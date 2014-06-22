120 مبلغ به مساجد شهرستان گلپايگان اعزام مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سيد محسن كوچكي صبح یکشنبه در نشست خبري با بيان اينكه سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) در روز اول تیرماه سال 1360 تأسیس شد، اظهار داشت: سالروز تأسيس سازمان تبليغات اسلامی و روز تبليغ و اطلاع‌رسانی دينی بر مبلغان دين و حافظان سنگر فرهنگ اسلامی فرصتی نيكو است تا بيش از پيش همت خود را بر شناساندن گوهر اصيل معرفت حق مصروف بدارند و در گشايش هر چه بيشتر مسير توسعه فرهنگ دينی سعی بليغ کنند.

وی با يادآوري اين نكته كه این نهاد انقلابی، به جهت تبلیغات دینی مردمی، سازمان دهی و هدایت نیروهای مؤمن و تشکل های مردمی، احیا و اشاعه معارف و فرهنگ تاریخ اسلام، مقابله با تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمنان و رفع نیازهای فرهنگی طبقات جامعه به ویژه جوانان، از متن انقلاب متولد شد، افزود: در سیره مقدس رسول اکرم (ص) رساندن پیام حق، نیاز به هدایت کننده ای بیدار، هوشیار و عالم دارد و سازمان تبلیغات اسلامی، با درک این مهم، با تربیت و آموزش سفیران هدایت و فرستادن آنها در تمام نقاط ایران و حتی خارج از کشور، می خواهد اسلام ناب را در سراسر جهان بگستراند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي شهرستان گلپايگان با بيان اينكه تبليغات اسلامی در عين برقراري رابطه دو سويه ميان مبلغ و مخاطب، از طريق عملكرد و رفتار مبلغانش، تعريف می‌شود، افزود: شيوه‌های تبليغ دينی كه در رأس آن اخلاق و رفتار صالح مبلغ قرار دارد، با شيوه‌های تبليغات غربی تفاوت جوهري دارد؛ زيرا در تبليغات اسلامی، اخلاص، تقرب الهی و نيت صادقانه از اصول اجتناب‌ناپذير و ضروری مبلغ است.

حجت الاسلام كوچكي در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان از ماه رمضان به عنوان ماه خودسازی و نزدیکی به خالق هستي ياد کرد و بيان داشت: به منظور بهره‌گیری از برکات ماه مبارک رمضان بايد يكسري از برنامه ها چينش شود تا بحث هدايت مردم انجام گيرد و در عين حالي كه روزه گرفتن باعث صحت و سلامت است، موارد معنوي هم دارد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گلپايگان با اشاره به اينكه ماه رمضان، ماه جشن اولياءالله است، افزود: ماه مبارك رمضان ماهي است كه انسان خود را به خدا نزديك مي دارد و از قيود شيطان در امان مي ماند و شيطان در اين ماه در غل و زنجير است، با غل و زنجيركشيده شدن شيطان انسان مي تواند نفس خود را كنترل و سازندگي كند.

وي يادآور شد: سازمان تبليغات اسلامي گلپايگان براي هماهنگي و ساماندهي بيشتر از اول شعبان با ميزبانان مساجد هماهنگ کرده كه در برنامه هاي ماه مبارك رمضان از روحاني خود در مساجد استفاده مي كنند يا خير و لذا با برنامه ريزي هاي انجام گرفته در راستاي بهره گيري از مبلغان شهرستاني و خارج از شهرستاني امسال نيز طبق سال گذشته كه حدود 120 مبلغ داشتيم، بنا داريم به همان روال با بهره گيري بيش از 70 نفر مبلغ ديني كه از بيرون آمدند در مجموع مساجد شهرها و روستاها و برخي از ادارات از حدود 120 مبلغ ديني در اين ايام استفاده کنیم.

حجت الاسلام كوچكي با بيان اينكه اعزام در بحث روستايي به واسطه كمي جمعيت بيشتر است، تصريح كرد: 95 درصد وضعيت اعزام ها به مناطق و مساجد روستايي و همچنين به مساجد شهري مشخص شده است.

وي در ادامه به بحث توصيه مبلغان ديني پرداخت و افزود: مبلغان ديني دقت و اهتمام لازم را علاوه بر برگزاري مراسم نماز جماعت، دعا، زيارت، سخنراني عمومي و منبر داشته باشند و با ايجاد غناي محتواي تبليغي و جهت دهي مردم به مسايل و مباحث اساسي دين و احياء سنت ها، معرفي سبك زندگي اسلامي، تبيين حجاب و عفاف و الگوي زن مسلمان، ازدياد نسل و توجه دادن نسبت به مسايل جمعيتي جامعه در منابر، مجالس و كلاس ها به تبيين احكام و معارف اسلامي با توجه به سيره پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بپردازند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گلپايگان از مبلغان خواستار تبيين نشانه هاي ظهور، حكومت مهدوي، وظايف انسان منتظر و روح اميد و نشاط شد و افزود: با تشكيل كلاس هاي معارف اسلامي و توجه جدي به معارف قرآني و برگزاري كلاس هاي روخواني، روانخواني، تجويد قرآن و تفسير قرآن براي عموم مردم به ويژه جوانان و نوجوانان گام مؤثري در راستاي تبيين مباني اسلامي بردارند.

حجت الاسلام كوچكي به برگزاري مراسم جشن نيمه رمضان "ميلاد امام حسن مجتبي(ع)"، مراسم احياء شب هاي قدر و مراسم عزاي مولي الموحدين حضرت علي (ع) و تشكيل حلقه هاي معرفت با محوريت مباحث قرآني، تبليغ چهره به چهره و ارتباط با نسل نو پرداخت و اظهار داشت: تبيين ارزش ها، دستاوردهاي انقلاب اسلامي، بصيرت افزايي، دفاع از مباني انقلاب اسلامي خصوصاً اصل مترقي ولايت فقيه و تبيين شعار سال (اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي) با عنايت به آموزه هاي ديني كار و كوشش و تلاش و رعايت اصول صرفه جويي و پرهيز ازاسراف و تبذير و جهت دهي به سفره هاي افطاري و نذورات، دعوت مردم به وحدت حول محور ولي فقيه را از ديگر وظايف مبلغان برشمرد.

وي در پايان خواستار حضور پر رنگ مردم در برگزاري باشكوه مراسم روز قدس و همچنين مراسم نماز عيد سعيد فطر شد و افزود: انتظار مي رود در اجراي مراسم هاي ماه مبارك رمضان از طرح هرگونه مباحث تفرقه انگيز خودداري شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تبليغات اسلامي در طرح "نورباران" با همكاري سازمان دارالقرآن الكريم به منظور مشاركت در طرح ملي چاپ و توزيع رايگان 500 هزار جلد قرآن كريم با همراهي مردم نيكوكار جهت توزيع در سراسر كشور با محوريت مناطق محروم به دو شيوه پرداخت مبلغ 100 هزار ريال به شماره حساب 88888 و يا شماره 0108362961008 نزد بانك ملي ايران، شعبه عظيم پور (تهران) به نام خيرين قرآني و يا با شيوه اهداي قرآن هاي نو و بلااستفاده در منازل اقدام کند.

