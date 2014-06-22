ایران و ترکیه نمی توانند رهبری کشورهای عربی را برعهده گیرند/ هشدار درباره شرایط خطرناک عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب با اشاره به نقش آفرینی ایران در برخی مسائل منطقه ای اظهاراشت: من معتقدم ایران در مسیر بن بستی قرار دارد، چون کشورهایی نظیر ایران و ترکیه نمی توانند رهبری کشورهای عربی را بر عهده گیرند و این کشورها قبول نمی کنند که یک کشور غیر عربی رهبر آنها باشد.

وی افزود: وقایع عراق بازگشت به یک منازعه تاریخی است که طی آن جانبداری از یک طایفه باعث بر هم خوردن شدید وضعیت شده است. هم اکنون در عراق شاهد این موضوع هستیم که ارتش نمی جنگد و پارلمان هم تشکیل نمی شود و این مسئله خطرناکی است.

وی با اشاره به خبرهایی که درباره انتخاب وی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه منتشر شده، افزود: اینکه نظام سوریه با انتخاب من مخالف باشد صحت ندارد و من به علت درگیر بودن در مسائل داخلی مصر زیاد به حضور در این مقام فکر نکرده ام.

عمرموسی در پاسخ به این سوال که آیا "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر می تواند با در اختیار داشتن کمکهای هنگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس معضلات اقتصادی مصر را حل کند، افزود: مشکل مصر در مسائل اقتصادی سوء مدیریت است که در گذشته نیز از آن رنج برده ایم.