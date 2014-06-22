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۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۰۱

گروسی در گفتگو با مهر:

تشریح جلسه فراکسیون رهروان/ صدور بیانیه تقدیر از ایستادگی فوتبالیست ها

تشریح جلسه فراکسیون رهروان/ صدور بیانیه تقدیر از ایستادگی فوتبالیست ها

عضو فراکسیون رهروان مجلس از آماده شدن بیانیه ای به منظور تقدیر و تشکر از عملکرد فوتبالیست ها و والیبالیست های ایرانی در رقابت های جهانی خبر داد.

حسین گروسی عضو فراکسیون رهروان ولایت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه صبح امروز این فراکسیون گفت: جلسه امروز فراکسیون رهروان با حضور نواب رئیس مجلس آقایان باهنر و ابوترابی فرد برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه آخرین تحولات عراق و مسایلی که در حال حاضر در این کشور از سوی تروریست های داعش در حال رخ دادن است مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ملارد ادامه داد: اوضاع عراق مربوط به یک کشور نیست بلکه اقدامات تروریستی که از سوی گروهک داعش در عراق رخ می دهد برای منطقه خطر زا است و باید کشورهایی که به دنبال آرامش و امنیت هستند برای مبارزه با آنها اقدام کنند.

این نماینده مجلس همچنین با بیان این که در این جلسه مساله ورزش و حضور خوب ورزشکارانمان در عرصه های جهانی مطرح شد، گفت: بازی خوب فوتبالیست ها و والیبالیست ها نشان از ایستادگی جوانان ایرانی در برابر کشورهایی که سالهای سال سرمایه گذاری بر روی ورزش خود کرده اند دارد.

گروسی افزود: بازی فوتبالیست ها و والیبالیست ها بسیار خوب بوده و در جلسه صبح امروز تقدیر و تشکر از آنها در مجلس از سوی دوستان لازم دانسته شد و به احتمال زیاد امروز در صحن علنی بیانیه ای به منظور تقدیر و تشکر از آنها صادر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به این در این جلسه درباره سیاست های کلی جمعیتی که رهبری کلیت آن را ابلاغ کردند صحبت شد، گفت: اعضای فراکسیون ابراز امیدواری کرد که کمیسیون ویژه در این زمینه بتواند تدابیر محقق شدن آن را فراهم کند.

نماینده مردم ملارد همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه امروز نسبت به مساله ضروری وام ازدواج که بسیاری به خاطر رقم 3 میلیون تومان مدتها است در نوبت دریافت وام هستند بحث شد تا گام عملی در این راستا برداشته شود.

کد مطلب 2316601

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