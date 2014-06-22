تعيين تكليف كنارگذر مريوان/ روزانه 1200 ماشين سنگين در داخل شهر تردد مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحي شامگاه يكشنبه در جلسه هماهنگی با مالکان اراضی که جاده کنارگذر مریوان قرار است از آن عبور کند، گفت: هدف از ایجاد جاده کنارگذر مریوان ساماندهی تردد ماشین های سنگین حامل بار است که داخل شهر مشغول تردد هستند.

وي با عنوان اینکه فلسفه اصلی ایجاد کنارگذر مریوان خدمت به مردم است، اظهار داشت: این جاده که از ابتدای ورودی به مریوان از سه راهی روستاي نی شروع شده و تا ابتدای میدان ملا بیسارانی که قسمت خروجی مریوان به طرف مرز رسمی باشماق است به طول 3.2 کیلومتر خواهد بود.

فرماندار مريوان بیان کرد: تغییر مسیر تردد ماشین های حامل بار که در حال حاضر از برخی میادین و خیابان های اصلی شهر تردد می کنند امنیتی برای حفظ جان شهروندان، مسافران و تمامی کسانی است که در این مسیرها تردد خواهند کرد.

وي عنوان کرد: برای بیرون آوردن مردم مریوان از رنجی که سالهای سال است با آن دست و پنجه نرم می کنند و همچنین به منظور روان سازی ترافیک در خیابان های شهر جاده کنارگذر با همکاری اداره راه و شهرسازی و شهرداری مریوان اجرايي و عملياتي مي شود.

فرماندار مریوان گفت: برای احداث جاده کنارگذر ابتدا باید مالکین تمامی زمین هائیکه این جاده از زمین آنها خواهد گذشت و باعث ایجاد خساراتی به آنان خواهد شد رضایت داشته باشند چرا که اصول کار برای مردم است و نباید اجراي پروژه هاي عمراني موجب خسارت به بعضي از مردم شود.

وی افزود: احداث جاده کنارگذر نه تنها باعث تغییر مسیر تردد خودروهای سنگین مرز باشماق مریوان برای ایمن سازی و روان سازی ترافیک درون شهر خواهد بود بلکه امکان تجاری شدن برخی از زمین های فعلی را نیز به وجود خواهد آورد.

فلاحي در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست اظهار داشت: مریوان یک شهر توریستی و گردشگری است و تردد ماشین های سنگین حامل بار در داخل شهر به غیر از اینکه باعث از بین رفتن زیرساخت های موجود می شود چهره زیبای آن را نیز برهم می زند و باعث ایجاد ناهنجاری های زیادی می شود لذا از تمامی صاحبان اراضی تقاضا می شود با مسئولان در ایجاد این امر مهم همکاری های لازم را داشته باشند.

شهردار مریوان نیز در این جلسه عنوان کرد : تردد ماشین های سنگین حامل بار به غیر از ایجاد نا امنی برای شهروندان باعث افزایش حجم بار ترافیک نیز شده است که با احداث این جاده این حجم ترافیک نیز از بین خواهد رفت.

فواد کریمی با اشاره به خطرات تردد ماشین های سنگین در جاده های داخل شهر اظهار داشت : ایجاد جاده کنارگذر بزرگترین خدمتی است که می توان به مردم رنج دیده مریوان کرد که سالهای عدیدی است در رویای کاستن بار ترافیکی موجود هستند و از تردد ماشین های سنگین حامل بار گلایه دارند.

وي به تردد بیش از 1200 دستگاه خودرو سنگین در جاده های شهر مریوان اشاره کرده و افزود : ایجاد جاده کنارگذر برای رفع برخی مشکلات موجود است که در اثر تردد ماشین های سنگین حامل بار به وجود امده اما رضایت مالکان اصلی زمین هایی که قرار است این جاده از اراضی آنها بگذرد نیز الزامی است.

در حال حاضر در جاده های مریوان روزانه بین 700 تا 1200 دستگاه خودرو سنگین در حال تردد هستند که همین امر باعث شده شده است که امنیت رانندگان و شهروندان در هنگام تردد از جاده مواصلاتی مریوان به مرز باشماق و همچنین جاده های درون شهر با خطری جدی مواجه شود كه احداث و بهره برداري از كنارگذر مريوان يك نياز لازم و ضروري براي اين شهرستان به شمار مي رود.