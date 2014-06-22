طرح افزایش نرخ باروری در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور 198 نماینده حاضر و به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده دارد، آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح جامع کاداستر است .

علاوه بر این گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح بیمه بیکاری را نیز بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.