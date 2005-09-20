هيچ هراسي از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت نداريم

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در اين جلسه با تبريك عيد بزرگ نيمه شعبان به همه شيعيان جهان، سفر دكتر احمدي نژاد رياست جمهور ايران به سازمان ملل متحد را پر بركت همراه با دستاوردهاي ارزشمند توصيف كرد و گفت : سخنان ارزنده ايشان در مجمع عمومي سازمان ملل همراه با تبيين اصول و مفاهيم انقلاب اسلامي گامي مثبت بود و ادبيات دلنشين و ممتاز اين سخنراني از اين تريبون مهم افتخار بزرگي براي نظام اسلامي است .

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: برنامه ها، ملاقات ها و سخنان رياست جمهوري اسلامي در اين سفر پربار، يك رخداد ويژه در مجامع بين المللي بود كه بازتاب وسيعي در سراسر جهان داشت و جايگاه و موقعيت نظام ما را در دنيا ارتقاء بخشيد .

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: ما هيچ هراسي از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نداريم و آنچه ملل استكباري مي گويند يك نوع تبعيض و ظلم جهاني است .

رييس قوه قضاييه در اين نشست با اشاره به اهميت شفاف سازي در جامعه كه رياست جمهوري آن را براي جهانيان تبيين كرد، اظهار داشت : در داخل كشور نيز هيچ يك از قوا به اندازه قوه قضاييه در راستاي شفافيت خبري عمل نكرده است و راه اندازي ستاد خبري در سازمان بازرسي با تلفن 136 به منظور ارائه شكايت مردم يكي از اقدامها در مسير شفافيت و سهولت در كار مردم است .