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش موسوم به مفتی شرعی خبر داد.این منبع افزود نیروهای کماندویی در یک عملیات پیشدستانه، صقر الناصری مفتی شرعی گروه تروریستی داعش را در شهر تکریت به هلاکت رساندند و جسد وی به یک مرکز امنیتی نزدیک منتقل شد.

20:20: نوری المالکی وارد سامراء شد

نوری المالکی نخست وزیر عراق در رأس یک هیأت نظامی وارد شهر سامرا شد. او در این سفر وضعیت امنیتی شهر سامرا را با استاندار استان صلاح الدین مورد بررسی قرار خواهد داد.

19:56: صدرالدین قبانجی: آماده دفاع از مقدسات هستیم/حمایت از ارتش ضروری است

صدرالدین قبانجی خطیب جمعه نجف اشرف امروز در خطبه های نماز جمعه حمایت از ارتش و نیروهای امنیتی عراق در امر مبارزه با تروریسم را خواستار شد.

وی با بیان این مطلب افزود: اگر در برابر تروریسم ایستادگی نکنیم میلیون ها نفر با فاجعه مواجه خواهند شد لذا همه طوائف باید در این زمینه با یکدیگر متحد باشند.

19:10: نماینده ائتلاف دولت قانون: حوادث اخیر عراق اجرای سناریوی ترکیه با پول های عربستان است

"عالیه نصیف" نماینده ائتلاف دولت قانون امروز در سخنانی اعلام کرد: حوادث امنیتی عراق در برخی مناطق صلاح الدین، کرکوک و شهر موصل سناریوی ترکیه است که با اموال عربستان سعودی اجرایی می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: این سناریو توسط گروه های مسلح، جدایی طلبان، مزدوران و فرصت طلبان اجرا شد اما این حوادث باید با تلاش شهروندان عراقی پایان یابد.

55: 18: ترکیه در مورد خطر فرا منطقه ای داعش هشدار داد

"اردوغان ایشجان" معاون نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل در مورد خطر گسترش تروریسم در منطقه هشدار داد. وی طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حملات گروه تروریستی موسوم به "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) به مناطق مختلف عراق تاکید کرد پیامدهای این اقدامات تروریستی به عراق محدود نبوده و امنیت بین المللی را تهدید می کند.

18:53: صدور سند داعش در موصل/از تخریب اماکن مقدسه تا شلاق کارمندان

گروه تروریستی داعش که از 4 روز پیش تاکنون شهر موصل را در اشغال خود دارد با صدور سندی خواستار تخریب اماکن مقدسه در این شهر شد.

در این سند همچنین از زنان خواسته شده است لباس بلند بر تن داشته باشند و حجاب آنها طبق شریعت اسلام باشد. گروه داعش همچنین مصرف دخانیات، مواد مخدر و شرب خمر را ممنوع اعلام کرده است.

گروه تروریستی داعش از کارمندان ادارات و موسسات شهر موصل خواسته است به محل کار خود بازگردند و در صورت تخطی از این فرمان مجازات شلاق برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

18:21: دبیرکل ناتو به ترکیه می رود

"آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی طی روزهای آینده به منطقه سفر می کند. بر این اساس راسموسن روز یکشنبه به آنکارا خواهد رفت.

وی در این سفر با "عبدالله گل" رئیس جمهوری، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر و "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفر دبیرکل ناتو به ترکیه در حالی است که مقامات این کشور به عنوان یکی از اعضای این پیمان نظامی از گسترش خطر تروریسم به دیگر کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرده اند.

18:10: ورود نیروهای مردمی به سامرا

هزاران نفر از نیروهای داوطلب مردمی برای حفظ و حراست از اماکن مقدس وارد این شهر مقدس شدند.

17:53: خروج صدها پرسنل نظامی آمریکا از یک پایگاه هوایی در شمال بغداد

دولت آمریکا با خارج کردن پرسنل نظامی خود از یک فرودگاه در حومه بغداد به پیشروی تروریست های داعش به سمت این شهر واکنش نشان داد. این نیروها در یک پایگاه نیروی هوایی ارتش عراق موسوم به بلد مستقر شده بودند.

به گفته مقامات نظامی آمریکا این پرسنل نظامی آمریکایی که در حال آماده کردن زمینه تحویل جنگنده های F-16 به عراق بوده اند، به بغداد منتقل شده اند. در زمان اشغال عراق حدود 3 هزار و 600 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی بلد مستقر شده بودند که بسیاری از آنها پس از تحویل این پایگاه به ارتش عراق در سال 2011 از آن خارج شدند.

17:45: جان کری: از اوباما انتظار اقدامات فوری در عراق داریم

وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت: از اوباما انتظار اقدامات فوری در عراق داریم. وی با خطرناک خواندن اوضاع عراق از سیاستمداران این کشور خواهان اتحاد در مقابل گروههای مسلح شد. وی داعش را دشمنی وحشی خواند و از تمرکز دولت آمریکا بر اوضاع عراق خبر داد.

17:24: گزارش سازمان ملل از وضعیت موصل پس از اشغال داعش

"رابرت کلویل" سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در گزارشی اعلام کرد: شمار کشته شدگان در روزهای اخیر پس از حمله اسلامگرایان افراطی به شهر موصل به صدها نفر رسیده است.

در این گزارش آمده است: 17 نفر از کشته شدگان غیر نظامیان و کارمندان پلیس و دستگاه قضایی در شهر موصل هستند که توسط عناصر داعش اعدام شده اند.

17:02: علمی اهل سنت بصره: نبرد در برابر داعش یک واجب ملی و شرعی مقدس است

علمای اهل سنت عراق در استان بصره از آمادگی کامل اهل سنت این کشور برای دفاع از خاک عراق در برابر تروریسم خبر دادند. علمای اهل سنت عراق در استان بصره اعلام کردند: گروه داعش نماینده هیچ یک از اهل سنت یا اهل شیعه نیست بلکه انسان عراقی را هدف قرار داده است.

16:58: هلاکت 66 تروریست داعش در مناطق مرزی استان صلاح الدین

یک منبع لواء ابوالفضل العباس (ع) امروز اعلام کرد که 66 تن از عناصر گروه تروریستی در درگیری با نیروهای امنیتی عراق در مناطق مرزی استان صلاح الدین به هلاکت رسیده اند.

15:56: هلاکت 35 عضو داعش در بابل و دیاله/آغاز عملیات آزادی موصل طی ساعات آینده

نیروهای امنیتی عراق در راستای پاکسازی مناطق مختلف این کشور از حضور عناصر تروریستی داعش، محل تجمع شماری از افراد این گروه را بمباران کردند. بر اثر این حمله هوایی که در حد فاصل جلولاء و المقدادیه در استان دیاله صورت گرفت دستکم 18 فرد مسلح داعش به هلاکت رسیدند.

المیادین نیز در این رابطه به نقل از فرمانده عملیات دجله، سیطره داعش بر بخش هایی از منطقه جلولاء و المقدادیه را تکذیب و اعلام کرد که این مناطق تحت کنترل ارتش عراق است. پایگاه خبری المسله نیز به نقل از "سعد حربیه" فرمانده عملیات استان بابل گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق 17 تروریست داعش را در شمال بابل به هلاکت رساندند.

15:35: شیخ مهدی کربلایی: اکنون وقت اختلافات سیاسی نیست/مقابله با تروریسم واجب شرعی است

شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی مرجعیت عالیقدر شیعه عراق در کربلا در علمای اهل سنت عراق در استان بصره از آمادگی کامل اهل سنت این کشور برای دفاع از خاک عراق در برابر تروریسم خبر دادند.

علمای اهل سنت عراق در استان بصره اعلام کردند: گروه داعش نماینده هیچ یک از اهل سنت یا اهل شیعه نیست بلکه انسان عراقی را هدف قرار داده است.

وی با بیان این مطلب افزود: عراق در حال حاضر با خطر بزرگی مواجه است و هر کسی می تواند سلاح حمل کند باید داوطلبانه به همراه نیروهای امنیتی با گروه های تروریستی بجنگد و اگر در این راه جان خود را از دست دهد شهید محسوب می شود.

15:28: حرکت ارتش و نیروهای پیشمرگه به سمت موصل

ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه به سمت موصل در حال پیشروی هستند.

15:20: خواست مرجعیت دینی از افراد توانمند برای ملحق شدن به ارتش

مرجعیت دینی عراق از افراد توانمند خواست برای مقابله با داعش به ارتش ملحق شوند.

14:11: طرح جدید حمایت از بغداد/کویت مرز مشترک با عراق را بست

شهروندان منطقه ابوغریب در مقابل عناصر گروه تروریستی داعش از سمت فلوجه ایستادگی کردند و مانع از ورود آنها به منطقه ابوغریب شدند.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد که کویت مرزهای مشترک خود را با عراق بست و مانع از عبور و مرور اشخاص شد.

13:24: تانکر بمبگذاری شده در کربلا خنثی شد/توقیف کامیون حامل سلاح

یک منبع پلیس استان کربلا امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی یک تانکر بمبگذاری شده را در این استان خنثی کردند.

13:16: حضور 3 هزار شهروند ترک در بین تروریست های داعش

در کنار تروریست های داعش که پس از حمله به موصل تمامی کارکنان سرکنسولگری ترکیه در این شهر را به گروگان گرفتند، نزدیک به 3 هزار شهروند ترک می جنگند. بر این اساس این افراد از کشورهای مختلف از جمله فنلاند، الجزایر، آلمان و حوزه بالکان بوده و از طریق مرز سوریه به داعش محلق شده اند.

12:55: افتتاح دفاتر جذب نیروی داوطلب برای مقابله با داعش در استان های عراق

شماری از استانداران عراق در بیانیه ای اعلام کردند که از دولت و نیروهای مسلح عراق در مبارزه با تروریسم حمایت می کنند.

در این بیانیه که از سوی استانداران بابل، نجف، المثنی، واسط، دیاله و القادسیه تهیه شده آمده است: دفاتری برای جذب داوطلبانه مردم برای مقابله با تروریست ها در برخی استان های عراق ایجاد شده است.

12:41: خلاء امنیتی در برخی مناطق دیاله/داعش در نفوذ به غرب استان الانبار ناکام ماند

یکی از مسئولان امنیتی منطقه السعدیه در استان دیاله امروز اظهار داشت: در نتیجه عقب نشینی شماری از نیروهای ارتش و پلیس از پایگاه های خود طی 24 ساعت گذشته خلاء امنیتی در برخی نواحی السعدیه ایجاد شده است.

11:43: اوضاع عراق خارج از کنترل نیست/وضعیت موصل ناشی از پیامدهای بحران سوریه است

هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق اظهار داشت: اوضاع موصل و مناطق خارج از کنترل دولت شبیه دوران پس از سقوط رژیم صدام است.

وی با بیان این مطلب افزود: اوضاع عراق خارج از کنترل نیست و می تواند به وضعیت قبل و حتی بهتر از آن بازگردد. زیباری خاطرنشان کرد: بهبود اوضاع در گروی اتخاذ اقدامات عملی و پویا و نیز بازنگری در ساختار نیروهای مسلح است.

11:12: گفتگوی تلفنی بایدن و مالکی/کری: اوباما درباره عراق تصمیمات فوری اتخاذ می کند

جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق اوضاع امنیتی این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

10:27: اخبار ضد و نقیض از وضعیت جلولاء در نزدیک مرز ایران

رسانه های خارجی اخبار ضد و نقیضی را درباره وضعیت جلولاء در نزدیک مرزهای ایران و سیطره داعش بر این منطقه منتشر کرده اند.

9:58: فابیوس: پیشروی گروه های افراطی حاکمیت عراق و ثبات منطقه ای را تهدید می کند

لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای خواستار اقدامات فوری جهانی برای کمک به اوضاع عراق شد. در این بیانیه آمده است: تحرکات اسلامگرایان افراطی حاکمیت عراق را تهدید می کند. وی خاطرنشان کرد که پیشروی دولت اسلامی در عراق و شام موسوم به داعش تهدیدی برای وحدت و حاکمیت عراق است و همچنین تهدیدی خطرناک برای امنیت و ثبات منطقه محسوب می شود.

9:43: شورای امنیت تروریسم در عراق را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی حملات تروریستی در عراق را محکوم کرد و از تمامی طرف ها در عراق خواست که به گفتگو روی بیاورند.

۰۵:۲۰: رغد صدام: از قطر و عربستان به خاطر حمایت از داعش حمایت می کنم

دختر صدام معدوم به صراحت از عربستان و قطر به سبب حمایتهای گسترده از تروریستهای تکفیری داعش در عراق تشکر کرد.

"رغد صدام" در پیامی در تویتر هچنین از تمایل خود برای دیدار با تروریستهای تکفیری در صحرای الانبار عراق سخن گفت.

۴:۵۲ :ورود اولین گروه از نیروهای بسیج مردمی به سامراء برای حمایت از مقدسات

اولین گروه از نیروهای مردمی برای دفاع از حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام شامگاه پنجشنبه وارد شهر مقدس سامراء شدند.

۰۳:۴۷: بسیج مردم عراق برای جنگ با داعش/استانداران : شهروندان به کمک ارتش می آیند

استانهای مختلف عراق دفاتر جذب نیروهای مردمی برای جنگ با داعش را به روی هزاران داوطلب باز کردند که تا کنون هزاران نفر از شهروندان آمادگی خود را برای جنگ با داعش مورد تاکید قرار داده اند.

۰۳:۱۳ : ائتلاف دولت قانون برخی سیاستمداران عراقی را حامی داعش توصیف کرد

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی اقدام سه گروه سیاسی در تحریم نشست روز پنجشنبه پارلمان برای تصویبب حالت فوق العاده در عراق به سبب جنگ افروزی تروریستهای داعش را نشانه حمایت آنها از تروریسم دانست.

عبدالسلام المالکی عضو ائتلاف دولت قانون، سه گروه سیاسی را که با تحریم نشست پارلمان مانع به حد نصاب رسیدن قانونی آن شدند، مدافع تروریسم توصیف کرد.

۰۲:۱۶: رئیس فراکسیون المواطن: بیش از سه میلیون نفر در بغداد آماده نابودی داعش هستند

رئیس فراکسیون پارلمانی المواطن به رهبری سید عمار حکیم تاکید کرد بغداد از نظر نظامی و جمعیتی کاملا مستحکم و امن است و بیش از سه میلیون مبارز آماده مقابله با داعش و نابودی آن هستند.

باقر جبر الزبیدی خاطر نشان کرد از ما درباره احتمال تهدید داعش تروریستی علیه بغداد سئوال شده است،ما تاکید می کنیم بغداد از نظر جمعیتی و نظامی مستحکم است و هیچ جایی برای تروریستها وجود ندارد، اما ممکن است درگیریهایی در اطراف آن رخ دهد

۰۱:۳۷ : هلاکت مرد شماره دو داعش در موصل/51 تروریست در بابل کشته شدند

منابع امنیتی عراق از هلاکت مرد شماره دو داعش در موصل به نام عدنان اسماعیل البیلاوی و کشته شدن 51 تروریست دیگر در استان بابل عراق خبر دادند.

۰۰:۵۴: مالکی در گفتگوی تلفنی با روحانی : مردم عراق به زودی تروریستها را نابود خواهند کرد

نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد بسیج ملت عراق از جمله عشایر در حمایت از ارتش توانست با عملیات تروریستی مقابله کند و مردم عراق به زودی عراق را از وجود تروریستها پاکسازی خواهند کرد.

۰۰:۳۶ :مشارکت لواء ابوالفضل العباس(ع) و ذوالفقار در آزادسازی موصل/وحشت در اردوگاه داعش

یک منبع مسئول عراقی از ورود نیروهای لشگرهای ابوالفضل العباس(ع) و ذوالفقار به فرودگاه بغداد با هدف پیوستن به نیروهای امنیتی برای آزادسازی موصل و شهرهای دیگر از چنگال داعش خبر داد.

این منبع مسئول که خواست نامش فاش نشود گفت لشگرهای ابوالفضل العباس(ع) و ذوالفقار شامگاه پنجشنبه از سوریه وارد فرودگاه بغداد شدند تا به ارتش عراق در جنگ با داعش و آزادسازی مناطقی که این گروه تروریستی اشغال کرده، کمک کنند.

پنجشنبه :93/3/22

۲۳:۵۶ شکست مجدد داعش در حمله به سامراء

بالگردهای ارتش عراق با انهدام چهار خودرو نظامی متعلق به تروریستهای تکفیری داعش، حمله مجدد آنها به سامراء را دفع کردند.

۲۳:۳۳ : اوباما: اقدام نظامی فوری باید در عراق صورت گیرد

رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز نگرانی در خصوص حوادث عراق تصریح کرد که باید اقدامات نظامی فوری و محدود در عراق صورت گیرد.

باراک اوباما از بررسی تمام گزینه ها درباره عراق از جمله گزینه نظامی خبر داد تا احتمال دخالت نظامی این کشور به بهانه مقابله با داعش افزایش یابد.

۲۲:۴۰: حمایت اهل سنت از نبرد با تروریسم/تکفیریها هرگز خیر ملت عراق را نمی خواهند

اداره اوقاف اهل سنت در منطقه جنوبی عراق بر حمایت قاطع خود از نیروهای امنیتی در جنگ با گروه تروریستی داعش تاکید کرد.

در بیانیه اوقاف اهل سنت آمده است امنیت عراق و حفظ آن یک وظیفه شرعی است و آنچه در موصل رخ داد، هرگز آن را فرمانبردار و تابع تروریسم سیاهی که هرگز خیر ملت عراق را نمی خواهد، نخواهد کرد.

۲۱:۵۲: حمایت صریح بان کی مون از دولت مالکی در جنگ با تروریسم

دبیرکل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق بر حمایت خود از دولت این کشور در جنگ با تروریسم تاکید کرد.

20:50: عقب نشینی داعش از موصل و سایر شهرها

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از عقب نشینی داعش از موصل و سایر شهرهای عراق خبر داد.

20:15: حرکت نیروهای ویژه عراق به سمت فرودگاه موصل

نیروهای ویژه عراق از چند جهت به سمت فرودگاه موصل حرکت کرده اند.

19:55: حمله هوایی ارتش عراق به مواضع داعش در شهر تکریت

ارتش عراق مواضع داعش در شهر تکریت را مورد حمله هوایی قرار داد.

19:45: تکذیب درخواست از امریکا جهت مداخله نظامی در عراق

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق درخواست دولت عراق برای کمک از آمریکا جهت مداخله نظامی در عراق جهت مقابله با داعش را رد کرد.

19:29: آمریکا ارسال سلاح به عراق را تسریع می کند

پنتاگون قصد دارد ارسال تسلیحات نظامی به عراق را سرعت بخشد. بنا بر این گزارش، عرضه این تسلیحات به عراق بخشی از قرارداد 15 میلیارد دلاری امضاء شده بین آمریکا و عراق است.

18:53: راسموسن: ناتو برای خود در عراق نقشی نمی بیند

در پی تصرف بخش هایی از خاک عراق توسط گروه تروریستی داعش، آندریاس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت: ناتو برای خودش در عراق نقشی نمی بیند.

18:36: سفیر عراق در فرانسه: خواستار کمک نظامی از شورای امنیت سازمان ملل هستیم

سفیر عراق در فرانسه خواستار تصویب کمک نظامی هوایی شورای امنیت سازمان ملل برای کمک به ارتش عراق در مبارزه با تروریسم شد. فرید یاسین گفت: ما نیاز به تجهیزات و کمک هوایی و پهپاد داریم.

18:11: نیروهای کماندویی ارتش در آستانه ورود به نینوا

یک منبع در وزارت دفاع عراق اعلام کرد: نیروهای کماندویی ارتش عراق به مرزهای استان نینوا رسیده اند و در انتظار رسیدن فرمان حمله به مواضع داعش از بغداد هستند.

17:33: ابوالولید برای تروریستها خط و نشان کشید/ انتقادات شدید از ائتلاف اسامه النجیفی

"ابوالولید" فرمانده نیروهای امنیتی منطقه تلعفر در استان نینوا (70 کیلومتری موصل) در اظهاراتی از راهبرد جدید مواجهه با نیروهای داعش سخن گفت. وی تاکید کرد: ما راهبرد جدید را علیه داعش به اجرا گذاشته ایم و در همین راستا با نیروهای عشایری برای حفظ امنیت همکاری داریم.

ابوالولید که از فرماندهان باسابقه و مشهور ارتش محسوب می شود در ادامه تاکید کرد: هر جاکه نیروهای داعش را بیابیم، آنها را سرکوب و نابود خواهیم کرد.

16:52: وزیر پیشمرگه کردستان از ترور نجات یافت/ تاثیر پیروزی بشار اسد بر تحرکات جدید داعش

"جعفر شیخ مصطفی" وزیر نیروهای پیشمرگه کردستان عراق از ترور جان سالم به در برد. در پی این انفجار سه نفر از اعضای پیشمرگه کردستان عراق زخمی شدند. نیروهای پیشمرگه طی روزهای اخیر حملات سختی را علیه نیروهای داعش انجام داده و ورود آنها به کرکوک را مانع شده اند.

در تحولی دیگر، "سهاد العبیدی" از اعضای ائتلاف "متحدون" (به ریاست اسامه النجیفی) امروز در اظهاراتی تاکید کرد: گروههای تروریستی از جمله داعش پس از پیروزی "بشار اسد" در انتخابات ریاست جمهوری سوریه به عراق گریخته اند.

16:27: انتقاد شدید لاوروف از کشورهای غربی/ آمریکا و انگلیس در حوادث عراق مقصرند

"سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری با ابراز نگرانی از تحولات اخیر عراق ، تاکید کرد: آنچه در عراق رخ می دهد نتیجه شکست کامل ماجراجویی آمریکا و انگلیس در منطقه است که از کنترل آنها خارج شده است.

16:22: داعش 30 تبعه ترکیه را آزاد کرد

رئیس انجمن بازرگانان ترکیه از آزادی 30 راننده کامیون ترک که در عراق توسط داعش ربوده شده بودند خبر داد.

16:04: هلاکت بیش از 50 عضو و سرکرده داعش در دیالی/ استفاده از کمکهای دقیق اطلاعاتی عشایر منطقه

"صادق الحسینی" رئیس کمیته امنیتی در شورای استانداری دیالی اعلام کرد: بیش از 50 عضو داعش که در بین آنها برخی سرکردگان مهم این گروه تروریستی نیز دیده می شوند، طی درگیری با نیروهای ارتش و عشایری در دیالی به هلاکت رسیدند.

وی با اشاره به کمکهای مهم و دقیق اطلاعاتی نیروهای عشایری به ارتش عراق در دیالی، افزود: گروه داعش 50 عضو خود را در نبرد "انجانه" در نزدیکی منطقه العظیم (60 کیلومتری شمال بعقوبه) از دست داده است.

16:00: آمریکا: به عراق کمک می کنیم/ المالکی نخست وزیر خوبی نیست

آمریکا در ادامه سیاست برخورد دوگانه با تروریسم در پاسخ به درخواست کمک نخست وزیر عراق از این کشور وعده کمک های نامشخصی را داد و در عین حال از نوری المالکی انتقاد کرد.

15:47: جلسه پارلمان عراق برای اعلام وضعیت فوق العاده به حد نصاب نرسید

"نوری المالکی" نخست وزیر عراق روز گذشته از پارلمان عراق خواسته بود که با توجه به گسترده شدن دامنه ناامنی ها و یورش داعش به برخی استانها، در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کنند.

14:07: عقب نشینی ناگهانی نیروهای داعش از موصل/ حرکت تروریستها به سوی نقاط مرزی سوریه

شاهدان عینی در شهر موصل امروز اعلام کردند: نیروهای داعش از ساعتی پیش در پی رسیدن دستوراتی درباره عقب نشینی به سوی منطقه ربیعه، خیابانهای موصل را تخلیه کردند. بنابر اعلام شاهدان، هم اکنون هیچ نشانه ای از نیروهای داعش در خیابانهای موصل دیده نمی شود و به نظر می رسد به طورکامل از این شهر عقب نشینی کرده اند.

این منابع از دستورات فرماندهان داعش به نیروهای تحت امر خود در زمینه لزوم عقب نشینی به منطقه ربیعه در 125 کیلومتری موصل و در نزدیکی مرز سوریه خبر می دهند.

14:02حمله مجدد تروریستها به سامرا ناکام ماند/ شورای امنیت اقدام علیه داعش را بررسی می‌کند

سرلشکر "فاضل برواری" فرمانده نیروهای کماندویی ارتش عراق امروز از ناکام ماندن حمله گروه تروریستی داعش به شهر سامرا خبر داد. وی اعلام کرد: نیروهای یگان طلایی تلاش تروریستها برای نفوذ به سامرا را ناکام گذاشتند و هم اکنون شرایط کاملا امن است.

از سوی دیگر، منابع سیاسی در عراق اعلام کردند: شورای امنیت سازمان ملل در نظر دارد با برگزاری نشستی تدابیر احتمالی و اقدام علیه داعش در عراق را بررسی کند.

12:58: دو منطقه مهم موصل از تروریستها بازپس گرفته شد/ حملات مسلحانه عناصر داعش به شهروندان بغداد

ارتش عراق در آخرین درگیریها با گروه تروریستی داعش در موصل توانست بر دو منطقه مهم این شهر سیطره پیدا کند. بنابراین گزارش، ارتش عراق توانسته تاکنون بر دو منطقه القدس و التحریر در موصل سیطره پیدا کند. درگیری نیروهای ارتش با تروریستها در مناطق مختلف موصل همچنان ادامه دارد.

در تحولی دیگر، منابع امنیتی عراقی از حملات افراد مسلح وابسته به داعش به مردم در برخی نقاط بغداد خبر می دهند.

12:48: سیطره ارتش عراق بر تکریت کامل شد/ انتشار اخباری درباره لشکرکشی داعش به بغداد

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین عراق از کامل شدن سیطره ارتش عراق بر شهر تکریت و پاکسازی کامل این شهر از تروریستها خبر داد. بنابراین گزارش، ارتش عراق روز گذشته با ورود به تکریت پاکسازی و خنثی نمودن بمبهای کار گذاشته شده توسط تروریستها را آغاز کرده بود.

در تحولی دیگر، شبکه اسکای نیوز عربی از حرکت نیروهای داعش به سوی بغداد خبر داد. منابع عراقی هنوز این خبر را تایید نکرده اند.

12:29: تروریست خطرناک سعودی به داعش پیوست/ مسلح شدن 200 زن عراقی در دیالی علیه تروریستها

"حامد احمد" وکیل مدافع اتباع بازداشت شده سعودی در موصل در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان از فرار این تروریست سعودی خبر داد. وی بدون اعلام نام این تروریست خطرناک، افزود: تروریست سعودی در جریان یک عملیات بزرگ فرار از زندان گریخته و به گروه داعش پیوسته است.

در تحولی دیگر،بیش از 200 زن عراقی در استان دیالی با حضور در یکی از مراکز نظامی ، مجهز به سلاح شدند.

11:06: حمله ناکام تروریستها به کرکوک/ 17 عضو داعش کشته و زخمی شدند

یک منبع امنیتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه عراقی السومریه نیوز اظهار داشت: درگیریهای نیمه شب گذشته میان داعش و نیروهای پیشمرگه کردستان عراق در کرکوک با کشته و زخمی شدن 17 تروریست همراه شد.

10:46: واکنش داوداوغلو به اقدامات داعش/ کسی نباید قدرت ترکیه را آزمایش کند

"احمد داود اوغلو" وزیرخارجه ترکیه پیش از ترک نیویورک به مقصد آنکارا، درباره اقدامات اخیر تروریستها در موصل اظهار داشت: ما به شدیدترین نحو ممکن با کسانی که به شهروندان ما آسیب برسانند، برخورد می کنیم.

10:40: آمریکا حمله پهپادهایش به داعش را بررسی می کند

در پی تحولات عراق و تصرف بخش هایی از این کشور از سوی گروه تروریستی داعش آمریکا وعده کمک های بیشتر به عراق را داده و در عین حال قصد دارد حمله پهپادهای خود به گروه مذکور را بطور جدی بررسی کند.

10:35: تشکیل یگان امنیتی توسط مردم استان ذی قار برای مواجهه با تروریستها

مقامات محلی در استان ذی قار (جنوب بغداد) از تشکیل یک یگان امنیتی با حضور مردم این استان خبر دادند.

این یگان امنیتی برای کمک به ارتش عراق در مواجهه با گروههای تروریستی تشکیل شده و تجهیزات نظامی متعدد را در اختیار آنها قرار داده است.

10:16: عراق از آمریکا برای حمله به تروریست ها کمک خواست

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خبری به نقل از مقامات آمریکایی و عراق مدعی شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق از ماه پیش بطور مخفیانه خواستار حمله پهبادهای آمریکا به ترریست های داعش بوده است.

۱۰:۰۷: عقب نشینی نیروهای ارتش عراق از نقاط مرزی سوریه

یک منبع عشایری در استان الانبار عراق اعلام کرد: نیروهای ارتش عراق از نوار مرزی عراق و سوریه در غرب استان الانبار عقب نشینی کرده و نیروهای عشایری با کمک پلیس محلی در این نقاط جایگزین شده و امنیت را بر عهده گرفته اند.

08:00: تاکید سران سیاسی بر وحدت ملی عراق و مجازات خاطیان

در پی ناامنی های اخیر در نقاط مختلف عراق به ویژه استانهای صلاح الدین، نینوا و الانبار سران سیاسی عراق در منزل "ابراهیم الجعفری" رئیس ائتلاف ملی در بغداد گرد هم آمدند.

این نشست با حضور "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان و برخی دیگر از سران سیاسی این کشور برگزار شد.

7:25: بان کی مون خواستار آزادی اتباع ترکیه در عراق شد

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری اتباع ربوده شده ترکیه در عراق شد.

وی با اشاره به اصل مصونیت کنسولی و دیپلماتیک گفت : 49 تبعه ربوده شده ترکیه از کنسولگری این کشور در موصل باید بدون قید و شرط و سالم آزاد شوند.

۰۵:۱۱: نماینده بان کی مون : عراق با بزرگترین هجمه تروریستی روبرو است/سیاستمداران علیه داعش متحد شوند

نیکلای ملادینوف نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق با بیان اینکه عراق با بزرگترین هجمه تروریستی روبرو است، بر ضرورت اتحاد سیاستمداران برای مقابله با داعش تاکید کرد.

4:۱۴ : تروریستهای داعش 16 عراقی را در موصل تیرباران کردند

تروریستهای تکفیری داعش در جنایتی هولناک، 16 نفر از ساکنان شهر موصل را به ضرب گلوله کشتند.

شاهدان اعلام کردند تروریستهای گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش)، روز چهارشنبه 16 عراقی را در مرکز شهر موصل به رگبار بستند و همه آنها را به قتل رساندند.

۰۲:۰۲:کشته شدن یک فرمانده ارتش در جنگ با داعش/ضربات دقیق هوایی به مواضع تروریستها

یک منبع امنیتی گزارش داد فرمانده لشکر چهارم پیاده ارتش عراق که پیشاپیش سربازانش با تروریستهای داعش در تکریت می جنگید، به شهادت رسید.

وی افزود سرلشگر نذیر عاصم کوران پس از آنکه نبرد شجاعانه ای با تروریستهای داعش در منطقه العوجه در جنوب تکریت داشت، جان خود را از دست داد.

۰۰:۵۸ : نشست فوق العاده ناتو درباره حوادث موصل/سفر نیمه تمام داود اوغلو به نیویورک

همزمان با درخواست ترکیه از ناتو برای برگزاری نشست فوری درباره حوادث موصل، وزیر خارجه ترکیه هم سفر خود به نیویورک را نیمه تمام گذاشت و به تصمیم گرفت به کشورش بازگردد.

۰۰:۱۴: سیطره ارتش بر فرودگاه موصل/نشست سران عراق در منزل ابراهیم الجعفری

آغاز نشست ملی با حضور مالکی، حکیم، الجعفری و النجیفی

رسانه های عراق از آغاز نشست ملی با حضور نخست وزیر، رئیس پارلمان، رئیس ائتلاف ملی و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خبر دادند.

بر اساس گزارش الفرات، نشست ملی در دفتر ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق با حضور نوری المالکی نخست وزیر، اسامه النجیفی رئیس پارلمان، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و برخی دیگر از مقامات سیاسی با هدف بررسی اوضاع امنیتی به ویژه سیطره گروه تروریستی داعش بر برخی مناطق موصل و صلاح الدین برگزار شده است.

چهارشنبه 21/3/93

۲۳:۳۸: استاندار کربلا : اوضاع امنیتی کربلا عالی است/ مردم به شایعات توجه نکنند

عقیل الطریحی استاندار کربلای معلی تاکید کرد عشایر و بزرگان و مردم کربلا همواره مواضع شرافتمندانه در رویارویی با گروههای تکفیری و تروریستی داشته اند و همه باید در حفظ امنیت و مقابله با شایعات مشارکت کنند.

۲۲:۴۸: نماینده پارلمان عراق در گفتگو با مهر :آنچه در موصل رخ داد کودتا علیه دموکراسی بود/ رد پای آمریکا و اسرائیل در ناآرامی ها

نماینده شهر موصل و استان نینوا در پارلمان عراق رخدادهای این شهر و فروپاشی امنیتی را که در مناطق مختلف عراق رخ داده به کودتای سیاسی و نظامی علیه دموکراسی در این کشور تشبیه کرد و درباره پیامدهای خطرناک آن هشدار داد.

شیخ محمد تقی مولا نماینده عضو فراکسیون المواطن(مجلس اعلای اسلامی عراق) از استان نینوا به مرکزیت موصل در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر ، رخدادهای این شهر و از هم گسیختگی امنیتی را که در مناطق مختلف عراق رخ داد به کودتای سیاسی ونظامی علیه دموکراسی در این کشور تشبیه کرد و هشدار داد در صورتی که اقدامی جدی علیه این تجاوزات صورت نگیرد تا چند روز دیگر شاهد ورود تروریستها به شهرهای مذهبی و به ویژه سامرا و کربلا خواهیم بود. وی بر دست داشتن آمریکا و رژیم صهیونیستی در ناآرامی های عراق تاکیدکرد.

۲۲:۰۰: ورود 4000 نظامی آمریکایی به فرودگاه بغداد

منابع امنیتی از حضور 4000 نظامی آمریکایی به فرودگاه بین المللی بغداد برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق در جنگ علیه داعش خبر دادند. این چهار هزار نظامی آمریکایی از پایگاه نظامی در ترکیه برای حمایت از ارتش عراق ضد داعش مطابق با توافقنامه استراتژیک میان دو کشور وارد عراق شده اند.

۲۱:۳۱: حمایت اتحادیه اروپا و عرب از عملیات ضد داعش/اعزام نیروی کمکی به سامراء

حمایت اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب از عملیات ضد داعش، اعزام نیروی کمکی به سامراء و صلاح الدین و آزاد سازی تکریت از آخرین اخبار امنیتی عراق است.

۲۰:۳۶: اخبار هولناک از احتمال منهدم شدن سد موصل/ جان 250 هزار نفر در خطر است

انهدام سد موصل که بزرگترین سد در عراق به شمار می رود، یک خطر جدی در مبارزه ارتش عراق با تروریست های داعش است. بر این اساس در صورت منهدم شدن این سد، حجم آب عظیمی که در پشت آن جمع شده به سمت شهر جاری شده و جان صدها هزار نفر را به خطر می اندازد.

۲۰:۳۳: پیشروی عشایر عراق در صلاح الدین/ ارتشبد الغراوی:تا پای جان می جنگم

منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای ویژه با همکاری عشایر منطقه بیجی در چهل کیلومتری شمال تکریت را از لوث داعش به طور کامل آزاد کردند.

منابع عراقی از تسلط نیروهای امنیتی بر ساختمان استانداری صلاح الدین خبر دادند. این منابع به پیشروی عشایر به سوی نینوا و آزادی منطقه الوحده و هلاکت 23 داعشی که اغلب آنها در سوریه جنگیده اند اشاره کردند.

۲۰:۰۷: درگیری سنگین داعش و ارتش در ورودی سامرا/ کینه شدید تروریستها از امامین عسکریین(ع)

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از درگیریهای شدید گروه تروریستی داعش و ارتش عراق در ورودی شهر سامرا خبر می دهند.

۱۸:۳۹: نشست ویژه رهبران عراق در منزل ابراهیم الجعفری/ داعش 300 زندانی را در تکریت آزاد کرد

نشست ویژه مسئولان برجسته عراقی در منزل ابراهیم الجعفری، فرار 300 زندانی از سوی داعش در تکریت و اعدام 15 داعشی از سوی ارتش عراق از آخرین اخبار عراق است.

۱۷:۵۹: نیروهای ارتش عراق وارد موصل شدند/ سیطره تروریستها بر شبکه تلویزیونی صلاح الدین

نیروهای امنیتی عراق با ورود به برخی مناطق موصل عملیات پاکسازی و خنثی کردن بمبهای کار گذاشته شده توسط تروریستها را آغاز کردند.

۱۷:۴۶ :ابو الولید با لشگری عظیم در نزدیکی موصل اردو زد

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: نیروی نظامی گسترده ای به فرماندهی سرلشکر ابو الولید از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح مامور آزادسازی موصل از لوث داعش شده است.

۱۷:۴۴ :مرکز پلیس العوجه در تکریت به آتش کشیده شد/ انفجار کلیسای شهر موصل توسط داعش

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: تروریستهای داعش مرکز پلیس العوجه در تکریت (جنوب استان صلاح الدین) به آتش کشیدند.

در تحولی دیگر، منابع امنیتی از وقوع انفجاری شدید در یکی از کلیساهای شهر موصل که تحت کنترل تروریستها داعش قرار دارد، خبر می دهند.

۱۷:۳۵: انتشار نقشه حملات داعش به شهرهای عراق

گروه تروریستی داعش با انتشار یک نقشه اعلام کرد شماری از شهرهای شمال عراق را کاملا تصرف کرده و مدعی شد شمار دیگری از شهرها را نیز تا حدودی به کنترل خود درآورده است.

۱۷:۲۴: تسلط داعش بر تکریت و فرودگاه الظلوعیه در صلاح الدین

منابع امنیتی اعلام کردند: داعش پس از درگیری با واحدهای نظامی ارتش عراق به طور کامل بر شهر تکریت مرکز استان صلاح الدین مسلط شده است.

۱۷:۱۶ :تشکیل ارتش جدید برای رویارویی با داعش/ مردم نینوا سلاح به دست گرفته اند

"نوری المالکی" نخست وزیر عراق امروز در یک کنفرانس خبری تاکید کرد: مقامات عراقی پس از مشاهده کوتاهی نیروهای ارتش، در تلاش برای تشکیل ارتشی جدید با استفاده از نیروهای داواطلب جهت جنگیدن با نیروهای داعش هستند.

۱۷:۱۲ :آمادگی عشایر برای بازپس گیری الحویجه/ داعش سرکنسول ترکیه در موصل را ربود

آمادگی عشایر برای بازپس گیری الحویجه، تشکیل گردانهای اسود نینوی در بصره و درگیری های شدید میان پیشمرگان و داعش در جنوب غرب نینوا و تسلط داعش بر کنسولگری ترکیه در موصل از مهمترین اخبار عراق به شمار می رود.

۱۶:۵۳ : اثیل النجیفی: فرماندهان امنیتی موصل باید در دادگاه های نظامی محاکمه شوند

اثیل النجیفی استاندار نینوا اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق در موصل و کرکوک به دلیل شایعات از بین رفتند.

۱۶:۰۷:ارتش عراق حمله داعش به غرب بغداد را دفع کرد

یک منبع امنیتی وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: در درگیری های شدید شب گذشته تا بامداد امروز میان ارتش عراق و اعضای گروهک داعش در منطقه الزبدان در منطقه ابوغریب در غرب بغداد دو نظامی عراقی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

۱۵:۵۸: هشدار درباره خطر تروریسم/مجامع بین الملل به مسئولیت خود عمل کنند

رئیس ائتلاف العربیه ضمن درخواست نشست فوری برای بررسی اوضاع امنیتی عراق از مجامع بین المللی خواست که به مسئولیت خود عمل کنند.

۱۵:۵۸: کشته و زخمی شدن 11 نفر در انفجار خودرو بمبگذاری شده در بصره

یک منبع امنیتی در استان بصره از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در بازاری مردمی در منطق سفوان در جنوب غرب بصره خبر داد.

15:40: مسئولان محلی بصره آماده باش کامل نیروهای امنیتی عراق را خواستار شدند

مسئولان محلی استان بصره امروز خواستار آماده باش کامل نیروهای امنیتی عراق شدند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که برخی شهرهای مختلف عراق از روز گذشته تاکنون هدف حملات تروریستی گروه داعش قرار گرفته است و برخی از مناطق تحت سیطره این گروه درآمده است.

آمادگی مقتدی صدر برای دفاع از مقدسات

خبرگزاری خبر (واخ) در خبری فوری اعلام کرد که مقتدی صدر رهبر جریان صدر آمادگی خود را برای تشکیل گردان های موسم به "گردان های صلح" برای دفاع از مقدسات در عراق اعلام کرد.

منطقه "بیجی" از داعش پاکسازی شد/اتاق عملیات مشترک در منطقه "الملتقی"

نیروهای امنیتی عراق با همکاری عشایر این کشور منطقه بیجی در شمال تکریت را از حضور عناصر گروه داعش پاکسازی کردند. نیروهای عراقی هم اکنون ساختمان پلیس بیجی را تحت کنترل خود دارند.

نیروهای پیشمرگ استان کرکوک را محاصره کردند

منابع کرد زبان عراق اعلام کردند که نیروهای پیشمرگ استان کرکوک را محاصره کرده اند.

این اقدام با هدف جلوگیری از استقرار عناصر تروریستی داعش در کرکوک صورت گرفته است.

انبار مهمات آمریکا در موصل به دست داعش افتاد

خبرنگار یک روزنامه آمریکایی در پیامی فوری اعلام کرد که یک انبار تسلیحات آمریکایی در شهر موصل عراق بدست گروه تروریستی داعش افتاده است.

انفجار دو خودرو در کربلا/چند نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های عراقی از کشته و زخمی شدن چند نفر در انفجار 2 دستگاه خودروی بمبگذاری شده در کربلا خبر دادند. یک منبع پلیس استان کربلا امروز اعلام کرد که 2 دستگاه خودروی بمبگذاری شده در میدان الخنافسه در شهر کربلا منفجر شده است.

این انفجار شماری کشته و زخمی بر جا گذاشته است. به جزئیات بیشنری اشاره نشده است.

اعلام آماده باش کامل در استان بابل

یک منبع امنیتی استان بابل امروز اعلام کرد که این استان در آماده باش کامل بسر می برد. وی از عشایر عراق خواست که داوطلبانه و برای حفظ وحدت عراق به صفوف ارتش بپیوندند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: این تصمیم از سوی "صادق السلطانی" استاندار بابل و برای حفظ امنیت شهروندان اتخاذ شده است.

داعش به طور کامل بر منطقه بیجی سیطره پیدا کرده است

منابع امنیتی عراق در استان صلاح الدین اعلام کردند که گروه تروریستی داعش به طور کامل بر منطقه بیجی در شمال استان صلاح الدین سیطره پیدا کرده اند. بنابر اعلام این منابع، نیروهای امنیتی عراق در منطقه بیجی حضور ندارند.

داعش ساختمان دادگاه و پلیس در بیجی را به آتش کشید/پالایشگاه نفت همچنان در کنترل ارتش

یک منبع پلیس استان صلاح الدین عراق اظهار داشت: افراد مسلح گروه داعش از شب گذشته تاکنون در منطقه بیجی در شمال تکریت مستقر شده اند. تروریست ها ساختمان دادگاه بیجی در شمال تکریت و نیز ساختمان پلیس را به آتش کشیدند.

بازسازی ساختار نیروهای امنیتی و محاکمه کسانی که کوتاهی می کنند

نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه ای تاکید کرد که هیئت دولت تصمیمات مهمی را در زمینه حوادث فعلی و مبارزه با تروریسم اتخاذ کرده است.

واکنش وزارت خارجه و دفاع آمریکا به تحرکات داعش/ از پاسخ محکم بغداد برای سرکوب حمایت می کنیم

جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که واشنگتن بسیار نگران رویدادها در موصل در 48 ساعت گذشته بوده و از پاسخ محکم و منسجم بغداد برای سرکوب این تجاوزگری حمایت می کند.

سازمان ملل حملات تروریستی داعش را محکوم کرد/ بان کی مون: حامی عراق در مبارزه با تروریسم هستیم

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای نسبت به اوضاع امنیتی وحشتناک در استان موصل ابراز نگرانی کرد.

۰۵:۰۳: واکنش امارات و انگلیس به اشغال موصل/ ائتلاف ملی خواستار اتحاد عراقیها در مقابل داعش شد

شیخ عبدالله بن زاید اعلام کرد کشورش با نگرانی شدیدی حوادث تروریستی را که در شهر موصل عراق رخ داده است دنبال می کند.

آمادگی جیش المهدی برای کمک به ارتش عراق

مقتدی صدر رهبر جریان صدر از آمادگی جیش المهدی برای کمک به ارتش عراق برای مقابله با داعش خبر داد.

۰۱:۲۷: ادامه حمایت علمای نجف از مبارزه با تروریسم/واکنش حکیم و آماده باش سلیمانیه برای استقبال از آوارگان

سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در واکنش به اشغال شهر موصل از سوی تروریستها اعلام کرد باید با تحکیم جبهه داخلی، تروریستها و قاتلان را سرکوب کرد و با حمایت از غیرنظامیان بیگناه، فرصت را از تروریستها گرفت.

۰۰:۳۱: اعزام نیروهای ویژه برای پاکسازی موصل/ واکنش دیرهنگام آمریکا به تحولات عراق

شبکه المیادین به نقل از وزارت دفاع عراق از اعزام نیروهای امنیتی ویژه به شهر موصل برای بیرون راندن تروریستهای داعش از این شهر خبر داد.

۰۰:۳۱: واکنش دیرهنگام آمریکا به اشغال موصل

آمریکا در واکنشی دیرهنگام به تحولات امنیتی عراق به ویژه اشغال شهر موصل از سوی تروریستهای داعش، به ابراز تاسف از این حادثه بسنده کرد.

۰۰:۰۹ : حمايت آیت الله سیستانی از ارتش عراق در جنگ با تروریستهای تکفیری

به دنبال ادامه عملیات ارتش علیه تحرکات اخیر گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در این کشور، "آیت الله سیستانی" مرجع عالیقدر شیعیان عراق، بر حمایت خود از نیروهای مسلح و ارتش عراق در سرکوب تروریسم تأکید کرد.

۰۰:۰۰ : بسیج مردمی در مبارزه با تروریسم/علیه داعش سلاح به دست می گیریم

گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در ادامه حملات تروریستی اخیر خود در کرکوک توانست بر مناطق مختلفی از این استان سیطره پیدا کند.

سه شنبه: 93/3/20

۲۳:۲۴: سیطره داعش بر بخشهایی از کرکوک/واکنش بان کی مون به اشغال موصل

یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد تروریستهای داعش بر بخشهایی از استان کرکوک مسلط شده اند. تروریستهای تکفیری پیش از این بر شهر موصل مسلط شده اند.خبر دیگر اینکه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به تحولات عراق واکنش نشان داد و اوضاع امنیتی این کشور به ویژه موصل را نگران کننده خواند.

۲۱:۴۳ : عملیات نظامی با مشارکت پیشمرگان/داعش 3000 زندانی را فراری داد

نوری المالکی اعلام کرد: نیروهای مسلح ظرف 24 ساعت موصل را پس خواهند گرفت.این درحالی است ک وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای از اختصاص منطقه التاجی به عنوان مکان تجمع نیروهای مسلحی که از موصل عقب نشینی کرده اند و انتقال هواپیماهای نظامی به کرکوک خبر داد.

۱۹:۲۴ : برکناری رئیس پلیس صلاح الدین/ اعزام نیروی کمکی از کرکوک برای مقابله با داعش

دستور نوری المالکی برای مجازات مقصران سقوط موصل، تسلط داعش بر فرمانداری الشرقاط، واکنش اتحادیه عرب، برکناری رئیس پلیس صلاح الدین، اعزام نیروی کمکی از کرکوک برای مقابله با داعش از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

۱۶:۳۰: حملات برق آسای جنگنده های ارتش عراق علیه داعش/ دولت تیم بحران تشکیل داد

منابع امنیتی در عراق از حملات جنگنده های ارتش عراق به مواضع گروه تروریستی داعش در شهر موصل خبر می دهند.

۱۶:۰۹: ده ها تبعه ترکیه در عراق ربوده شدند

یک مقام ترک که نامش برده نشده است در مصاحبه ای با رویترز با اشاره به تصرف شهر موصل عراق توسط گروه تروریستی داعش گفت: ما از طریق کنسولگری در حال بررسی صحت خبر ربوده شدن 28 راننده ترک هستیم.

۱۶:۰۷: جلوگیری از ورود نیروهای داعش به کربلا/ ارتش عراق به حالت آماده باش کامل درآمد

منابع امنیتی در عراق اعلام کردند: چندین عضو گروه تروریستی داعش پیش از نفوذ به کربلا در پوشش راننده تانکرهای نفتی بازداشت شدند.

۱۵:۳۴: بیانیه ائتلاف اتحاد ملی درباره تحرکات داعش/ مالکی خواستار برقراری حالت فوق العاده شد

ائتلاف اتحاد ملی عراق ساعتی پیش با صدور بیانیه به تحرکات جدید گروه تروریستی داعش در استانهای مختلف عراق واکنش نشان داد.

۱۵:۰۸ :تکفیریها وارد استان کرکوک شدند/ انتشار بیانیه دولت عراق تا دقایقی دیگر

یک منبع در پلیس کرکوک اعلام کرد: نیروهای داعش به سوی کرکوک پیش روی کرده و وارد منطقه الحویجه شده اند.

۱۵:۰۲: تسلط داعش بر فرودگاه نظامی الشرقاط در صلاح الدین/حرکت تروریست ها به سوی تلعفر

منابع آگاه اعلام کردند: مسعود بارزانی به نیروهای پیشمرگه و آسایش دستور داده است که اجازه ورود آوارگان موصلی به شهرهای اربیل، سلیمانیه و دهوک را ندهند. صفهای طولانی در برابر مراکز ایست بازرسی منتهی به شهرهای کردستان عراق کشیده شده است.

۱۴:۵۰: آماده باش در دیالی/ تسلط داعش بر پایگاه هوایی در جنوب موصل

عبدالامیر الزیدی فرمانده عملیات دجله اعلام کرد: همه نیروهای امنیتی در استان دیالی به دنبال اشغال موصل از سوی داعش به حال آماده باش درآمده اند.

۱۳:۳۳ :داعش مناطقی از صلاح الدین را هم اشغال کرد/ فرار 1400 زندانی خطرناک در نینوا

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان صلاح الدین اعلام کرد: گروه تروریستی داعش ساعاتی پس از تسلط بر شهر موصل، فروگاه و ساختمان استانداری و همه مقرهای امنیتی آن در حال پیشروی به سوی استان صلاح الدین هستند و مناطق الساحل الایسر در شرق الشرقاط در شمال تکریت را اشغال خود درآورده اند.

۱۲:۴۶: سیطره کامل داعش بر موصل/استاندار نینوا گریخت

یک منبع پلیس استان نینوا امروز اعلام کرد که عناصر گروه تروریستی داعش به طور کامل شهر موصل را تحت سیطره خود قرار داده اند.

۱۱:۳۱ :سرکرده داعش در دیرالزور به هلاکت رسید

درگیری دو گروه تروریستی جبهه النصره و داعش در استان دیرالزور سوریه همچنان به شدت ادامه دارد.

۱۱:۱۵ :تخلیه دفاتر احزاب کرد در موصل/ سیطره داعش بر فرودگاه شهر

یک مسئول اطلاع رسانی حزب دموکراتیک کردستان در استان نینوا اظهار داشت: مقرهای دو حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در شهر موصل به طور کامل تخلیه شدند.

۰۸:۵۸ :پنج انفجار تروریستی در شرق بغداد/اخبار ضد و نقیض درباره اوضاع موصل

انفجار پنج بمب در مناطق مختلف بغداد به کشته و زخمی شدن بیش از 40 غیر نظامی منجر شد.

8:58: اخبار ضد و نقیض درباره فرودگاه موصل

خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک منبع امنیتی از سیطره تروریستهای داعش بر فرودگاه شهر موصل خبر داد.

به گفته این منبع امنیتی، تروریستهای داعش توانسته اند بر فرودگاه شهر موصل مسلط شوند .

انفجار پل فلوجه-بغداد با قایق بمبگذاری شده/ افزایش تدابیر امنیتی

شبکه السومریه خبر داد، صادق الحسینی رئیس کمیته امنیتی شواری استان دیالی اعلام کرد: دستگاههای امنیتی تدابیر پیشگیرانه ای در اطراف سی مرقد و مزارهای دینی در مناطق مختلف دیالی ظرف 24 ساعت گذشته برای مقابله با اقدامات تروریستی اتخاذ کرده اند.

وی افزود: مرقدها و مزارهای شخصیت های دینی یکی از اهدافی است که گروههای افراطی به دنبال حمله به آن و فتنه افکنی هستند.

انفجار ها در بغداد و کرکوک و مقر اتحادیه میهنی کردستان

بغداد شامگاه شنبه درپی حملات تروریستهای تکفیری به الرمادی و موصل و دیالی و خنثی شدن توطئه اشغال مرقد مطهر امامین عسکریین(ع) از سوی داعش، شاهد انفجار هفت بمب و شش خودرو بمبگذاری شده بود که 20 کشته و 77 زخمی به جا گذاشت.

سومریه نیوز نیز خبر داد، یک منبع پلیس استان دیاله اعلام کرد که یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده صبح امروز مقر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در منطقه جلولاء در 70 کیلومتری شمال شرق بعقوبه منفجر شد.

ناکامی داعش در اشغال حرمین عسکریین

تروریستهای تکفیری داعش روز پنجشنبه هفته گذشته قصد حمله به حرمین امامین عسکریین علیهما السلام و اشغال این مکان مطهر را داشتند که با دخالت به موقع نیروهای امنیتی و عشایر، در این راه ناکام ماندندو متحمل تلفات سنگین شدند.