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۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۱۱

خدابخش:

تعداد حافظان قرآن در اردبیل به چهار هزار نفر می رسد

تعداد حافظان قرآن در اردبیل به چهار هزار نفر می رسد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از اجرای برنامه افزایش تعداد حافظان قرآن استان به چهار هزار نفر تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.

مجید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر تعداد هزار نفر حافظ قرآن در استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه قرآن برکت معنوی یک جامعه است، عنوان کرد: قرائت و حفظ قرآن مرحله ورود به کسب طهارت نفس بوده و باید با چنین هدف والایی دنبال شود.

خدابخش معتقد است هدف اصلی خلقت سلامت قلب است و قرآن ظرفیت ایجاد چنین آرمانی را داراست.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در کشورهای سنی نشین به حفظ و قرائت قرآن به صورت ویژه توجه می شود، افزود: به عنوان مثال وجود شش میلیون حافظ قرآن در پاکستان بیانگر اهمیت به این مقوله است.

وی اردبیل را شهری شیعی و برخوردار از پیشینه مذهبی قابل توجه دانست و افزود: استعدادهای قرآنی در این شهر فراوان بوده و نیازمند ساماندهی برای رشد کمی و کیفی است.

خدابخش از حمایت نهادهای مسئول از این گروه خبر داد و افزود: باید زمینه شکوفایی استعدادهای معنوی استان فراهم شود.

وی افزود: در آینده می توان از ظرفیت حافظان قرآنی در حوزه های مختلف استفاده کرد.

کد مطلب 2316625

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