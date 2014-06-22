85 درصد منازل روستایی در کشور نوسازی و مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگابر مهر، ناصر عاشوری شامگاه شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان های فومن و شفت افزود: با اعطای تسهیلات بانکی 85 درصد منازل روستایی مردم در کشور نوسازی و مقاوم سازی شده است.

وی اظهارداشت: مقاوم سازی مسکن روستايی يکی از موضوعات مهم و اساسی برای ارتقاء کيفيت زندگی روستائيان و جلوگيری از آسيب های احتمالی در زمان بروز سوانح طبيعی است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: به اين دلیل مقاوم سازی مسکن روستايی به عنوان يکی از محورهای اساسی در دستور کار بنياد مسکن انقلاب اسلامی و ساير نهادها و دستگاه های مسئول قرار گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه راه آهن گیلان از پروژه های مهم استان است، افزود: هم اکنون هفت پیمانکار در این پروژه مشغول کار هستند.

عاشوری منطقه آزاد انزلی را یک سرمایه عظیم استان توصیف کرد و اظهارداشت: تنها در دو سال اخیر 150 میلیارد تومان در این منطقه برای ساخت موج شکن، فضای کسب و کار، زیر ساخت های گردشگری و غیره سرمایه گذاری شده است.

وی همچنین تغییر کاربری زمین های کشاورزی را از مشکلات جدی و مهم گیلان دانست و اذعان داشت: با ادامه تغییر کاربری بی رویه، کشاورزی استان نابود خواهد شد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال 10 برابر بودجه سال گذشته برای تسطیح اراضی شالیزاری استان اعتبار پیش بینی شده است.

وی افزود: یکپارچه سازی اراضی شالیزاری از طرح های راهبردی برای حمایت و بقای کشاورزی به شمار می آید.

عاشوری تصریح کرد: امسال 160 میلیارد تومان اعتبار برای برای بهزراعی، اصلاح نهال و بدر، خرید برگ سبز و غیره اختصاص یافته است.