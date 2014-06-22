سازمان تبلیغات اسلامی مروج آرمان های دینی/اجرای برنامه های فرهنگی تشنه هم افزایی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تبليغات اسلامی از جمله نهادهايي است كه با هدف اعتلای فرهنگ نغز و پربار اسلام راستين و تبلور حيات معنوی و تعيين و ترويج شاخص های اعتقادی، بنانهاده شد.

بر اساس بررسی ها در سالهايی كه از فعاليت اين سازمان سپری شده به اقتضای نيازمندي های مطرح در جامعه و به تناسب سياستهای كلی نظام اسلامی فعاليتهای اين سازمان دستخوش تغيير و تحول بوده چراکه رشد و گسترش ابزارها و تکنیک های تبلیغی، ویژگی بارز جوامع عصر ماست و این امر، به ویژه در دهه های اخیر، به مسئله ای جهانی تبدیل شده و پیامد این رشد روزافزون، تغییر شکل نظام تبلیغاتی در سطحی فراگیر به همراه آثار دامنه دار بوده است.

آنچه مسلم است امروزه سرمایه های عظیمی در جهان صرف تبلیغات در عرصه های مختلف می شود و بی گمان نتیجه بخش بودن تلاش ها و خدمات فعالان این عرصه، در گرو هدف گذاری و برنامه ریزی سنجیده، استفاده از تکنیک های مناسب و قوی و نیز مستلزم آگاهی از روش های تأثیرگذار در این زمینه است.

ناگفته پیداست که تبلیغات، از تاریخ حیات انسان جدا شدنی نیست و با نقطه آغازین آفرینش انسان در زمین به وجودآمده است چرا که انسان از یکسو دارای فکر و اعتقاد است و از سویی دیگر، مصالح حیاتی ویژه ای دارد و طبیعی است که انسان برای منتقل کردن تفکرات و اعتقادات خود، از راه های ممکن یاری جوید.

بر این اساس، تبلیغات در تمام دوران به ویژه در چارچوب ادیان و مذاهب، پابه پای سیر تکاملی اندیشه ها و اعتقادات انسانی، بخشی از فعالیت های مذهبی را به خود اختصاص داده است.

بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در اول تیرماه 1360، نهادی منسجم، مستقل و وابسته به ولایت فقیه، تحت عنوان نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی به منظور پرداختن به امر تبلیغات به وجود آمد و در سیر تکاملی خود، در چهاردهم فروردین ماه 1368، به فرمان حضرت امام خمینی (ره) به سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی تغییر نام داد.

در این راستا و بررسی نقش تبلیغ در ارائه آرمان های فرهنگی و دینی به جامعه با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان و برخی مدیران و کارشناسان این مجموعه به گفتگو پرداختیم.

بدون استفاده از اهرم تبلیغ تحقق اهداف توحیدی امکان پذیر نیست

حجت الاسلام علی دشتکی در این زمینه اظهار داشت: بدون استفاده از اهرم تبلیغ زمینه برای تحقق اهداف توحیدی و دینی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه اهمیت تبلیغ و اطلاع‌ رسانی بر کسی پوشیده نیست و در نظام اسلامی یکی از رسالت های عظیم انبیای الهی فعالیت در این عرصه بوده است، بیان داشت: بدون استفاده از اهرم تبلیغ زمینه برای تحقق اهداف توحیدی و دینی به هیچ وجه امکان پذیر نیست و اگر به دنبال هدایت و سعادت بشری هستیم باید تبلیغ به‌عنوان زیرساخت امور و اولویت های نخست مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اضافه کرد: یکی از بزرگترین نعمت های جهان امروز تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران بوده که رهبری آن را امام خمینی(ره) برعهده داشت و اکنون تحت لوای مقام معظم رهبری هدایت می‌شود.

حجت‌ الاسلام دشتکی با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه تبلیغ و تبلیغات راس کلی امور است، عنوان داشت: همواره نگاه، استراتژی و اندیشه والای امام(ره) راهگشای انقلاب بوده و با توجه به احساس وجود مداوم توطئه های دشمن علیه این انقلاب بنابر تدبیر امام(ره) سازمان تبلیغات اسلامی تأسیس و از بدنه حاکمیتی و دولت برای حضور بیشتر مردم جدا شد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین عامل هدایت و سعادت بشر تبلیغ دین و ارزش های آن است، گفت: نمود و تبلیغ در دین مقدس اسلام چند ویژگی دارد که دراین راستا ایجاد زمینه مناسب برای اقامه شعائر دینی و اسلامی یکی از این امتیازات است و اگر بخواهیم حراست و حفاظت از ساختارها و مفاهیم دین و ترویج آن در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشیم باید به امر تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی توجه کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ابراز داشت: انبیا الهی مقدمه حکومت مهدوی را مهیا کردند و این حکومت تنها با تعظیم شعائر دینی و اسلامی و تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی محقق می‌شود در این راستا باید نگاه استراتژیک و اسلامی داشته باشیم.

خرافات و پیرایه ها در نظام های توحیدی و اسلامی مایه ذلالت شده است

حجت الاسلام دشتکی اذعان داشت: در دنیای امروز خرافات و پیرایه ها در نظام های توحیدی و اسلامی مایه ذلالت شده و تنها راه نجات انسان ها اطلاع‌رسانی دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان فرهنگ را به منزله اکسیژن عنوان کرد و اظهار داشت: همانگونه که اگر اکسیژن نباشد حیات ممکن نیست فرهنگ نیز ملزم توجه به دیدگاه توحیدی است و این وظیفه سنگین تنها برعهده یک دستگاه نیست و همه در آن سهیم هستند.

وی گفت: اجرای برنامه های فرهنگی نیازمند ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگی و تشکل های مردمی است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی پرچمدار مدیریت جهادی درحوزه فرهنگ دینی است.

حجت الاسلام حسین گروسی افزود: با برنامه ریزی هدفمند و تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی زمینه ترویج شعائر اسلامی و ارتقا بینش معنوی آحاد جامعه فراهم شده است.

وی در ادامه به تدبیر هوشمندانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: مقابله با تهاجم و توطئه های فرهنگی ایادی استکبار، نیازسنجی و رصد فرهنگی گروه های مختلف مردم و تبلیغ شعائر اسلامی و احیا سنت های اسلام ناب محمدی از جمله اهداف تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی است.

به ثمر نشستن فعالیت های فرهنگی نیازمند همکاری سازمانی و فراسازمانی است

حجت‌ الاسلام گروسی همچنین ضمن قدردانی از روحانیون شبکه تبلیغ، مداحان و شورای هیئات مذهبی در همکاری مستمر با اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند برای گسترش فعالیت های تبلیغی در حوزه های مختلف تحکیم بنیان خانواده، مقابله با آسیب ها، بصیرت افزایی و تشریح احکام و پاسخ به شبهات اعتقادی اضافه کرد: به ثمر نشستن فعالیت های فرهنگی در بطن جامعه امروز نیازمند وحدت و همکاری سازمانی و فراسازمانی است که مجموعه تبلیغات اسلامی با مدیریت جهادی وهوشمندانه دراین مسیر حرکت کرده است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند نیز در ادامه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی مهمترین دستگاه فرهنگی در مقابله با تهاجم نرم دشمنان است.

علی ترکاشوند ابراز داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در سطح کلان کشور به ‌عنوان مهمترین دستگاه فرهنگی در مقابله با تهاجم نرم و دسیسه های فرهنگی دشمنان، علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به حساب می آید.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند اذعان داشت: برنامه ریزی، نیاز سنجی و ارائه راهکار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باید بر اساس واقعیت ها و استفاده از ابزار مفید و سازنده انجام پذیرد که این موارد به نحو شایسته و تاثیرگذار در این سازمان به انجام رسیده است.

وی اظهار داشت: ترویج شعائر اسلامی، ارتقا بینش معنوی افراد جامعه، ساماندهی تشکل های فرهنگی در حوزه دین و مقابله با تهاجمات فرهنگی ازجمله محورهای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی است.

ترکاشوند افزود: تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی نشان از هوشمندی، درایت و آینده نگری و لزوم برنامه ریزی صحیح در راستای تبلیغ آموزه های دین مبین اسلام است که در اندیشه این امام خمینی(ره) متبلور شد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند بیان داشت: استفاده از ظرفیت های مردمی از قبیل هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی، مراکز و موسسات قرآنی در گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) در جامعه می تواند به توفیقات این سازمان فرهنگی مردم نهاد بیفزاید.

وی اضافه کرد: همچنین براساس هماهنگی های انجام شده با روحانیون مستقر، بومی و طرح هجرت مراسم گرامیداشت یکم تیر سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روزتبلیغ و اطلاع رسانی دینی در ۵۰ مسجد شهری و روستایی شهرستان نهاوند برگزارخواهد شد.