پل بصیرت گره های ترافیکی ماهشهر را می گشاید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کمایی شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه پل بصیرت ماهشهر گفت: هدف از احداث این پل حذف نقاط حادثه‌خیز، سهولت در تردد ماشین ‌آلات با هدایت غیر همسطح و کاهش ترافیک در منطقه بوده است و با وجود این پل گره های ترافیکی به راحتی از هم گسیخته خواهد شد.



وی افزود: پل بصیرت که در مجاور دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد یکی از نقاط پر تردد شهر محسوب می شود و در حال حاضر جاده ارتباطی بین ماهشهر، هندیجان و بوشهر است.



شهردار ماهشهر تصریح کرد: اعتبارات تعلق گرفته به این پروژه 100 میلیارد ریال بوده که از محل طرح های جاری و عمرانی شهرداری شهر ماهشهر تامین شده است. خوشبختانه بدون هیچ مشکلی و با حمایت های شورای شهر و فرماندار ماهشهر شاهد بهربرداری از این پروژه هستیم.



کمایی خاطرنشان کرد: پل بصیرت یکی از پروژه های عظیم و یکی از دغدغه های اصلی مجموعه شهرداری ماهشهر بوده که خوشبختانه با برنامه ریزی های خوب و هوشیارانه توانستیم در زمان تعیین شده شاهد بهره برداری از آن باشیم.



وی در خصوص مشخصات پل بصیرت عنوان کرد: این پل به طول 430 متر، عرض 17 متر و 40 سانتی متر و با ارتفاع 6 متر از سطح زمین تا عرشه پل ساخته شده است.



شهردار ماهشهر ادامه داد: تا پایان سال جاری پارک بزرگ 15 هکتاری ماهشهر احداث خواهد شد که در حال حاضر در مرحله برنامه ریزی و طراحی قرار دارد.



کمایی در پایان یادآور شد: بودجه ای که امسال به شهرداری شهر ماهشهر تعلق گرفته 114 میلیارد تومان است که 70 درصد آن به بخش عمرانی تخصیص داده شده است.



به گزارش خبرنگار مهر، پل بصیرت بندر ماهشهر که در دولت دهم گلنگ زنی شده بود شامگاه گذشته بعد از 17 ماه با حضور معاون عمرانی استانداری خوزستان، نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و دیگر مسئولان شهری در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید.

