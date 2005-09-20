كره شمالي توقف فعاليت هاي هسته اي را به تحقق وعده آمريكا براي ساخت نيروگاه آب سبك مشروط كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يكروز پس از اينكه كره شمالي براي دست كشيدن ازتوليد سلاح هسته اي درمقابل دريافت كمك ها اعلام آمادگي كرد، سخنگوي وزارت خارجه اين كشور گفت : آمريكا نبايد تا پيش ازاينكه به وعده خود در ساخت تاسيسات آب سبك براي كره شمالي عمل كتد به فكر برچيدن فعاليت هاي هسته اي پيونگ يانگ باشد واين تضميني ملموس براي اعتماد سازي است .

وي افزود: موضع كره شمالي كاملا آشكار و صحيح و منطقي و سخت است . سخنگوي وزارت خارجه كره شمالي در اين بيانيه بارديگر تاكيد كرد: كره شمالي كه به داشتن قدرت هسته اي نظامي اعتراف كرده ازسلاح هسته اي دست برنخواهد داشت و به معاهده منع و اشاعه سلاح هسته اي بازنخواهد گشت مگر درصورتي كه آمريكا نيروگاه آب سبك را براي توليد برق دراختيار كره شمالي قرار دهد.

وي افزود: همانطوري كه در اين بيانيه مشترك روشن و آشكاراست ما به معاهده منع و اشاعه سلاح هسته اي برمي گرديم ودر اين زمينه توافق نامه اي را با آژانس بين المللي انرژي اتمي امضا مي كنيم و به بندهاي هاي آن بلافاصله عمل مي كنيم اما درمقابل آمريكا بايد تاسيسات آب سبك را در اختيار كره شمالي قرار داد و ما به اين مساله با ديده تضمين اعتماد سازي نگاه مي كنيم .

سخنگوي وزارت خارجه كره شمالي ياد آور شد : ما براي چندمين بارتاكيد مي كنيم اگرروابط بين كره شمالي و آمريكا عادي شود و اعتماد سازي دو جانبه گردد و ما درمعرض تهديد و حمله هسته اي آمريكا قرار نگيريم هيچ ضرورتي را براي محافظه كاري حتي با يك سلاح هسته اي نمي بينيم.

در پايان اين بيانيه وزارت خارجه كره شمالي چنين آمده است اين امري مهم و اساسي است كه آمريكا هر چه سريعتر تاسيسات مربوط به آب سبك را در اختيار پيونگ يانگ قرار دهد.