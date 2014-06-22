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۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۳۷

سردار جعفری نسب:

قرارگاه تابستانه پلیس درمازندران راه اندازی شد

قرارگاه تابستانه پلیس درمازندران راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی مازندران گفت: قرارگاه تابستانه پلیس در برخی مناطق و شهرستانهای استان راه اندازی شده است.

سردار مسعود جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرارگاه تابستانه پلیس تاکنون در مرکز استان و برخی شهرستان های دایر شد، گفت: راه اندازی این قرارگاه در دیگر مناطق نیز در دستور کار است.

وی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: برخورد با تظاهرکنندگان به روزه خواری مهمترین اقدام پلیس خواهد بود.

وی با اشاره به مسافرخیز بودن استان از متولیان امر خواست تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا مردم مجبور به تظاهر به روزه خواری نشوند و انجام کارهای فرهنگی نیز می تواند قداست طرح ضیافت الهی را بیشتر حفظ کند.

سردار جعفری نسب با بیان راه اندازی قرارگاه پیشگیری از سرقت یادآور شد: در 18 روز اول راه اندازی این قرارگاه، حدود 15 درصد کاهش سرقت و 90 درصد افزایش کشفیات را شاهد بودیم.

کد مطلب 2316610

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