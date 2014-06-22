طبقه دوم کاخ اختصاصی نیاوران تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبقه دوم کاخ اختصاصی این مجموعه تا پایان هفته جاری تعطیل است و بازدیدکنندگان می توانند در این مدت تنها از طبقه اول دیدن کنند.

طبقه دوم کاخ اختصاصی نیاوران، اتاق خواب و استراحتگاه نيمروزي محمدرضا پهلوی، اتاق آرایش و لباس فرح دیبا و همچنين اتاق هاي فرزندان شاه و نديمه هايشان را در خود جای داده است.

در گوشة شمال شرقي باغ نياوران، بناي کاخ نياوران با مساحتي در حدود 9000 مترمربع در دو طبقه و يک نيم طبقه قرار دارد که در طول 10 سال آخر سلطنت پهلوی دوم و تا واپسین ساعات خروج خانواده پهلوی از کشور محل اصلی سکونت محمدرضا پهلوی و خانواده وی بوده است.

علاقه مندان برای بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران می توانند همه روزه به جز دوشنبه ها از ساعت 9 تا 17 به این مجموعه واقع در تهران، میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند و این مجموعه تا ساعت 18 فعال خواهد بود.