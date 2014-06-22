تعداد حافظان قرآن در اردبیل به چهار هزار نفر می رسد

مجید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر تعداد هزار نفر حافظ قرآن در استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه قرآن برکت معنوی یک جامعه است، عنوان کرد: قرائت و حفظ قرآن مرحله ورود به کسب طهارت نفس بوده و باید با چنین هدف والایی دنبال شود.

خدابخش معتقد است هدف اصلی خلقت سلامت قلب است و قرآن ظرفیت ایجاد چنین آرمانی را داراست.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در کشورهای سنی نشین به حفظ و قرائت قرآن به صورت ویژه توجه می شود، افزود: به عنوان مثال وجود شش میلیون حافظ قرآن در پاکستان بیانگر اهمیت به این مقوله است.

وی اردبیل را شهری شیعی و برخوردار از پیشینه مذهبی قابل توجه دانست و افزود: استعدادهای قرآنی در این شهر فراوان بوده و نیازمند ساماندهی برای رشد کمی و کیفی است.

خدابخش از حمایت نهادهای مسئول از این گروه خبر داد و افزود: باید زمینه شکوفایی استعدادهای معنوی استان فراهم شود.

وی افزود: در آینده می توان از ظرفیت حافظان قرآنی در حوزه های مختلف استفاده کرد.