بسيج سازندگي از ظرفيتهاي مردمي براي تحقق اقتصاد مقاومتي استفاده كند

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري با اشاره به نقش مهم بسيج سازندگي در محروميت زدايي و غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، عنوان كرد: بسيج سازندگي يكي از نهادهاي مهم و موثر در كشور بوده كه پيش از ادغام وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي با تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري در راستاي كمك به عرصه سازندگي كشور با به كارگيري نيروهاي جوان تشكيل شد. خوشبختانه اين سازمان همانند ديگر بخش هاي بسيج، توانسته به خوبي از ظرفيت هاي مردمي براي آباداني كشور استفاده كند و رويكردهاي تازه اي در عرصه سازندگي در بسيج ايجاد كرد.

وي ادامه داد: استان هرمزگان نيز با وجود قرار گرفتن در يك موقعيت مناسب جغرافيايي و همچنين برخورداري از ظرفيت هاي مناسب، متاسفانه بنا به دلايل مختلف با محروميت هايي مواجه بوده است. در راستاي محروميت زدايي در شهرستان هاي مختلف استان هرمزگان، بسيج سازندگي تا كنون اقدامات مفيدي انجام داده كه از جمله آن مي توان به اجراي مناسب برنامه هاي طرح هجرت 3 و اردوهاي جهادي اشاره كرد كه هم در راستاي غني سازي اوقات فراغت و تقويت احساس مسئوليت در قشر جوان موثر بوده و هم در زمينه هاي مختلف از جمله، آموزش، بهداشت و درمان و عمران و سازندگي كمك بسياري به رفع محروميت ها در مناطق مختلف استان داشته است.

استاندار هرمزگان در ادامه بر لزوم فراهم كردن شرايط مناسب براي فعاليت هاي بسيج سازندگي در استان تاكيد كرد و اظهار داشت: بنده به عنوان نماينده عالي دولت در استان هرمزگان اين آمادگي را دارم تا شرايط مناسب جهت فعاليت هرچه بهتر بسيج سازندگي در استان را فراهم كرده و در راستاي رفع مشكلات اقدامات لازم را انجام دهم و همچنين ما تلاش مي كنيم تا ارتباط و هماهنگي مناسبي ميان دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مختلف با بسيج سازندگي ايجاد شده تا با تعامل با يكديگر طرح هاي محروميت زدايي و عمران و آباداني در استان هرمزگان با سرعت بيشتري اجرا شود.

جادري خاطرنشان كرد: بسيج سازندگي با توجه به برخورداري از نيروهاي متخصص جوان، ظرفيت مناسبي براي اجراي طرح هايي در بازه هاي زماني كوتاه مدت و با هزينه هاي كمتر دارد كه بايد براي استفاده از اين ظرفيت، چنين طرح هايي با تعامل با ديگر نهادها و ادارات در سطح استان احصاء شده و بسيج سازندگي براساس برنامه ريزي مناسب به اجراي اين طرح ها بپردازد.

وي تصريح كرد: در ساير زمينه ها نيز بايد به ظرفيت بسيار خوب بسيج سازندگي براي اجراي طرح هاي اقتصادي زودبازده اشاره كرد كه با كمك و به كارگيري ظرفيت هاي مردمي مي توان گام هاي موثري در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي برداشت. در اين زمينه نيز بسيج سازندگي مي تواند با گام برداشتن در مسير رونق توليد و اشتغال و تكيه بر ظرفيت ها و توانمندي داخلي اقتصاد مقاومتي را تحقق بخشد و تحقق شعار سال جاري مبني بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي را در اولويت كار خود قرار دهد.