ابوترابی در مجلس :ایران به آرژانتین نباخت، به داور باخت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدحسن ابوترابی فرد در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: درست در زمانی که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با الهام از اقتدار برآمده از عقلانیت، استقامت و دیانت ملت بزرگ ایران در برابر زیاده خواهی زیاده خواهان جهان با تاکید بر حقوق و اصول هسته ای ایران از منافع ملی دفاع نمود، جوانان برومند ایران در رویارویی با مدعیان فوتبال و والیبال درخشیدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت ادامه داد: جوانان برومند ما عزم و اراده، دانش، هوش و ذکاوت خود را در برابر دیدگان خیره شده به ورزش به نمایش گذاشتند.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: ستارگان والیبال در برابر مدعی لیگ جهانی در تهران افتخار بزرگ آفریدند. جوانان برومند ایران در تیم ملی فوتبال نیز با بازی مبتنی بر تفکر، اندیشه، جسارت و شجاعت برآمده از تکنیک و تاکتیک زیبای خویش به عنوان وارثان شهدا افتخار آفریدند.

وی افزود: جوانان ما به اقرار بازیکن اول تیم آرژانتین 90 دقیقه قدرت جوانان هوشمند ایرانی را به نمایش گذاشتند. نهایتاً باید گفت تیم ملی ایران در این بازی نباخت بلکه یک گل از داوری دریافت کرد.

ابوترابی تاکید کرد: امیدواریم جوانان هوشمند در عرصه اقتصاد، علم و ورزش و پیوند دانش و دین بکوشند و با الهام از رزمندگان دفاع مقدس در تاریخ لبریز از اقتدار و عزت ایرانی صحنه های زیبایی خلق کنند.

وی همچنین در پایان گفت: فراموش نکنید این جوانان از یوزپلنگ ایرانی هم الهام گرفتند.