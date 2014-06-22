محدودیتی برای پرداخت وام اشتغال زایی به بهبودیافتگان مواد مخدر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر رمضانعلی گلچوبی شامگاه شنبه در همایش یکروزه بهبود یافتگان شرق مازندران در سالن امیرالمومنین نکا اظهار داشت: محله عباس آباد به عنوان الگو و پایلوت در سطح کشور شناخته شد از این رو می توانیم جایگاه آموزشی را هم در این فضا تشکیل دهیم .



وی با اشاره به اعتیاد به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر درجهان افزود: پدیده اعتیاد در مواد مخدر از جمله معضلاتی که نیازمند آشنایی جامع با این مقوله است.



معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران با اشاره به چهار بحران جهان تصریح کرد: فقر ، بیکاری ، نابودی محیط زیست و مواد مخدر به عنوان شوک هزاره چهارم بود که باید در برابر چنین عواملی تدابیر و تفکراتی کارساز اندیشیده شود.



وی گردش مالی توزیع مواد مخدر در کشور را همتراز در آمد فروش نفت و اسلحه دانست و همچنین بیان داشت: 50 درصد از طلاق های درون کشور ،20 درصد قتل ها ،65 درصد همسر آزاری ،20 درصد کودک آزاری مربوط به مقوله اعتیاد افراد و مصرف مواد مخدر می باشد.



گلچوبی گفت: طی آمارهای سال گذشته از 15 هزار نفری که در مراکز بهزیستی و کمپ ها تحت درمان و مراقبت بودند53 درصد شاغل و 63 درصد متاهل هستند.



این مقام مسئول با اشاره به برنامه های استکبار علیه کشورهای اسلامی اذعان داشت: امروز بیش از 16 هزار سایت در دنیا تبلیغ مواد مخدر را انجام می دهند و این امر به نوبه خود منجر به روی آوردن جوانان به این آسیب اجتماعی می شود.



معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران در ادامه همگرایی و تعامل در بین خانواده ها را مانع از ورود آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها به این فضا برشمرد.



وی با اشاره به مصرف سیگار به عنوان دروازه ورود به اعتیاد اضافه کرد: 60 درصد جوانان اولین مصرف مواد مخدر را از طریق تعارف دوستان و همچنین 80 درصد معتادین از مصرف سیگار مواد مخدر را آغاز کردند.



گلچوبی با اشاره به دیدگاه بهزیستی بیان داشت: بهزیستی نگاه بخصوصی به اعتیاد داشته در واقع به دنبال خروجی مناسب برای بهبود یافتگان و توانمند سازی فضاهای مرتبط است.



این مقام مسئول متذکر شد: در سال گذشته مقرر شد هفت درصد وام اشتغال زایی به افراد بهبود یافته مواد مخدر تعلق گیرد اما خوشبختانه این رقم به 21 درصد رسید و این امر حاکی از آن است که استان مازندران هیچگونه محدودیتی جهت پرداخت وام های خود اشتغالی و اشتغال زایی بهبود یافتگان مواد مخدر ندارد.

خانواده ها مهمترین عنصر در پیشگیری اعتیاد هستند



معاون مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی مازندران با اشاره به خانواده به عنوان مهمترین عنصر در پیشگیری از اعتیاد گفت: محبت در خانواده بهترین روش و بدون هیچگونه هزینه ای امنیت و آرامش را به ارمغان می آورد.



رقیه صفری اظهار داشت: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان مهمترین مشکلات اجتماعی قلمداد شده که عوارض ناشی از آن تهدیدی برای جامعه به شمار می آید.



وی افزود: این معضل اجتماعی هیچگاه در جامعه ریشه کن نخواهد شد اما با تلاش های مجددانه و مخلصانه مسئولین و خود مردم این امر کاهش خواهد یافت.



معاون مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی مازندران با اشاره به برنامه فرهنگی برای بهبود یافتگان تصریح کرد: با فراهم نمودن امکانات و برنامه های فرهنگی در زمینه بهبودی شعارهای قدیمی را کنترل کنیم .



صفری با بیان فرهنگ سازی صحیح در امر بهبودی گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه در بحث جنگ نرم و بحران هویت جوان در برهه امروز فرهنگ سازی و رسیدگی به این امر بسیار حائز اهمیت است.



این مقام مسئول بیان داشت: یکی از مهمترین عنصری که می تواند نقش بسزایی در بین جوامع داشته باشد محبت خانواده هاست که بدون هیچگونه هزینه ای امنیت و آرامش را برای خانواده ها در جامعه به ارمغان می آورد.



وی ادامه داد: تواضع و علاقه بدون هیچ سانسوری در بین خانواده ها فاصله بین نسل ها را کاهش می دهد.



معاون مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی مازندران دومین عنصر و عامل بازدارنده درمان را ارتقا بعد معنوی افراد دانست و همچنین افزود: مسئولین کمپ ها باید به خوبی به این امر توجه نمایند و به کارگیرند.



صفری بنیادی ترین مسله افراد رو به بهبودی را بحث دین و حوزه های دینی برشمرد چرا که می تواند این اطمینان و روح معنوی را در افراد معتاد و روبه بهبودی افزایش دهد.



وی اضافه کرد: تکیه بر بنیادهای دینی بخصوص در نسل جوان می تواند قدرت کنترلی را درجامعه تقویت کرده و افراد را از بلای خانمان سوز اعتیاد دور نماید.



این مقام مسئول در پایان خطاب به بهبود یافتگان شرق مازندران متذکر شد: شما امروز با اراده و عزم آهنین توانستید از این آسیب ناهنجار پیروز از میدان خارج شده و رفتارهایتان را به طور صحیح بازسازی کنید.