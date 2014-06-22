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۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۳۳

با حضور رئیس جمهور؛

اولین کنگره بین المللی سبط النبی آغاز به کار کرد

اولین کنگره بین المللی سبط النبی آغاز به کار کرد

نخستین کنگره بین المللی سبط النبی صبح امروز با حضور رئیس جمهور و مهمانان خارجی از 33 کشور جهان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره بین المللی سبط النبی امام حسن مجتبی (ع) صبح امروز  با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

هدف از  این کنگره دو روزه که به همت مجمع جهانی اهل بیت (ع) برگزار شده است، آشنایی مردم با زندگینامه، سیره فردی و اجتماعی، صلح امام حسن (ع) و شبهاتی که اخیرا توسط وهابیون در مورد این امام مطرح می شود، است.

همچنین فراخوانی قبلا صورت گرفته بود و 130 مقاله از ایران و 33 کشور خارجی به دبیرخانه کمیته کنگره بین المللی سبط النبی فرستاده شده بود که این مقالات مورد بررسی قرار گرفت و 7 مقاله تایید شد که مقالات ایرانی در 3 جلد و مقالات عربی در یک جلد کتاب جمع آوری شده است که در این مراسم از آن رونمایی خواهد شد.

بنا بر این گزارش، مهمانان خارجی در این مراسم از شیعیان کشورهای اروپایی، آمریکایی، آفریقایی همچون لبنان، سوریه، عراق، ترکیه، آرژانتین در این کنگره حضور دارند.

همچنین قرار است بزرگترین دانش نامه مجازی اهل بیت با عنوان ویکی شیعه توسط رئیس جمهور رونمایی شود.

 

 

 

کد مطلب 2316638

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