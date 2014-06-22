زنده نگهداشتن یاد شهدا مهمترین رسالت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای قاقازان شمالی شنبه شب با حضور نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مسئولان استان در روستای خزران برگزار شد.

داود محمدی در این یادواره اظهارداشت: تبعیت از ولایت و رهبری از رسالتهای شهدای ما بود را اصل عمل خود قرار می دادند.

وی ضمن تقدیر از برگزارکننندگان میهمانی لاله های آسمانی و تشکر از زحمات سردار آبنوش فرمانده سابق سپاه صاحب الامر(عج) گفت: شهداء تبعیت از ولایت و رهبری را اصل عمل خود قرار می دادند و برای امنیت و آرامش ما و دفاع از میهن، جان خود را فدا کردند.



نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید تلاش کنند تا یاد و خاطره شهدا با برگزاری یادواره ها زنده نگهداشته شود و ارزشهای این دوران به نسل آینده منتقل شود.



در ادامه مرتضی روزبه استاندار قزوین گفت: شهدا راه رسیدن ما به آرمانها هستند هرچند که دشمنان این راه را دشوار و پیچیده و پرپیچ وخم کرده‌اند.



روزبه یادآورشد: شهدا همانند چراغ و تابلوی راهنمای مسیر هستند که می توانند ما را از انحراف در رسیدن به آرمانها و مسیرهای پرخطر حفظ و راهنمایی کنند.



وی افزود: امروزه مردم و مسئولان نیازمند تذکر هستند تا از مسیر ارزشها فاصله نگیرند و برگزاری این یادبودها بهترین فرصت برای یادآوری ارزشها و وظایف همه ماست.



روزبه بیان کرد: در انقلاب اسلامی ایران شهدا کار بزرگی انجام دادند و فاصله ما را با تاریخ اسلام نزدیک کردند و آنچه را که انبیاء و امامان در تاریخ گفتند شهدا به آن عمل کردند.



استاندار قزوین در پایان با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) در ماه شعبان بشارت ماه میهمانی خدا را دادند و ما هم باید خود را آماده استقبال از این ماه پرخیر و برکت کنیم.



در ادامه این مراسم قندی بخشدار قاقازان شمالی در خصوص اهداف برگزاری یادواره شهدا مطالبی بیان کرد.



