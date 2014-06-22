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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

گزارش خبری - تصویری/

شهروندان "بندر امام حسن" ساحل این شهر را پاکسازی کردند

شهروندان "بندر امام حسن" ساحل این شهر را پاکسازی کردند

دیلم - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و دیلم، مردم و به همت انجمن زیست محیطی حیات سبز امام حسن ساحل شهر امام حسن پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و دیلم صبح یکشنبه در این آیین ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم این شهر اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست شامل دو بخش طبیعی و انسانی است که بخش طبیعی در ارتباط با شکار، شکارگاه، صید و ... است که همکاران ما در این زمینه دل‌مشغولی‌های خاص خود را دارند.      

محمد تولیده گفت: تا به امروز در درگیری هایی که همکاران ما با شکارچیان در کل کشور داشته اند حدود 120 نفر از محیط بانان پرتلاش ما به درجه رفیع شهادت نایل شده اند و این بیانگر آن است که در سازمان حفاظت محیط زیست راه شهادت هنوز باز است.

تولیده بیان داشت: بخش دیگرسازمان حفاظت محیط زیست معاونت انسانی است که مربوط به آلودگی های هوا، آب و خاک است وقسمتی نیز مربوط به مباحث آموزشی و ترویج کارهای فرهنگی از جمله پاکسازی محیط زیست است.

وی  ادامه داد: امیدوارم که در طول سال ما شاهد برگزاری کارهای فرهنگی در ارتباط با محیط زیست همچون این آیین پاکسازی ساحل به صورت بهتر و منسجم تر باشیم.  

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و دیلم در پایان گفت: امروز شاهد آن هستیم که فرهنگ حفاظت محیط زیست در شهر امام حسن نهادینه شده است و حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسوولان در این آیین تاکیدی بر این مطلب است.

مسئول انجمن زیست محیطی حیات سبز شهر امام حسن نیز در این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انجمن از مدت ها پیش اقدام به کارهای فرهنگی در راستای فرهنگ محیط زیست در شهر امام حسن کرده است.  

روح الله فلاحتی گفت: برای برگزاری این آئین در شهر امام حسن مسئولان مختلف شهری امام حسن تعامل خوبی با ما داشتند و توانستیم این آیین را با حضور گسترده مردم این شهر برگزار کنیم.

 در این حرکت فرهنگی که صبح یکشنبه برگزار شد، اقشار مختلف مردم و مسئولان بخش امام حسن شهرستان دیلم ساحل شهر امام حسن مرکز بخش امام حسن را پاکسازی کردند.

کد مطلب 2316637

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