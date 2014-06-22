  1. استانها
  2. قزوین
۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

محمدی:

زنده نگهداشتن یاد شهدا مهمترین رسالت مسئولان است

زنده نگهداشتن یاد شهدا مهمترین رسالت مسئولان است

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت و آرامش و اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون شهدا و خانواده آنهاست و همه مردم و مسئولان وظیفه دارند یاد و نام آنها زنده همواره نگهدارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای قاقازان شمالی شنبه شب با حضور نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مسئولان استان در روستای خزران برگزار شد.

داود محمدی در این یادواره اظهارداشت: تبعیت از ولایت و رهبری از رسالتهای شهدای ما بود را اصل عمل خود قرار می دادند.

وی ضمن تقدیر از برگزارکننندگان میهمانی لاله های آسمانی و تشکر از زحمات سردار آبنوش فرمانده سابق سپاه صاحب الامر(عج) گفت: شهداء تبعیت از ولایت و رهبری را اصل عمل خود قرار می دادند و برای امنیت و آرامش ما و دفاع از میهن، جان خود را فدا کردند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید تلاش کنند تا یاد و خاطره شهدا با برگزاری یادواره ها زنده نگهداشته شود و ارزشهای این دوران به نسل آینده منتقل شود.

در ادامه مرتضی روزبه استاندار قزوین گفت: شهدا راه رسیدن ما به آرمانها هستند هرچند که دشمنان این راه را دشوار و پیچیده و پرپیچ وخم کرده‌اند.

روزبه یادآورشد: شهدا همانند چراغ و تابلوی راهنمای مسیر هستند که می توانند ما را از انحراف در رسیدن به آرمانها و مسیرهای پرخطر حفظ و راهنمایی کنند.

وی افزود: امروزه مردم و مسئولان نیازمند تذکر هستند تا از مسیر ارزشها فاصله نگیرند و برگزاری این یادبودها بهترین فرصت برای یادآوری ارزشها و وظایف همه ماست.

روزبه بیان کرد: در انقلاب اسلامی ایران شهدا کار بزرگی انجام دادند و فاصله ما را با تاریخ اسلام نزدیک کردند و آنچه را که انبیاء و امامان در تاریخ گفتند شهدا به آن عمل کردند.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) در ماه شعبان بشارت ماه میهمانی خدا را دادند و ما هم باید خود را آماده استقبال از این ماه پرخیر و برکت کنیم.

در ادامه این مراسم قندی بخشدار قاقازان شمالی در خصوص اهداف برگزاری یادواره شهدا مطالبی بیان کرد.

 

کد مطلب 2316641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها