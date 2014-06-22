دلبستگی شیعیان به اهل بیت(ع) با مدیریت مناسب در راستای ارتقای معرفت هدایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، نماینده مردم تهران در مجلس و نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در بازدید از امامزاده عباس (ع) شهرستان ساری اظهار داشت: این افتخار بزرگی است که این بزرگواران و امامزادگان به ایران آمدند و اسلام و تشیع در این سرزمین احیاء کردند .



وی گرامیداشت نام و یاد این امامزادگان را ارزشمند دانست و افزود: امامزادگان محل رفت و آمد دلهای شیفته و عاشق مردم است.



حجت‌الاسلام آقاتهرانی با اشاره به استقبال گسترده زائران از کل کشور در امامزاده عباس ساری(ع) صورت می گیرد گفت: اینکه اسباب استراحت و آسایش و اقامت افراد در این مکان فراهم است جای بسی تشکر دارد که به لطف خدا دیدیم اینجا هم در زمینه فرهنگی و هم در بحث رفاهی برای زائرین بخصوص زائرین حرم امام هشتم (ع) به پایگاهی مناسبی برای اقامت تبدیل شده است.



وی گفت: دلبستگی ما شیعیان به اهل بیت (ع) ظرفیت بسیار بالایی را ایجاد می کند که باید با مدیریت مناسب این ظرفیت را در راستای ارتقای معرفت همگان هدایت کنیم.



نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی ضمن ارزشمند دانستن عملکرد اوقاف در سالیان اخیر افزود: ما نیز در کمیسیون فرهنگی در جهت پر بار شدن پایگاه های فرهنگی امامزاده ها تمام تلاش خود را به کار می گیریم.