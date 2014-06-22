به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بازنشستگان فولاد خوزستان کشور صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

در ین تجمع که حدود 60 نفر از بازنشستگان فولاد خوزستان حضور داشتند بازنشستگان فولاد خواستار تحقق مطالبات و معوقات خود شدند.

به گزارش مهر، در پلاکاردی که در دست تجمع کنندگان بود آمده است تا اجرای کامل قانون بودجه سال 92 تمام معوقات بازنشستگان فولاد خوزستان را پرداخت کنید.

در آغاز جلسه علنی مجلس محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان نیز با اشاره به تجمع بازنشستگان فولاد خوزستان در مقابل مجلس گفت: باید مشکلات این عزیزان برطرف شود.

وی افزود: پیشنهاد می دهم نشست مشترکی بین وزارت تعاون، رفاه و امور و اجتماعی و وزارت اقتصاد با ملس برگزار شود تا مشکل بازنشستگان فولاد خوزستان برطرف شود که محمدحسین ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اظهارات گفت: دوستان عزیز ما در کمیسیون اجتماعی و صنایع به برخی عزیزانی که در این باره به مجلس آمدند مذاکره کنند تا این مساله به نتیجه برسد.