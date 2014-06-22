انفجار در شهرک صدر/حملات داعش علیه شهروندان مسیحی نینوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، یک منبع امنیتی عراق امروز اعلام کرد: یک بمب در بازار شهرک صدر در شرق بغداد منفجر شد. تاکنون به تلفات این انفجار اشاره ای نشده است.

پایگاه خبری الغد نیز به نقل از لوئیس کارلو یکی از نمایندگان مسیحی عراق گزارش داد: گروه تروریستی داعش یکی از کلیساهای شهر نینوا را منفجر کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: در پی نفوذ تروریست های داعش به شهر نینوا تمامی شهروندان مسیحی نینوا از این شهر خارج شده اند.

سومریه نیوز نیز گزارش داد: احمد چلپی رئیس کنگره ملی عراق و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق شب گذشته با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار بر ضرورت تصحیح روند سیاسی در کشور طبق قانون اساسی تاکید شد.

طرفین همچنین بر ضرورت مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در این دیدار آخرین رویدادهای سیاسی و امنیتی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.