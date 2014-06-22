واحدهای آلاینده اردبیل عوارض آلودگی می پردازند/ تعطیلی 13 واحد در سال گذشته

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عوارض از محل فروش سالانه و بدون اغماض دریافت خواهد شد.

وی با بیان اینکه 31 واحد آلاینده در استان شناسایی شده، یادآور شد: این تعداد در سال 91 حدود 38 مورد بود.

به گفته موسوی پیگیری وضعیت آلایندگی واحدهای تولیدی توسط محیط زیست استان به صورت مستمر در دستور کار است و در صورتی که واحدی آلایش خود را به صفر برساند از لیست آلاینده ها خارج خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست استان نمونه واحد آلاینده را زغال اکتیو شیمی پژوهان عنوان کرد و بیان داشت: این واحد متعهد به نصب سیستم کنترل آلودگی هوا تا مهر ماه سال جاری شده که در صورت بی توجهی به تعهدات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص کارخانه سیمان ادامه داد: این کارخانه نیز از واحدهای آلاینده بود که بعد از اخطار محیط زیست سیستم کنترل آلودگی را نصب کرده و به صورت آن لاین خود اظهاری نیز دارد.

وی با بیان اینکه آلودگی در حوزه فاضلاب، آب و هوا مشاهده می شود، اضافه کرد: واحدهای تولیدی به ارائه خود اظهاری ترغیب می شوند.

مدیر کل محیط زیست استان تصریح کرد: سال گذشته 66 واحد تولیدی با همکاری پنج آزمایشگاه مورد تائید محیط زیست استان در خصوص وضعیت آلودگی خوداظهاری کرده اند.

مخالف فعالیت معدنی در مناطق حفاظت شده هستیم

موسوی بخشی از تخریب های زیست محیطی واحدهای تولیدی را بهره برداری از منابع معدنی بدون در نظر گرفتن موقعیت اقلیمی عنوان کرد و افزود: نمونه آن معدن سردابه بود که قبل از اصلاح قوانین معدنی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: در استعلام اخیر با ادامه فعالیت این معدن مخالفت کردیم و خواستار توقف فعالیت آن شدیم.

مدیر کل محیط زیست استان تاکید کرد: در صورتی که معدن در زیستگاه های وحوش و مناطق حفاظت شده واقع شود با برداشت آن مخالفیم.

وی افزود: تاثیرات منفی چنین بهره برداری به مراتب بیشتر از سود اقتصادی حاصل از آن است.